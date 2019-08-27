LG VE NAVER “OMNITASKING” BROWSER İLE AKILLI DUAL EKRANINI BÜYÜTÜYOR

Tasarlanan bir çok ekranın yanı sıra, NAVER’ın Whale’i çift ekranla mükemmel uyum sağlayacak şekilde optimize edilmiş.

LG Electronics (LG) ve Güney Kore’nin en büyük arama motoru sağlayıcısı olan NAVER, LG Dual Screen’de kullanılmak üzere tasarlanmış bir tarayıcı olan Whale’i tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

Google’ın açık kaynaklı Chromium tarayıcısına dayanan Whale, NAVER’ın her şeyi aynı anda tek bir ekranda yürütebilme yeteneği olan Omnitasking’i ve aynı sekmede iki siteye göz atmak için ayarlanabilir bölücü ile bölünmüş ekran modunu destekliyor. LG Dual Screen ile eşleştirilen Whale, iki tarama ekranı arasında hızlı ve zahmetsizce hareket etme yeteneği ile yepyeni bir boyut kazanıyor. Özellikle, online alışveriş yapmaktan hoşlananların ilgisini çekecek yenilikle kullanıcılar, bir yandan ürün açıklamalarını okurken, diğer yandan sitenin ana kategori menülerinden birini seçebilecekler. İki dilli kullanıcılar, en sevdikleri haber sitelerini Whale ile aynı anda iki farklı dilde arayabilecek ve okuyabilecekler.

LG, tüketicilerin ilk olarak LG V50ThinQ 5G ile piyasaya sunulan Dual Screen teknolojisinin faydalarını en üst düzeye çıkarabilecekleri yeni ve yaratıcı yöntemleri araştırıyor, Dual Screen'i destekleyen daha fazla cihaz için planlamalar yapıyor. IFA Berlin’de de, NAVER Whale ile birlikte gelecek, LG Dual Screen’i destekleyen en yeni telefonlarını tanıtacak.

LG Electronics Mobil İletişim Şirketi, Ürün Stratejisi Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chang Ma, “Mobil için yeni bir form faktörü olan LG İkili Ekran, ezber bozan kullanımı nedeniyle büyük önem taşıyor. NAVER ile olan ortaklığımız, daha geniş bir Çift Ekran ekosisteminin sadece bir başlangıcı ve kullanıcılara zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış bir mobil deneyim sunma taahhüdümüzün bir başka işareti” dedi.

NAVER Whale Başkanı Hyo Kim “Kesintisiz bir omnitasking deneyimi, tüketicilerin istediği ve çok değer verdiği bir şey, bu yüzden NAVER Whale'in küresel pazarına bakıyoruz. LG gibi stratejik ortaklar, yıl sonuna kadar daha fazla dili destekleyen Whale ile daha fazla küresel kullanıcıya ulaşmamıza yardımcı olacak” dedi.

NAVER Whale destekli LG’nin en yeni akıllı telefonları 6 Eylül’den itibaren Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2019’da tanıtılacak. LG’nin IFA etkinliklerini sosyal medyada # LGIFA2019’la izleyin.