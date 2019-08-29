LG AI Destekli Müşteri Hizmetleri Servisini Avrupa’ya Tanıttı

Proaktif Müşteri Hizmetleri, AI Verimliliğiyle İnsana En Yakın Anlayışı Sunuyor

LG Electronics’in (LG) yenilikçi AI ile beslenen müşteri hizmetleri çözümü “Proaktif Müşteri Hizmetleri”nin Avrupa lansmanı IFA 2019’da yapılıyor. Hizmet, kişiselleştirilmiş destek sağlamak, kullanıcıları LG cihazları ile ilgili sorunları uyarmak, performansı ve uzun ürün ömrünü en üst düzeye çıkarmak için yararlı ipuçları ve çözümler sunmak amacıyla şirketin gelişmiş ThinQ AI'sini kullanıyor. Servis, bu yıl LG’nin Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’taki en yeni önden yüklemeli çamaşır makinelerini ve alt donduruculu buzdolaplarını destekleyecek. 2020’de ise, Avrupa’daki diğer önemli pazarlara yayılacak.

En son AI teknolojisini kullanan LG Proaktif Müşteri Hizmetleri, LG akıllı cihaz sahiplerine, olası sorunları oluşmadan önce bildirmek için tasarlandı. Servis, LG’nin ürünlerinin en iyi şekilde nasıl çalışacağına dair rehberlik etmenin yanı sıra, gerekli durumlarda teknik servis ziyaretlerini hızlandırabiliyor. Kullanıcılar, cihazlarını ücretsiz olarak indirebilecekleri LG ThinQ ™ uygulamasına (Android ve iOS için) kaydederek ve bağlayarak hizmetten yararlanabiliyorlar.

LG’nin yenilikçi AI müşteri hizmetleri çözümü, müşterinin cihazının kurulup kurulmadığını ve uygulamanın etkinleştirilmesinden sonra doğru şekilde çalışıp çalışmadığını belirleyerek kurulumdan bakıma kadar her şeyi kapsıyor. Müşteriler uygulamayı etkinleştiğinde bir bültenle karşılanıyor ve bir sorunun tespit edilmesi durumunda sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin ayrıntılı talimatlarla uyarılıyorlar. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan LG Proaktif Müşteri Hizmetleri, kullanıcıların desteklenen LG ürünü ile ilgili tüm sorularını için tek elden yanıtlıyor.

Örneğin, Proaktif Müşteri Hizmetleri, dondurucu buzdolabının sıcaklığını sürekli olarak izliyor ve 3°C'yi aşan sıcaklıkta bir akıntı tespit edilirse en iyi hareket düzeni hakkında rehberlik sunuyor. Hizmet, enerji kullanımı ve su tüketiminde potansiyel olarak artışa neden olabilecek sorunları arıyor ve verimliliği artırmak ve paradan tasarruf etmek için doğru rehberlik sağlıyor. Uygulama sahipleri, cihazlarının performansı, bildirim geçmişi ve mevcut durumunun yanı sıra, rutin bakım işlemleri için en iyi zaman bilgilerini de içeren düzenli e-posta raporları alıyor.

LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Başkanı Song Dae-hyun, “LG Proaktif Müşteri Hizmetleri, akıllı ev aletlerimizin sahipleri için daha fazla değer ve gönül rahatlığı sağlayan müşteri hizmetlerinde yeni bir paradigmadır. Avrupa pazarı için yenilikçi akıllı ev çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz ve LG cihaz sahiplerine kolaylık sağlamak için yeni yollar sunacağız” dedi.

6-11 Eylül tarihleri ​​arasında IFA 2019'u ziyaret edenler, Messe Berlin'deki 18. Salon'da Proaktif Müşteri Hizmetleri ve LG akıllı cihazları hakkında daha fazla bilgi alabilirler. LG’nin IFA etkinliklerini sosyal medyada # LGIFA2019 etiketi altında izleyebilirsiniz.