LG, Las Vegas'taki basın toplantısı sırasında “Sınırları Aşmak” Başlıklı Yönetim Politikasını Ana Hatlarıyla Belirledi.

LG Electronics'in (LG) CEO'su William Cho ve önemli şirket yöneticileri, Las Vegas, Nevada, ABD'de düzenlenen basın toplantısında, LG'nin 'Gelecek Vizyonu 2030' hedefine ulaşmak için uyguladığı stratejileri anlattı.

CEO konuşmasına, LG'nin işi ve müşteri deneyimini yeniden şekillendirecek üç önemli dönüm noktası (elektrifikasyon, hizmetleşme ve dijitalleşme) belirlediğini anlatarak başladı. Şirket, kalıcı pazar ve tedarik zinciri belirsizlikleri gibi zorlukların üstesinden gelmeyi ve kazanma ruhuna sahip, yüksek performanslı, sonuç odaklı bir organizasyon kurarak büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor.

CEO Cho, "2023 yeniliklere yön verdiğimiz yıl oldu, 2024'ü de bu değişiklikleri gerçekten hızlandıracağımız bir yıl yapacağız. Gelecek Vizyonu 2030, pazara ve müşterilerimize verdiğimiz bir söz ve şirket olarak bu sözü yerine getirmek için çaba göstereceğiz" dedi.

Geçen yıl CEO tarafından açıklanan Gelecek Vizyonu 2030, LG'nin ev, ticari, mobilite ve sanal dahil olmak üzere çeşitli alanlarda müşteri deneyimini birbirine bağlayıp genişletebilecek 'Akıllı Yaşam Çözüm Şirketi'ne dönüşmeye yönelik uzun vadeli hedefi olarak özetlenebiliyor.

Yatırım Yoluyla Gelecekteki Rekabet Gücünün Artırılması

CEO Cho, 'Sınırları Aş'ı şirketin 2024 yönetim politikasının temel felsefesi ve anahtar ifadesi olarak belirledi. Gelecekteki büyüme için halihazırda üç odak alanı (donanım dışı iş modeli, B2B genişleme ve yeni işlerin geliştirilmesi) belirlemiş olan LG, şimdi portföyünü daha da geliştirmek için elinden geleni yapacak.

Başlangıç ​​olarak şirket, işin stratejik önceliklerine göre yatırımları genişleterek gelecekteki büyüme motorlarının potansiyelini en üst düzeye çıkaracak. Bu yıl şirket, rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge ve diğer kritik alanlara 8 milyar ABD doları* ayırarak ilerlemek yoluyla yatırım düzeyini iki katından fazla artıracak.

Yüksek büyüme gösteren ve yüksek kâr getiren ana faaliyetler de 2024'te daha büyük yatırımlar görecek. Bunlar arasında araç bileşenleri, HVAC, yerleşik cihazlar ve dijital tabelalar gibi B2B işlerinin yanı sıra webOS platform işi de yer alıyor. LG, elektrikli araç (EV) şarjı ve robot teknolojisi gibi yeni iş alanlarına yatırım yapmaya devam edecek. Şirket, portföyünü niteliksel iş büyümesi için dönüştürmek üzere 2030 yılına kadar 40 milyar ABD dolarından* fazla yatırım yapmayı planladığını zaten duyurmuştu.

Ayrıca LG, bu yıldan itibaren şirket içi büyüme motorlarını güçlendirmek için tasarlanan stratejileri benimsemenin yanı sıra birleşme, satın alma ve ortaklıklar gibi inorganik büyüme fırsatlarını aktif olarak arayacak. Yapay zeka ve karma gerçeklik (MR) gibi müşteriye değer katan, oyunun kurallarını değiştiren teknoloji alanlarına da vurgu yapılacak.

