LG’nin AI Uyumlu TV ve SES Ürünleri EISA Ödülleri’ne Damga Vurdu

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği yayınlarının LG’ye uzun dönemli ilgi ve beğenisi devam ediyor.

LG Electronics’in (LG), mükemmel ev eğlence ürünleri, 29 ülkede 55 yayınla temsil edilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği yayınları derneği olan Expert Imaging and Sound Association (EISA) tarafından onaylandı. Bu yılki EISA Ödülleri'nde dört LG ürünü - LG OLED TV (model OLED65E9), LG NanoCell TV (model 65SM9000), LG Soundbar (model SL8YG), LG XBOOM Go (model PK7) - üstün performansları, tasarım ve yarattıkları tüketici değeri ile öne çıktı.

LG OLED TV AI ThinQ, EISA Ödülleri’nde “EN İYİ PREMIUM OLED TV 2019-2020” olarak seçildi. LG OLED TV, bu ödülle, 8 yıldır üst üste kategorisinin en iyi ödülünü almış oldu. Bu yılın başlarında, iF Design Award’ın Altın Ödülünü kazanan 65 inçlik E serisi TV, LG’nin kendi ikinci nesil α (Alpha) 9 Gen 2 akıllı işlemcisi tarafından destekleniyor. Gelişmiş çip, AI tarafından sağlanan üstün görüntü ve ses kalitesi sunuyor; LG’nin OLED teknolojisinin ünlü olduğu sonsuz kontrast ve doğru renk ifadesini kullanıyor. EISA jurileri ayrıca, OLED 65E9’un bulunduğu her ortama çekicilik katan, havada süzülürmüşsesine bir etki yaratan şeffaf cam tasarımını övdü.

LG NanoCell TV AI ThinQ, NanoCell ekran teknolojisi, Tam Dizi Yerel Karartma (FALD) ve α7 Gen 2 işlemci sayesinde çarpıcı görsel ve ses performansı sağlamasıyla “En İyi EISA SMART HOME TV 2019-2020” tanımlamasını almaya hak kazandı. EISA, LG’nin AI ThinQ platformu tarafından sunulan gelişmiş kullanıcı deneyimi ve Google Assistant ile Amazon Alexa’nın sorunsuz bir şekilde kullanılmasından etkilendi.

LG Soundbar ve LG XBOOM Go taşınabilir hoparlörü, LG’nin ünlü üst düzey ses ürünleri uzmanı Meridian ile işbirliğinden kaynaklanan olağanüstü ses kalitesi nedeniyle, “EISA SOUNDBAR 2019-2020” ve “EISA MOBILE SPEAKER 2019-2020” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

LG’nin Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon “Yenilikçi görsel ve işitsel ürünlerimizin EISA gibi saygın ve güvenilir bir kuruluş tarafından tanınmasından onur duyuyoruz. Tüketicilerimize, yaşamı daha iyi hale getiren akıllı ev eğlence çözümleri sunmak için sürekli yenilikler yapmaya, yatırımımızı büyütmeye ve arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

6-11 Eylül tarihlerinde Messe Berlin’deki 18. Salon’da LG’nin IFA standını ziyaret edenler, EISA tarafından tanınan tüm ürünleri inceleme şansına sahip olacaklar.