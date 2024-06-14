LG’nin 'Akıllı Yaşam Çözümleri' Ürünleri, Ev Dışındaki Mekanlarda ‘Geleceğinizi Yeniden Keşfedin’ Mottosuna Atıfta Bulunarak Gelecekteki Deneyimlere Bakış Sunuyor.

LG Electronics (LG), ticari ortamlar da dahil olmak üzere, evlerin dışındaki farklı alanlara uzanan akıllı yaşam çözümlerini CES 2024'te sergiliyor. LG'nin standı, "Geleceğinizi yeniden keşfedin" teması altında, şirketin en son yenilikleriyle günlük yaşamdaki müşteri deneyimlerini nasıl geliştireceğini gösteriyor. Bu yenilikler arasında; şeffaf ve kablosuz 4K LG SIGNATURE OLED TV; yapay zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve iletişim teknolojileriyle desteklenen akıllı bir ev ve Alpha-able mobilite konsepti bulunuyor.

Yenilikçi Teknoloji ve Sonsuz İçerikle Üstün TV Deneyimi

LG standının kalbinde dünyanın ilk şeffaf ve kablosuz 4K OLED TV'si LG SIGNATURE OLED T yer alıyor. Ziyaretçiler, on beş adet 77 inçlik OLED T'nin birleştirilmesiyle oluşturulan, büyüleyici video içeriğini mükemmel siyah seviyeleri ve canlı renklerle sergileyen devasa bir medya sanatı ekranıyla karşılanıyor. Bu ekranlar yavaş yavaş şeffaf bir OLED TV'ye dönüşerek OLED T'nin ortaya çıkardığı yeni bir dönemi ortaya çıkarıyor. OLED TV'lerin yüzer görünümü, video ve ses sinyallerinin kablosuz iletimini ve harici cihazlara bağlantıyı vurgulayarak kurulumu basitleştiriyor ve iç tasarımda daha fazla özgürlük sağlıyor.

Özel bir bölge, LG SIGNATURE OLED T'nin TV'nin alan kısıtlamalarını aşmasına ve günlük hayata kusursuz bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyan şeffaf ve kablosuz teknolojisini vurguluyor. Her mekanın iç tasarımını tamamlayan bir TV görevi gören LG SIGNATURE OLED T, gelecekteki yaşam deneyimlerinin bir uzantısını sunuyor. Ayrıca şeffaf ekran, medya sanat eserlerine derinlik ve boyut katarak izleme deneyimini geliştiriyor.

Bir sonraki bölgeye geçtiğinizde ziyaretçiler, 140'tan fazla 55 inç OLED ekranın yer aldığı etkileyici bir tünel yapısıyla karşılaşıyor. LG'nin webOS'u tarafından desteklenen bu tünel, çeşitli ortaklarla yapılan işbirlikleri yoluyla küratörlüğünde geniş bir içerik yelpazesinin sergilendiği bir platform görevi görüyor. Tüneldeki her ekran, filmler, müzik ve oyunlar da dahil olmak üzere çeşitli webOS içeriğini sunacak şekilde özenle düzenlenmiş durumda. Bu sürükleyici deneyim, büyüleyici ve etkileşimli bir yolculuk sunarak ziyaretçileri webOS dünyasını keşfetmeye ve bu dünyayı keşfetmeye davet ediyor.

Yapay Zeka Teknolojisi 'Akıllı Yaşam Çözümü' Deneyimini İyileştiriyor

Akıllı ev sergi alanında LG, yapay zeka teknolojisinin gelecekteki akıllı yaşam çözümlerini nasıl geliştirebileceğini sunuyor. Şirketin yapay zeka destekli akıllı evi, yalnızca insanların yaşamlarını dijitalleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda proaktif olarak ihtiyaçları tespit etmek ve müşterinin sözlerine, eylemlerine ve hatta duygularına göre özel çözümler önermek için çeşitli sensörlerden yararlanıyor.

Örneğin, eve kurulan temassız sensörler, kullanıcıların kalp ve solunum hızını ölçüp dijital hale getirebiliyor, sağlık durumlarını teşhis ederek iç mekan sıcaklığını ve nemini otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Gelecekteki akıllı evde LG ThinQ, ev genelinde kurulu sensörleri ve IoT cihazlarını birbirine bağlayacak ve müşteri müdahalesine gerek kalmadan ideal ayarları sağlamak için cihazları otonom olarak kontrol eden bir hizmet platformu görevi görecek.

Ev sahibi, eve yeni bir evcil hayvan getirirse, ev cihazlarına yerleştirilmiş mikrofonlar, kameralar ve mmWave sensörleri tüylü dostun varlığını algılayarak LG ThinQ UP ev cihazlarına otomatik olarak 'evcil hayvan modunu' indiriyor veya evcil hayvanlar için özel aksesuar kitleri öneriyor. Ek olarak sensörler, boş odalardaki akıllı ürünleri güç tasarrufu moduna geçirerek veya evde kimse olmadığında kapatarak enerji verimliliğine de öncelik veriyor. Sensörler, olağandışı bir etkinlik tespit edildiğinde LG ThinQ uygulaması aracılığıyla bildirim göndererek suç önleme modunu bile etkinleştirebiliyor.

