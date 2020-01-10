LG, B2B Yeniliklerini Microsoft ile Hızlandıracak

LG, Otomotiv Bilgi-Eğlence ve Bina Yönetim Sistemlerinde Microsoft Azure Cloud ve AI Teknolojileri ile Güçleniyor.

LG Electronics (LG), otomotiv bilgi-eğlence sistemlerini, bina yönetim sistemlerini ve diğer işletmeler arası işbirliklerini oluşturmak için Microsoft ile işbirliği yapıyor. CES 2020'de açıklandığı üzere LG, B2B alanında büyüme mekanizmalarının dijital dönüşümünü hızlandırmak için Microsoft Azure ve AI hizmetlerinden yararlanacak.

LG, otonom araç ve bilgi-eğlence sistemi işini geliştirmek ve büyütmek için Microsoft ile işbirliğine bir yıl önce başladı. LG, yeni projelerini otomotiv sektörünün ötesine ve ticari alana taşımayı hedefliyor.

LG, Bina Enerji Kontrolü (BECON) sisteminin Azure kullanarak HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) sistemlerini daha verimli yönetmesini ve kontrol etmesini sağlamak için yönetim sistemlerini geliştirmeyi planlıyor. Şirket, BECON sistemini Microsoft'un desteğiyle dünya çapında genişletirken, Microsoft Azure data ve hybrid cloud +AI servisleriyle BECON'un bir sonraki sürümünü geliştirecek.

Azure ile entegrasyon, LG’nin araç içi bilgi-eğlence çözümünü daha da geliştirecek. Gelişme planı, yeni nesil bağlantılı araçlar için LG’nin webOS Auto ve Microsoft Bağlantılı Araç Platformu'nun güçlü kombinasyonuna dayanıyor. WebOS Auto'nun bir sonraki sürümü için LG, özellikle araç içi eğlence ve iş verimliliği alanlarında çeşitli ek HMI (insan makine ara yüzü) deneyimleri sunacak.

LG’nin bilgi-eğlence sistemleri, marka deneyimlerini geliştirmek ve son kullanıcılara çeşitli bağlantılı servisler sağlamak için LG'nin sanal kişisel asistan teknolojilerini Microsoft sanal asistan çözüm hızlandırıcısı ve otomobil üreticilerinin kendi kişisel asistanlarıyla entegre edecek. Bu yenilikçi HMI yazılım platformu, yeni dijital hizmetlerden kazanım sağlamak için tasarlandı.

LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LG Electronics Otomotiv ve İş Çözümleri Merkezi Başkanı Dr. Lee Sang-yong, “Microsoft, LG’nin B2B çözümlerini geliştirmek için tamamlayıcı teknolojiler ve sinerji sağlıyor. Microsoft ile yaptığımız çalışma, LG’nin gelecekteki büyüme alanını temsil eden B2B alanları için rekabet gücünün ve dijital dönüşümün sağlanmasına yardımcı olacak” dedi.

Microsoft Corp. Otomotiv Endüstrisi Genel Müdürü Sanjay Ravi, “Microsoft, mobiliteyi ön planda tutan şirketlere yeni iş fırsatlarını dijital olarak dönüştürmeleri ve tanımlamaları için güç veriyor. LG, kendi dijital yeteneklerini ve veri odaklı kültürünü oluşturarak yeniliği teşvik ediyor ve müşterilerine yeni katma değerli hizmetler sunuyor” şeklinde konuştu.