CEO, yeni kurulan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Şirketini LG'nin "sınırları aşmasına" yardımcı olacak değerli bir varlık olarak tanımladı. LG'nin küresel başarısında halihazırda önemli bir rol oynayan yeni organizasyon, şirketin toplam satışlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturdu. Yurtdışı Satış ve Pazarlama Şirketi, her bölge ve pazarın kendine özgü özelliklerini dikkate alan özel stratejiler uyguluyor. Çabaları, dünya çapında işin performansını en üst düzeye çıkardı ve LG'nin uluslararası iştiraklerinin yeteneklerinin güçlendirilmesinde ve büyümesinde önemli bir rol oynadı.

Büyüme, Kâr ve Değere Yönelik 'Üçlü Yedi' Hedefe Ulaşmak

Platform tabanlı hizmet işleri, B2B işi ve yeni işlerin ana büyüme motoru olduğu şirket, 'Üçlü Yedi' hedefine ulaşmayı hedefliyor: ortalama büyüme oranı ve yüzde yedi veya daha fazla faaliyet kârı, ayrıca yedi FAVÖK oranına dönüşen kurumsal değer.

Geçen yıl pazar talebindeki düşüşe rağmen şirket, B2B işindeki büyüme sayesinde etkileyici bir performans sergiledi. Son beş yılda, LG'nin B2B işlerinin bileşik yıllık büyüme oranı kolaylıkla çift haneli rakamları aştı; genel satışların ortalama yıllık büyüme oranı yüzde sekiz civarına ulaştı.

Otomotiv Bileşenleri Çözümleri Şirketi (VS) de aynı şekilde LG için önemli bir iş kolu haline geldi ve 10. yılında yıllık 8 milyar ABD doları* satış elde etti. Elektrikli araçlara küresel geçişin, Otomotiv Bileşenleri Çözümleri Şirketi 'nin temel uzmanlık alanlarından biri olan yüksek değerli EV parçalarına olan talebi artırması bekleniyor.

Araç içi bilgi-eğlence sistemi (IVI), e-güç aktarma organları ve araç lambalarının üç sütununu temel alan Otomotiv Bileşenleri Çözümleri Şirketi 'nin sürekli ve hızlı bir büyüme elde etmesi bekleniyor. 2024'ten itibaren öncelikle yazılım tanımlı araç yeteneklerini güvence altına almaya, EV parçaları müşteri tabanını genişletmeye ve akıllı lambalardaki liderliğini güçlendirmeye odaklanacak. Artan yeni siparişlere yanıt vermek için şirket, Orta Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'daki üretim kapasitesini artırmaya yatırım yapacak.

LG'nin B2B portföyünün bir diğer önemli parçası olan HVAC işi, Asya, Orta ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda hızla büyürken, yüksek verimli, çevre dostu ürünlere talebin yoğun olduğu Avrupa ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş pazarlarda da hızla büyüyor.

LG'nin HVAC iş kolu, ürün yelpazesini genişletmek için motorlar ve kompresörler gibi teknolojik açıdan gelişmiş bileşenlerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Geçen Kasım ayında ABD'nin Alaska kentinde ileri ısı pompası araştırmaları için bir konsorsiyum kurduktan sonra LG, bu yıl Avrupa'da bir Ar-Ge üssü kurmayı planlıyor. Şirket ayrıca Özel Dış Hava Sistemi gibi farklılaştırılmış iklimlendirme ürünlerinin tanıtımıyla işini genişletmeyi planlıyor.

B2B şirketlerinin ekonomiden B2C şirketlere göre daha az doğrudan etkilendiğinin bilincinde olan LG, satış ve kâr istikrarını korumanın bir yolu olarak B2B işini aktif olarak destekliyor. Şirket, B2B işlerini genişletme planlarını duyurdu ve çeşitli yeni, katma değerli çözümler sunarak satış hacmini 2030 yılına kadar 32 milyar ABD dolarının* (mevcut seviyenin iki katı) üzerine çıkarmayı hedefliyor.

LG ayrıca mevcut ürün odaklı beyaz eşya ve TV şirketlerini tamamlamak için içerik, hizmetler ve abonelikler gibi donanım dışı alanlara girerek genel iş modelinin gelişimini de hızlandıracak. Dünya çapında hâlihazırda kullanımda olan yüz milyonlarca LG ürününü 'platform' olarak kullanan şirket, sürekli satış ve kar elde etmeyi umuyor.



