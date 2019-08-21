Amazon Dash Yenilemeli LG ThinQ,

IFA 2019'da Ev Konforunu Bambaşka Bir Seviyeye Taşıyor

LG'nin Akıllı Cihazları ve Amazon'un Kolay Sipariş Servisi

Hayatı Kolaylaştırıyor ve Evleri Daha Akıllı Hale Getiriyor

LG Electronics Avrupa pazarı için hazırladığı Amazon Dash Sipariş Sistemi yenilemesine sahip (LG) ThinQ™ ev aletleri serisini IFA 2019'da tanıtacak. Seri, LG'nin Amazon'un akıllı tedarik-yeniden sipariş ve dağıtım sistemi ile geliştirdiği Yapay Zeka platformunun güçlendirmesiyle tamamen otomatik hale getirilmiş akıllı ev kavramının faydalarını sunuyor.

Dash Yenilemesine sahip LG ThinQ aletleri kullanıcıların önemli sarf malzemelerini sürekli sipariş verme işini kolaylaştırıyor. Böylece deterjan ve temizlik malzemeleri gibi sarf ürünlerini Amazon'dan kolayca tedarik ederek tükenmeden alabilecekleri akıllı sipariş sistemini kurmalarını sağlıyor. Bu kolay servis, başlangıçta Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'de, bu sonbaharda LG ThinQ çamaşır makineleri ile bulaşık makineleri için kullanıma sunulacak.

Kullanıcılar LG akıllı çamaşır ve bulaşık makinelerinde LG ThinQ™ (eski ismiyle SmartThinQ™) mobil uygulaması sayesinde Dash Programını etkinleştirebilecek ve Amazon hesaplarına bağlanabilecek. Etkinleştirildikten sonra LG akıllı ev aletleri Dash uygulamasıyla birlikte çalışarak daha önceden seçilmiş bulaşık deterjanı, çamaşır deter-janı ve yumuşatıcı gibi sarf malzemelerini ne kadar kullanıldıklarına bakarak ihtiyaç halinde yeniden sipariş edecek ve kapıya kadar teslimat sağlanacak. Yakın zamanda Amazon Dash Sipariş programına LG ThinQ buzdolabı ve hava filtreleri de eklenecek.

Avrupa bölgesi, Amazon Dash Sipariş Programının LG ev aletleriyle bu yılın başında Amerika Birleşik Devletleri’nde yakaladığı başarılı işbirliğini takip ediyor. LG Amazon'un yanı sıra Google ve Yandex gibi diğer Yapay Zeka servis sağlayıcılarıyla da işbirliğine giderek akıllı ürünlerinin Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki sunduğu beceri ve kolaylıkları arttırmayı amaçlıyor.

LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Song Dae-hyun "Amazon Dash Sipariş Programı’yla birlikte ThinQ serimizi IFA 2019'da Avrupa pazarına sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Sektör lideri ürünlerimizi katma değerli servislerle bir araya getirmek, müşterilerimize, ev işlerine daha az zaman ayırarak sevdikleri şeyleri yapabilmeleri konusunda zaman kazandırabilmek için birinci önceliğimiz olacaktır."

6-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan IFA 2019'da katılımcılar, LG'nin Berlin Messe'deki 18 nolu Salonda bulunan standına uğrayarak Amazon Dash Sipariş Programıyla entegre edilmiş LG ThinQ ürünlerini görmeye davet ediliyor. LG'nin tüm IFA etkinlikleri sosyal medya hesaplarından #LGIFA2019 etiketiyle paylaşılacak.