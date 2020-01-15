LG, AI Teknolojisine Sahip Bağlantılı Araç Platformu İçin Cerence ile İşbirliğine Gitti

Şirketler webOS Auto ve Cerence ARK'ye Dayalı Çözümler Geliştirmek için İşbirliği Yapıyor.

LG Electronics (LG), LG’nin webOS Otomatik Araç İçi Bilgi ve Eğlence Sistemini (IVI) otomotiv pazarı için yeni bir ses asistanı olan Cerence ARK (AI Referans Kiti) sistemi ile entegre ederek yeni bir yazılım geliştirmek üzere, yakın zamanda Naunce Communications, Inc.'den ayrılarak kurulan ve bağımsız bir otomotiv yazılım şirketi olan Cerence Inc (Nasdaq: CRNC) ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Şirketler birlikte, sürücülerin ve yolcuların sesli komutlar aracılığıyla, navigasyon, multimedya içeriği ve diğer araç fonksiyonları üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlamayı, böylelikle daha rahat bir araç içi deneyim yaratmayı ve geliştirmeyi hedefliyor. Ortaklığın, Cerence ARK'ı webOS Auto ile entegre etmek için gerekli kaynakların daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca, Orjinal Ekipman Üreticileri (OEM) ve Birincil Tedarikçiler için; pazara sunma süresini kısaltacak, bağlı araçlara sürükleyici bir ses deneyimi ve zengin içerik ekosistemini getirecek ve araç içindeki kullanıcı deneyimini geliştirecek önceden paketlenmiş, tam donanımlı bir IVI yazılım sistemi sağlamayı hedefliyor.

LG’nin webOS Auto platformu, yeni nesil araç içi deneyimini OEM’e ve Birincil Tedarikçilerine sunmak üzere tasarlanmış, bağlı araçlar için Linux destekli bir IVI platformudur. Cerence ARK ise, otomobil üreticilerinin tamamen yerelleştirilmiş bir otomotiv ses asistanını hızlı bir şekilde geliştirmelerini, dağıtmalarını ve yönetmelerini sağlayan anahtar teslim bir otomotiv ürünüdür.

LG Electronics Başkanı ve CTO’su Dr. I.P. Park, “Bağlı otomobilin gelişimini hızlandırmanın yanı sıra, günümüzün otomobil ve komponent üreticileri için, anahtar teslim bir ses çözümü geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz işbirliğini çok önemsiyoruz. Hem üreticiler hem de otomobil müşterileri için daha geniş yapay zeka (AI) destekli deneyimler sunarak webOS Auto'yu geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Cerence CEO’su Sanjay Dhawan, “WebOS Auto ve Cerence ARK'nin kolektif gücünün bir arada kullanılacağı bir çözüm geliştirmek için LG Electronics ile ortak olmaktan onur ve heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, otomobil üreticilerini ve üst seviye tedarikçileri destekleyecek, pazara sunma süresini hızlandıracak ve son teknoloji araç içi bir deneyim sunacak” dedi.