İş yönündeki bu değişime paralel olarak Ev Eğlencesi Elektroniği Şirketi (HE), bir medya ve eğlence platformu şirketi olmayı ve webOS platformu işinin büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Ev Eğlencesi Elektroniği Şirketi, webOS ekosistemini akıllı monitörler, IVI sistemleri ve diğer TV yapımcılarını içerecek şekilde genişleterek platform işinin temellerini hızla güçlendiriyor. LG, webOS platformu işinin yakın gelecekte en potansiyel büyüme motorlarından biri olmasını bekliyor.



Başarısı LG'nin organizasyon çapındaki dönüşümünü desteklemede önemli bir rol oynayan Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi (HA), aynı zamanda hizmetleri ve abonelikleri birleştiren bir akıllı ev çözümü işi de geliştiriyor. Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi 'nin nihai hedefi, ev hayatını her zamankinden daha akıllı ve daha rahat hale getirmek için ev aletlerinin ötesine geçen 'Evde Sıfır İşgücü, Kaliteli Zaman Yaratır' vizyonunu gerçekleştiriyor.



LG'nin beyaz eşya ürünlerini artıran 'günlük' hizmetleri kapsayan abonelik işi, Güney Kore'de hızla büyüyor. Abonelik işinin yurtdışına yayılması devam ediyor; Asya'daki stratejik pazarlar, bunun birçok avantajını Kore dışında ilk deneyimleyen pazarlar oldu.



LG'nin toplam satışlarının, webOS platformu tabanlı içerik ve hizmet işi ve ev aletleri abonelik işi gibi donanım dışı işlerinden kaynaklanan yüzdesi, son beş yılda iki kattan fazla arttı.



Ek olarak LG, iletişim, medya, mobilite ve IoT bağlantısı dahil olmak üzere teknolojinin kritik alanlarındaki standart temel patentleri gibi maddi olmayan varlıkların ticarileştirilmesini agresif bir şekilde destekleyecek. Ve yakın zamandaki yeniden yapılanması sırasında şirket, akıllı fabrikaların inşasındaki bilgi birikimini ticarileştirmek için yeni ticari kuruluşlar kurdu.



Ayrıca LG, yüksek potansiyel ve yüksek derecede iş sinerjisi sunan büyüme fırsatlarını güvence altına alacak. Bunun başlıca örneği olarak LG NOVA, startup tanıtım fonunu 2024 yılı sonuna kadar 100 milyon doların üzerine çıkararak şirketin gelecekteki yenilikleri teşvik edecek yeni teknolojiler ve çözümler keşfetmesine ve yeni iş segmentlerine liderlik etmesine olanak tanıyacak.



LG'nin yakın zamanda oluşturduğu EV şarj işletmesi, gelişmiş şarj üniteleri ve kontrol çözümleri, uzaktan teşhis ve servis özelliklerinin yanı sıra araç aküsü teşhisi ve sağlam üretim ve satış altyapısıyla övünen kapsamlı bir EV şarj çözümleri sağlayıcısı olarak ortaya çıkıyor. Kuzey Amerika pazarına giren şirket, ABD'nin Teksas eyaletinin Fort Worth şehrinde şarj cihazı üretim hattının inşaatını tamamladı.



Dijital sağlık hizmetleri segmentinde şirket, Amwell ile işbirliği içinde teletıp işini genişletiyor ve aynı zamanda önleme, teşhis, post-yönetim ve iyileşme gibi alanlarda hizmet sunmanın uygulanabilirliğini de gözden geçirecek. Gelecek vaat eden bir diğer iş alanı olan sanal gerçeklikte LG, MR cihazlarının ticarileştirilmesine hazırlanıyor. Şirket, 2023 yılı sonunda Ev Eğlencesi Elektroniği Şirketi bünyesinde Genişletilmiş Gerçeklik iş birimini kurmuş olup, çeşitli teknoloji ortaklarıyla artırılmış gerçeklik çözümleri konusunda işbirliklerine devam ediyor.



