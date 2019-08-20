LG - Studio Fuksas İşbirliği IFA 2019’da

Ünlü Mimarlar Massimiliano ve Doriana Fuksas LG’nin IFA Fuarında “Infinity”yi Sunacak.

LG Electronics (LG), LG SIGNATURE'ün yaratılması ve evriminde tasarıma verdiği önemi gerçekleştirdiği işbirliği ile ortaya koydu. LG ve uluslararası mimarlık firması Studio Fuksas, önümüzdeki ay Berlin'de gerçekleştirilecek IFA 2019'da, işbirliklerinin sonucu olan Infinity'yi sunacak. LG’nin standındaki Infinity kurulumu, LG SIGNATURE markasının tasarım DNA'sını vurgulayacak. Fuksas küratörlüğünde oluşturulacak sergi alanı, LG’nin ultra premium ürünlerinin temsil ettiği sonsuz stili ve olanakları yansıtacak.

Dünyanın dört bir yanında havalimanlarında, müzelerde, kültürel merkezlerde, kiliselerde ve bina içlerinde kendine özgü, çağdaş eserleri görülebilen uluslararası ödüllü bir mimari firma olan Massimiliano ve Doriana Fuksas liderliğindeki Studio Fuksas, IFA 2019’da “Sanat, Teknolojiye İlham Verir, Teknoloji Sanatı Tamamlar” felsefesi altında, ziyaretçilere sanat ve teknoloji arasındaki simbiyotik ilişkiyi ve iki alanın ne kadar iç içe geçtiğini gösterecek. Studio Fuksas’ın en ikonik kurgusu olarak, 15.000 metrekarelik zarla kaplı devasa bir yarı saydam heykele ev sahipliği yapan, cam ve çelikten oluşan yeni Roma Kongre Merkezi ve Oteli gösteriliyor.

Fuksas, IFA 2019’daki Infinity sergisinde; bir kaleydoskop deseni üzerine çalıştı. Fuksas, LG SIGNATURE teknolojisi ve tasarımının temel kalitesini ve sınırsız olanaklarını ifade etmek için, çalışmalarında sıkça kullandığı zarif ama basit altıgeni entegre etti. Mükemmel geometri, kaleydoskop motifi ile LG SIGNATURE ürünleri arasında bir köprü görevi görerek, markanın bünyesinde barındırdığı kalite ve fütüristik modernliği daha da vurguluyor.

Massimiliano Fuksas “Bana göre lüks, insanların özgürce nefes alabildiği, dinlenebileceği, yiyebileceği ve sevebileceği sınırsız, minimalist bir yer. LG SIGNATURE bunu temsil ediyor, bu yüzden IFA 2019'da LG ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyorum. LG SIGNATURE, sanat ve teknolojinin en saf haliyle etkileşimi ve evdeki lüks ve üstünlüğü tanımlıyor” dedi.

LG Avrupa Başkanı Brian Na “LG SIGNATURE'ün özünü yakalayan bu eşsiz işbirliğini, mimarinin en saygın isimlerinden birinin diliyle sunmaktan heyecan duyuyoruz. Infinity, ürünlerimizin estetiğini ve en son teknolojisini, IFA ziyaretçilerine aktaracak” dedi.

6-11 Eylül’den itibaren, LG’nin Messe Berlin Hall 18’in standında bulunan IFA 2019 standını ziyaret edenler, OLED TV R ve OLED TV W, Buzdolabı ve Alttan Donduruculu Buzdolabı, Şarap Mahzeni, TWINWash Çifti, Hava Temizleme Cihazı ve Klima ürünlerini deneyimleyebilirler. LG’nin IFA 2019 etkinlikleri #LGIFA2019 etiketinden takip edilebilir.