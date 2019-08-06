LG Display, OLED Teknolojisine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Görüntü teknolojilerinde dünya lideri LG Display, Güney Kore'nin Paju kentinde bulunan P10 tesisindeki Gen 10.5 (2.940mm X 3.370mm) OLED üretim hattına 3 trilyon KRW ek yatırım yapacaklarını açıkladı. Bu yatırımla şirket, OLED odaklı iş yapısını değiştirme ve OLED teknolojisini geliştirme çabalarını artırıyor.

LG Display, büyük ölçekli OLED panel üretim altyapısını, OLED'e olan talebin hızlı bir şekilde artması, bu artışın yeni fırsatlar ve yeni pazarlar yaratması nedeniyle agresif bir şekilde genişletmeye karar verdi. Şirket, Gen 10.5 üretim hattında temel olarak 65 inç ve üzeri büyük boyutlu OLED paneller üretecek. 2022'nin ilk yarısından itibaren ayda 30 bin OLED tabakası üretmeye başlayacak. 2023'ün ilk yarısından itibaren ayda 15 bin tabaka daha üretilecek.

LG Display, yeni P10 tesisini ve bazı ek tesislerini inşa etmek için Kasım 2015'te 1.84 trilyon KRW yatırım yaparak çalışmalara başladı. Temmuz 2017'de ise, aylık 30 bin tabakalık OLED üretim kapasitesi için çoğunluğu OLED alt katmanı üretimi olmak üzere 2,8 trilyon KRW tutarında bir ön yatırım yapmaya karar verdi. Bugün LG, 30 bin tabakalık OLED evaporasyon tesisi inşa etmenin yanı sıra, ayda 15 bin tabaka ek üretim tesisi için kullanılacak 3 trilyon KRW’lik yatırım daha yapmaya karar verdi.

LG Display, Gen 10.5 OLED üretim tesisini tamamladıktan sonra, büyük ekranlı TV pazarındaki rekabet gücünü sağlamlaştırmayı hedefliyor. LG, mevcut TV pazarına Wallpaper OLED, Crystal Sound OLED ve Kıvrılabilen OLED gibi farklı OLED ürünleriyle liderlik etmeye devam edecek ve OLED panellerini kullanabilecek uygulamaları genişleterek yeni bir pazar yaratacak.

LG Display, verimliliği artırmak ve karlılığı en üst düzeye çıkarmak için Gen 10.5 OLED üretim hattını ve mevcut OLED üretim hatlarını stratejik olarak işletecek. Paju, Güney Kore ve Guangzhou, Çin'deki Gen 8.5 (2.200mm X 2.500mm) tesislerinde ve Paju'da tamamlanacak Gen 10.5 tesisinin her biri, kendi bölgeleri için optimize edilmiş büyük boyutlu OLED panelleri üretecek. En önemlisi, şirket, cam verimliliğini arttırmak ve ardından karlılığı en üst düzeye çıkaracak arzı artırmak için MMG (Camda Çoklu Model) yöntemini kullanacak.

Gen 10.5 OLED üretim hattının getireceği artan üretim ve maliyet verimliliğine dayanarak, LG Display, OLED için yeni uygulamalar ve pazarlar bulacak, aynı zamanda mevcut OLED TV pazarını genişletecek ve böylece OLED ekran endüstrisindeki lider konumunu güçlendirecek.