LG 8K OLED ve NanoCell TVlerini Global Pazara Sunuyor

LG, 8K OLED ve NanoCell TV’lerini Global Pazara Sunuyor

LG’nin 8K TV’leri Gerçek 8K Çözünürlük Ölçümünde Endüstri Standartlarının da Üzerinde

LG Electronics (LG), dünyanın ilk 8K OLED TV'sini (model 88Z9) ve LG 8K NanoCell TV'sini (model 75SM99) bu ay Avustralya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika'dan başlayarak global pazara sunuyor.

8K teknolojisinde liderliği ele alan LG'nin 8K TV'leri, Uluslararası Görüntü Metroloji Komitesi (ICDM) tarafından belirlenen Bilgi Görüntüleme Ölçümleri Standardı (IDMS) tarafından belirtilen çözünürlük ölçüm kriterlerinin üzerine çıkıyor. Bu standarda göre, bir ekranın belirtilen çözünürlüğü, yalnızca belirli bir piksel sayısını karşılamaya veya aşmaya bağlı değil, aynı zamanda belirtilen çözünürlüğü sağlamak için bu piksellerin birbirinden yeterince ayırt edilip edilmeyeceğine de bağlı.

ICDM, komşu piksellerin birbirinden ne kadar ayırt edilebilir olduğunu doğru ve nicel olarak tanımlayan Kontrast Modülasyonu (CM) ölçümünü tanımlıyor. ICDM, herhangi bir TV ekranının piksel sayısıyla gösterilen çözünürlüğü sağlayabilmesi amacıyla, görüntülerde yüzde 25, metindeyse yüzde 50'lik bir eşiği aşması için minimum CM değerini istiyor. Bu gerekli eşiklerden daha düşük CM değerine sahip bir 8K TV, gerçekte yeterli sayıda (7.680 x 4.320) piksel olmasına rağmen, gerçek 8K görüntü veremiyor. Endüstri standartlarına uygun olarak yapılan testler, hem LG SIGNATURE OLED 8K, hem de LG 8K NanoCell TV'lerin yüzde 90 aralığında CM değerlerine ulaşarak, izleyicilerin LG 8K'lı yayınlarında, 8K içeriğindeki tüm ek detaylarını deneyimleyebileceklerini garanti ediyor.

LG’nin 8K TV’leri, LG’nin rakipsiz ekran teknolojisinin kanıtı olarak, en küçük detayların yanı sıra, canlı ve gerçekçi renkler sunuyor. Dünyanın ilk 8K OLED TV'si olan 88 inç LG SIGNATURE OLED 8K TV (model 88Z9), Full HD'de piksellerin 16 katına eşdeğer 33 milyon kendinden yayılan pikselle 8K Ultra HD çözünürlük (7.680 x 4.320) sunuyor. Bu da UHD TV’lerin 4 katı anlamına geliyor.

Bu yılki iF Tasarım Ödülü ve Red Dot Ödülü'nü kazanan LG SIGNATURE OLED 8K, fırçalanmış bir alüminyum stand ve neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olan ve güçlü bir ses için entegre bir 80W hoparlör sistemi içeren sofistike, minimalist bir tasarıma sahip.

LG’nin 75 inç 8K NanoCell TV’si, etkileyici renk, kontrast ve detaylara sahip 8K resim sayesinde tam bir etkileyici deneyim sunuyor. LG’nin Nano Display teknolojisi, çarpıcı derecede keskin görüntüler elde edilebiliyor. Nano Color, renk üretimini geliştirmek için yabancı maddeleri filtreliyor ve 8K için optimize edilmiş Nano Black - gelişmiş Tam Dizi Yerel Karartma Pro teknolojisi - TV'nin arka plan aydınlatmasını daha derin siyahlar ve daha fazla kontrast için detaylı şekilde kontrol ediyor.

Her iki 8K TV de, dördüncü seviyeden altıncı seviyeye kadar yükseltilmiş gürültü azaltma özelliklerine de sahip. Tüm bunların sonucunda, yerel 4K (3.840 x 2.160) veya Full HD'den (1.920 x 1.080) içeriği dönüştürürken kesintisiz 8K'lık bir resim elde ediliyor. Bu birinci sınıf performans, LG’nin ikinci nesil α (Alpha) 9 Gen 2 8K akıllı işlemci tarafından geliştiriliyor. LG’nin gelişmiş çipi, derin öğrenme teknolojisini kullanarak görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor ve geniş bir veritabanına erişim sağlayarak kaynak kalitesini tanıma ve her türlü içeriği en iyi duruma getirme olanağı sağlıyor. Α9 Gen 2 8K, her zaman mükemmel ekran parlaklığı seviyesine ulaşmak için ortam koşullarını da analiz ediyor.

Zengin tonlu ses, izleyicilerin daha da artmasını sağlamak için TV'lerin üstün görsel çıkışını tamamlıyor. Akıllı algoritma, iki kanallı sesi sanal 5.1 surround sese karıştırarak filmlere, müziğe ve spor olaylarına hayat veren üç boyutlu bir ses sunumu sağlayabiliyor. 5.1 kanala kadar sıkıştırılmamış 16 bit sese sahip kablosuz ev sinema sistemi için WiSA Ready olan TV’ler, Dolby Atmos'un dinamik ve kristal netliğinde sesini deneyimlemenin olağanüstü bir yolu olarak işaret ediliyor.

LG 8K OLED TV ve 8K NanoCell TV, unutulmaz, sinematik izleme oturumlarını garanti etmek için, 4K'ya kadar Technicolor tarafından Dolby Vision ve Advanced HDR, 4K'ya kadar HLG ve HDR 10 ile, 8K'ya kadar olan HDR desteğini içeren Cinema HDR özelliğine de sahip. LG ayrıca, izleyicilerin saniyede 60 kare hızında 8K içeriğin keyfini çıkarmasını sağlayacak HDMI 2.1 özelliklerini destekleyen dört bağlantı noktası sağlayarak 8K TV'lerini geleceğe uygun hale getiriyor. LG 8K TV'ler ayrıca otomatik düşük gecikmeli mod (ALLM), değişken yenileme hızı (VRR) ve gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ile de uyumlu.

Daha da kolaylık sağlamak için, hem 88Z9, hem de 75SM99 modelleri Apple AirPlay 2 ve HomeKit'i destekleyecek ve 140'ın üzerinde pazarda satışa sunulacak.

TV'ler, seçili pazarlarda, Google Yardımcısı'nın ve Amazon Alexa'nın yerleşik sürümlerini de sunuyor; TV'nin ve bağlı akıllı cihazların kolay sesle kontrolünü sağlıyor ve kullanıcıların istedikleri bilgileri almalarını kolaylaştırıyor.

LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon, “Yeni 8K TV'ler, LG'nin tüketicilere, ekran endüstrisi standartlarının tanımlandığı gibi gerçek 8K'ları sağlamaya kararlı olduğunu gösteriyor. LG 8K OLED ve NanoCell TV'ler yalnızca daha fazla piksel içeren televizyonlar değil, aynı zamanda en yeni ekran teknolojilerimizin tümünü sunuyor” dedi.