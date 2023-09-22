LG’den Sakarya ve Gebze’ye Brandshop

LG Electronics, Sakarya ve Gebze’de birer LG Brandshop mağazası açarak tüketicileri son teknolojiye sahip LG ürünlerini yerinde görmeye davet ediyor.

LG Electronics (LG), teknoloji meraklılarının son teknolojiye sahip LG ürünlerini deneyimleyebilecekleri LG Brandshop mağazalarını bir biri ardına açmaya devam ediyor. 2019 yılından bu yana hızlı bir şekilde genişlemeye başlayan LG Brandshop ağına son olarak LG Brandshop Müftüoğlu Sakarya ve LG Brandshop Gala Gebze mağazaları katıldı.

LG tüketicilerinin yanı sıra, tüm teknoloji severlerin ileri teknolojiye sahip, tüm dünyadan kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vermek üzere geliştirilmiş ürünleri yakından görmelerine ve incelemelerine imkan sağlayan LG Brandshop mağazaları, adete birer buluşma noktası haline geliyor. Kullanıcıların kaliteli bir yaşam sürmelerine ve değerli anların tadını çıkarmalarına aracı olan ürünlerin sergilendiği LG Brandshop mağazalarını ziyaret edenler, hayatlarını kolaylaştıracak ürünleri yakından görmenin yanı sıra, LG’nin çevre ve sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiği çalışmalar ve ürünler hakkında da bilgi sahibi olabiliyorlar. LG TV, ses sistemi, hoparlör ve kablosuz dik süpürge gibi ürünlerinin yanı sıra, enerji verimli beyaz eşyalar, klimalar, LG ThinQ özelliği ile uzaktan yönetilebilen cihazlar LG Brandshop mağazalarının ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor.



Sadece bir TV olmaktan çok öte, gerektiğinde kişisel bir asistan, gerektiğinde nadide bir sanat eseri işlevi gören LG OLED TV’ler, birbirleriyle haberleşerek günlük ev işlerinin zahmetsizce yönetilmesini sağlayan buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makineleri ile kurutucular, sunduğu 120 dakikaya varan pil ömrü ile ev süpürmeyi basitleştiren kablosuz dik süpürgeler LG Brandshop Müftüoğlu ve LG Brandshop Gala’da tüketicilerin beğeni ve incelemesine sunuluyor.



Kocaeli Gebze’de gerçekleştirilen LG Brandshop Gala’nı açılışında konuşan Doğukan Dönmez “Gebzeli tüketicilerle LG markasını bir araya getirmekten dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Teknolojiye ilgisi olan, son teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin günlük yaşamlarına katacağı artıları merak eden herkesi, LG ürünlerini deneyimlemek üzere mağazamıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



LG Electronics Türkiye Beyaz Eşya, TV ve Ses Sistemleri Satış Başkanı Bülent Bülbül ise “LG Electronics Türkiye olarak yatırımlarımıza son hızla devam ediyoruz. Amacımız çok yakında Türkiye’nin dört bir yanını LG Brandshop mağazaları ile donatmak” dedi



LG Brandshop Müftüoğlu: Adnan Menderes Cad. No:54 Adapazarı /Sakarya



LG Brandshop Gala: Gebze Center, Güney Yanyol Cd. No: 310 Gebze/Kocaeli

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.