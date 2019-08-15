Daha Akıllı Ev Ekosistemi İçin LG ve LUMI İşbirliği

Akıllı aletler konusunda sektor lideri LG ve IoT teknolojisi denince ilk akla gelen firmalardan LUMI, “Connected Home”u bir üst noktaya taşımak için gerçekleştirdikleri heyecan verici çalışmaları IFA 2019’da sergileyecek.

LG Electronics (LG) ve Nesnelerin Interneti (IoT) ve akıllı ev çözümleri sağlayıcısı LUMI United Technology, akıllı evler için daha eksiksiz bir IoT çözümü sunmak üzere temel cihaz yönetiminin ötesine geçen bir ekosistem geliştirmek amacıyla bir mutabakat imzaladı. Ortaklık, nem seviyesi, sıcaklık ve kapıların hareketi gibi iç ortamlardaki değişiklikleri tespit edebilen AI ve gelişmiş sensörler kullanan yenilikler geliştirmeye odaklanacak.

LUMI’nin gelişmiş Aqara sensör teknolojisine sahip LG ürünleri, enerjiden tasarruf sağlayacak, rahatlığı artıracak ve evdeki güvenliği ve konforu maksimum seviyeye çıkartacak. Tercih edilen sıcaklığa ayarlanan evdeki Aqara sensörü, LG klima cihazının otomatik olarak çalışmasını sağlayacak. Kullanıcılar, pencereye bağlı bir Aqara sensörü taktıklarında, LG cihazı çalışırken pencere açılırsa, hemen bir bildirim alacaklar.

LG ve LUMI ortaklığının gerçek hayat örnekleri önümüzdeki ay Berlin'de IFA 2019'da sergilenecek. LG’nin fuar standında, LUMI teknolojisini kullanan bir LG nem alma cihazı, nem seviyesini otomatik olarak ayarlayarak kıyafetleri en iyi durumda tutmaya devam edecek. Ayrıca LG’nin, “Sinema Modu” kelimelerini duyduğunda odadaki aydınlatmayı değiştiren bir Aqara LED Ampulüne bağlı WK7 akıllı hoparlörü de sergilenecek.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi’nin Akıllı Ev Birimi Yönetici Müdürü Ryu Hye-jung “LUMI ile ortaklık yapmaktan ve son akıllı ev yaşamı çözümlerimizi ziyaretçilerle IFA 2019'da paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık sayesinde LG, akıllı ev çözümlerini akıllı binaların yanı sıra akıllı şehirleri de içerecek şekilde genişleterek ‘Connected Home’ ekosistemini geliştirecek” dedi.

LG ve LUMI’nin geleceğin “Connected Home” vizyonu, 6-11 Eylül tarihlerinde IFA 2019’da Messe Berlin’deki Salon 18’de sergilenecek.