Ayrıca şirketin geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesine liderlik eden Baş Teknoloji Ofisi (CTO), iş rekabetini güçlendirmek ve yeni temel teknolojileri keşfetmek için yoğun Ar-Ge programları yürütüyor. CTO özellikle teknolojinin sekiz alanına odaklanıyor: yazılım, çip üzerinde sistem, yapay zeka, robot teknolojisi, malzemeler ve parçalar, standartlar, yeni nesil bilgi işlem ve bulut/veri.



Veriye Dayalı Uygulamalar ve Yeni Nesil ERP Yatırımı Yoluyla DX'i Hızlandırma



LG, müşteri deneyimi ve müşteri odaklı yönetim sistemini Dijital dönüşüm (DX) aracılığıyla ve F.U.N. yöntemiyle (First, Unique and New / İlk, Benzersiz ve Yeni) daha da geliştirecek.

Şirket, tüm organizasyon genelinde DX kurmak için büyük ölçekli BT yatırımları yapıyor. Bunun da ötesinde LG, şirketin iş süreçlerini ve sistemlerini sorunsuz bir şekilde entegre etmek ve birbirine bağlamak için N-ERP veya Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması geliştiriyor. Çeşitli müşteri iletişim noktalarından toplanan verilerin entegre yönetimini sağlayan bir müşteri veri platformu olan Intellytics Customer 360, bu yıldan itibaren dünya çapında kullanıma sunulacak.



LG'nin DX çabaları, müşteri deneyimindeki yeniliklerin ötesine geçerek satın alma ve üretimden teslimat ve satışa kadar değer zinciri verimliliğinin iyileştirilmesine kadar uzanıyor. Geçen yıl LG, her değer zincirine DX uygulayarak üretkenliği ve verimliliği 240 milyon ABD dolarından fazla değere yükseltti.*



Yüksek Performanslı Bir Organizasyona Dönüşmek ve 'Hayatın Güzeli' Değerlerini ve Felsefesini Yaygınlaştırmak



CEO Cho, çalışanlarla konuşurken sık sık tanınmış Amerikalı yönetim uzmanı Peter Drucker'dan alıntı yapıyor: "Kültür, stratejiyi kahvaltı niyetine yer." CEO, stratejiyi iyi performansa dönüştürmek için güçlü bir organizasyon kültürünün şart olduğuna gerçekten inanıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında çalışanlarla yapılan “CEO F.U.N. Talk” buluşmaları sırasında William Cho, şirketin yüksek performanslı bir organizasyon olmayı da içeren 2024 vizyonunu özetledi. "Bunu başarmak için misyonumuzu, vizyonumuzu ve hedeflerimizi karmaşık bir şekilde birbirine bağlamamız ve uygulamaya amansız bir şekilde odaklanmamız gerekiyor" dedi.



Life's Good marka vaadi altında birleşen bu yıldan itibaren pazarlama, ESG ve Kurumsal Sosyal SorumluluğuVV kapsayan çeşitli entegre marka faaliyetleri başlatılacak. Şirket, Hayat Güzeli'nin temelini oluşturan değer ve felsefeyi cesur bir iyimser ruhuyla yayacak, aynı zamanda markaya gençlik dolu bir dinamizm aşılayacak. Kendi deyimiyle 'cesur bir iyimser' olan LG, zorluklarla cesaretle yüzleşen, zor zamanlarda bile iyileştirme fırsatlarını takip etmeye inanan ve müşterilerini ve pazarı dinleyip onlara dikkat ederek çözümler bulan bir yenilikçidir.



Ziyaretçiler, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında CES standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) LG'nin en son yeniliklerini deneyimleyebilecek. CES 2024'te tanıtılan LG ürünleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen CES 2024 Basın Kitini inceleyebilirsiniz.



* Döviz kuru: USD başına 1.250 KRW.



LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.