Bölge ayrıca, ziyaretçileri karşılamak için kendi iki tekerleği üzerinde hareket eden, yeni tanıtılan akıllı ev yapay zeka aracısını da tanıtıyor. Bu yapay zeka aracısı, çok yönlü bir ev asistanı ve akıllı bir merkez olarak hizmet veriyor ve ev aletlerini ve IoT cihazlarını bağlayıp yöneterek müşterilerin günlük yaşamlarında kapsamlı destek sunuyor. Bir kamera, hoparlör ve bir dizi ev izleme sensörüyle donatılan cihaz, cihaz kontrolünü kolaylaştırmak için ev ortamının gerçek zamanlı verilerini toplayabiliyor. Ön ekranı, etkileyici yüz ifadelerine, müşterilerle aktif etkileşime ve iletişime olanak tanıyor.

Ticari bölge, Las Vegas'ta seyahat etme teması altında birbirine bağlanan çeşitli özelleştirilmiş hizmetleri sergiliyor. Örneğin bölge, yakınlardaki önemli noktalara ilişkin değerli bilgilerin, bir monoray üzerindeki 86 inçlik tabela ve 55 inçlik OLED pencere aracılığıyla iletildiği senaryoları yeniden yaratıyor. Diğer senaryolar arasında müşterilerin bir otelde GuideBot'tan rehberlik alması veya bir kafede yüz tanıma yoluyla ödeme yapması yer alıyor.

Alfa Özellikli, LG'nin Geleceğin Mobilite Konsepti

LG, evin ötesine geçerek yakın zamanda geleceğin otomobillerini "kişiselleştirilmiş dijital mağara" olarak yeniden tanımladı. Bu konsepti göstermek için şirket, sergi alanı içerisinde Alpha-able'ın yer aldığı özel bir bölge kurdu. Alpha-able, LG'nin mobilite vizyonunun somut bir temsili olarak hizmet veriyor ve yolculara gelecekteki mobilite ortamında deneyimlemeyi bekleyebilecekleri yenilikçi çözümlerin bir ön izlemesini sunuyor.

Geleceğin mobilite konsepti, üç temaya dayalı benzersiz müşteri deneyimleri sunmayı amaçlıyor: Dönüştürülebilir, Keşfedilebilir ve Rahatlatılabilir. Otomobilin ev veya ofis ortamlarını hatırlatan alanlara dönüştürülmesiyle yolcular hareket halindeyken dinlenip çalışabiliyorlar. Alpha-able, yolcuların ihtiyaçlarına uyum sağlayan dönüştürülebilir deneyimler sağlamak için LG'nin rakipsiz ev aletleri teknolojileri ve çözümlerinin yanı sıra yuvarlanabilir, esnek ve şeffaf ekranlar dahil en son ekran teknolojilerini kullanıyor. Buna ek olarak Alpha-able, benzersiz durumlar için özel olarak hazırlanmış bilgi ve içerik sunarak Keşfedilebilir deneyimler sunmanın yanı sıra, yolcuların gevşemesi ve kişisel zamanın tadını çıkarması için Rahatlatıcı deneyimler de sunuyor.

LG, Alpha-able'ın yanı sıra, şirket için önemli bir büyüme alanı olan elektrikli araç (EV) şarj çözümlerini sergilemek için de bir alan ayırdı. Bu bölge, LG'nin EV şarj cihazını ve e-Centric adlı kontrol çözümünü öne çıkarıyor.

Yenilikçi LG Laboratuvarları ve Sürdürülebilir Çözümler ESG Vizyonu Altında Bir Arada

LG ayrıca, şirketin hem şirket içinden hem de dışından deneysel fikirlere ve yaratıcı konseptlere dayalı ürün, hizmet ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan yeni projesi olan LG Labs kapsamında geliştirilen yeni ürünleri de tanıttı.

LG Labs bölgesinde, modernize edilmiş bir müzik kutusu konseptiyle ses ve video deneyiminin derinliğini yeniden keşfetmeyi amaçlayan hepsi bir arada ses cihazı DukeBox by LG Labs, aynı anda iki aromayı çıkaran kapsül kahve makinesi olan LG Labs'ın DUOBO ve evdeki yaşam kalitesini doğaya taşımak için tasarlanmış kişiye özel bir yaşam alanı olan LG Labs'den Bon Voyage da dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi ürün sergileniyor. Ayrıca bölgede, müşteri deneyimini geliştirmek için cesur ve yenilikçi yaklaşımlar sunan LG CineBeam Qube ve LG Labs'ın brid.zzz ürünleri de yer alıyor.

Şirket aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) girişimlerindeki çabalarını öne çıkarmaya adanmış Herkes için Daha İyi Bir Yaşam bölgesini de kurdu. Bölgede, akıllı bir iç mekan bahçe cihazı olan LG tiiun mini; yan sehpa ve ortam lambası olarak da kullanılabilen taşınabilir bir hava temizleyici olan LG PuriCare™ AeroFurniture; ve ayakkabı bakımı çözümleri sunan LG Styler™ ShoeCase ve ShoeCare cihazları geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış çeşitli ev aletleri bulunuyor.

Bölge aynı zamanda, enerji ve sıcak su diyagramlarıyla şirketin sürdürülebilir ev çözümlerini de gösteriyor ve şirketin daha iyi bir dünya ve çevre yaratma çabalarını ortaya koyan, ilk kez CES'te tanıtılan bir bardak yıkayıcı olan LG mycup'ı da içeriyor.

LG'nin tüm ev aletlerinin rahat kullanımını destekleyen 'Evrensel UP Kit' aksesuarı bölgede sergilenerek deneyimlenmeye hazır hale getirilirken, TV erişilebilirlik deneyimleriyle erişilebilirlik de vurgulanıyor.

Ziyaretçiler, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında CES standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) LG'nin en son yeniliklerini deneyimleyebilecek. CES 2024'te tanıtılan LG ürünleri hakkında daha fazla bilgi için CES 2024 Basın Kitini ziyaret edebilirsiniz.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.