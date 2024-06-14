LG, Sosyal Medya Gönderilerini Daha Dengeli Hale Getirmeye Yardımcı Olmak İçin "Optimism Your Feed" Kampanyasını Başlatıyor.

LG, küresel etkileyiciler tarafından düzenlenen bir çalma listesi ile kullanıcıların sosyal medyada iyimser ve ilham verici içeriklerle etkileşimde bulunmasına izin verecek.







LG Electronics (LG), 'Optimism Your Feed' adlı küresel bir kampanya başlattı. Kampanya, kullanıcıların sosyal medya deneyimlerine daha fazla iyimserlik katmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor ve onları akışlarında olumlu ve ilham verici içeriklerle etkileşime girmeye davet ediyor.

LG'nin Marka Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Kim Hyo-eun, "Müşteri odaklı bir marka olarak LG, iyimserliğin tutkulu bir savunucusudur. Olumlu etkinliklerimizle hem çevrimiçi ortamda hem de gerçek dünyada insanların hayatlarında pozitif değişiklikler yaratmayı bilinçli olarak amaçlıyoruz. Yapay zeka çağında, 'Hayat Güzel' sözümüze bağlı kalıyoruz. İnsan odaklı bir yaklaşımla müşterilerimizin hayatlarını iyileştirmeye devam edeceğiz ve daha iyi bir gelecek için umutlu olacağız," dedi.

LG tarafından başlatılan yeni bir küresel araştırma, sosyal medyanın hem bir kaygı kaynağı olduğunu hem de insanların eğlenmek, arkadaş ve aileleriyle bağlantı kurmak ve haber ve güncel olaylarla güncel kalmak için gittikleri bir yer olduğunu ortaya koydu. Ankete göre, katılımcıların neredeyse yarısı (%45'i), sosyal medya akışlarının olumsuz içeriğin olumlu içerikle eşit veya daha fazla olduğunu belirtiyor. Katılımcıların dörtte biri (%28'i), sosyal medya akışlarında negatif içeriğin kaygılarını artırdığını ve beşte biri (%20'si) bu içeriğin mutsuz ettiğini söylüyor. Diğer çalışmalar da algoritmaların genellikle negatif ve özel konuşmaları teşvik ettiğini öne sürüyor.

Küresel ankette, algoritmaların nasıl çalıştığını ve akışlardaki olumlu içeriği artırmak için nasıl tetikleyicilerin etkili olabileceğini anlamak amaçlanmıştır. Katılımcılarla etkileşime girildiğinde akışa daha fazla iyimser içerik çekecek orijinal içerikten oluşan bir 'Akışınızı Optimize Edin' çalma listesinin, pozitif içeriği artırmak için etkili olacağı ortaya çıktı. 'Optimism Your Feed', geçen yıl tanıtılan ve insanları yaşama iyimser bir tavırla yaklaşmaya teşvik etmek için LG'nin küresel 'Life's Good' kampanyasının bir parçası olarak duyuruldu.

Tina Choi, Victoria Browne, Josh Harmon ve daha birçokları gibi iyimser etkileriyle tanınan küresel yaratıcılarla işbirliği içinde oluşturulan 'Optimism Your Feed' çalma listesi, motive edici ve iyi hissettiren içerikten oluşan 20'den fazla kısa form videodan oluşmaktadır.

Ayrıca, LG, İnsan Odaklı Bilişim alanında doktora sahibi bir bilgi teknolojisi ve teknoloji etikçisi olan Profesör Casey Fiesler dahil olmak üzere sosyal medya uzmanlarıyla danışıyor. Fiesler, teknoloji etiği, internet politikası ve çevrimiçi topluluklar gibi alanlarda araştırma yapmakta ve öğretmektedir ve sosyal medya içeriği moderasyonu ve öneri sistemleri gibi konularda yayın yapmaktadır. Ayrıca bir içerik oluşturucusu olarak bu konularda halkı eğitmektedir.

Sosyal medya, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve algoritmalar bu alanlarda gördüğümüz içeriğin önemli bir rolünü oynamaktadır. LG'nin küresel çalma listesi ve kampanyası, kullanıcılara daha fazla pozitif ve yüreklendirici gönderi görme fırsatı sunuyor. Hangi içeriklere etkileşimde bulunduğumuza daha bilinçli bir şekilde dikkat ederek, hayatımıza daha fazla iyimserlik, denge ve mutluluk getirebiliriz.

Fiesler'a göre, "Öneri algoritmaları, sosyal medyada ne göreceğimizi tahmin ederek belirler. Bu nedenle, bu algoritmalar bizi hem iyi hem de kötüye daha spesifik nişlere yönlendirebilir. Araştırmalar, kontrolsüz bırakılırsa, kullanıcıların hızla negatif akıntıya kapılabileceğini ve zararlı içerikle karşılaşabileceğini gösteriyor." "İlk savunma hatlarımızdan biri, dijital okur yazarlığımızı geliştirmek ve algoritmaların çevrimiçi deneyimlerimizi nasıl etkilediğine daha fazla dikkat etmektir. İyi haber şu ki, bu algoritmik tahminlerin girişini kontrol edebiliyoruz; eğer pozitif içerikle etkileşime girmeyi seçersek, muhtemelen daha fazlasını göreceğiz."

Victoria Browne, küresel bir etkileyici ve TEDxTalk konuşmacısı, "Sosyal kanallardaki algoritmalar, çevrimiçi gördüğümüz içeriği büyük ölçüde etkileyebilir ve bu da zihinsel sağlığımızı etkileyebilir. Bu nedenle 'Akışınızı