Yapay Zeka Teknolojisi ve Direct Drive Motora Sahip LG Çamaşır Makineleri Avrupa Pazarında

LG, Daha Akıllı, Önden Yüklemeli Çamaşır Makineleri ile Avrupalı Tüketicilere Kolaylık Sunuyor.

LG Electronics (LG), özel Direct Drive™ teknolojisi ile çalışan ThinQ AI özelliğine sahip, yenilikçi önden yüklemeli çamaşır makinelerini yıl sonuna kadar Avrupa pazarında yaygınlaştıracak. Yeni çamaşır makineleri, daha hızlı ve daha iyi sonuç elde etmek amacıyla, yapay zeka ve DD™ teknolojisi ile, makineye konan her bir yükün ağırlık ve kumaş özelliklerini belirleyerek mükemmel ve hassas temizlik sağlıyor.

LG’nin AI DD teknolojisi, yirmi bin parçayı içeren kullanıcı deneyimi bilgilerinden oluşan büyük veriden yararlanıyor. En iyi yıkama döngüsünü sağlamak için her bir yıkamadaki giysilerin hacmine ve inceliğine bağlı özel ayarları uyguluyor. Bu da, yıkama esnasında kıyafetlerin uğradığı zararı yüzde 18 oranında azaltarak, olağan üstü temizlik sağlamanın yanı sıra, gardırop ömrünü uzatıyor.

LG’nin TurboWash™ 360 özelliği, temizlikten ödün vermeden daha kısa bir çamaşır gününün rahatlığını sunuyor. Tam yıkama döngüsünü tamamlamak sadece 39 dakika sürüyor. Aynı anda daha fazla leke ile mücadele etmek için 3D Multi Sprey, su fışkırmasını eş zamanlı olarak dört farklı yöne çekerek giysilerin daha kısa sürede temizlenmesine yardımcı oluyor. Tüketiciler, dilerlerse iki AI çamaşır makinesini aynı anda idare edebilecek bir TWINWash™ sistemi de oluşturabiliyorlar. Bunun için ana makineyle, doğrudan altına yerleştirilen LG Mini DD çamaşır makinesini eşleştirebiliyorlar. Böylelikle tek yıkama ile daha da fazla çamaşır yıkayıp zaman kazanabiliyorlar.

Avrupalı ​​tüketicilerin talep ettiği dayanıklılığı ve verimliliği artıran LG AI DD çamaşır makineleri, LG'nin invertör teknolojisi sayesinde, yüzde 50 oranında A + + verimli bir enerji derecesi sunuyor. Ayrıca, AI DD çamaşır makineleri 10 yıl garanti ile satılıyor. Kullanıcıya kolaylık sağlamak için, LG AI DD çamaşır makineleri, bağlı bir AI hoparlörden gelen sesli komutlar kullanılarak yönetilebiliyor, ThinQ mobil uygulamasıyla kontrol edilebiliyor ve izlenebiliyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Song Dae-hyun “ThinQ AI’nin LG’nin kanıtlanmış Direct Drive teknolojisi ile birlikte kullanılması, çamaşır makinelerinin evriminde her şeyden daha önemli olan müşteri avantajları sunuyor. Avrupalı ​​tüketicilerin gönlünü ve aklını kazanmak için gereken, ev aletlerinde en iyisini bekleyen tüketicilere yönelik bu tür inovasyonlar” dedi.

LG, IFA 2019 Messe Berlin'de (6-11 Eylül), 18. Salon Salonu'ndaki standında, AI DD'nin gücünü sergileyen, optimize edilmiş yıkama performansı ile ilgili eğlenceli bir deneyim sunacak. LG’nin IFA etkinliklerini sosyal medyadaki # LGIFA2019 etiketinden takip edebilirsiniz.