LG Electronics CES’te Aldığı Ödüllerle Rekor Kırdı

LG OLED Altıncı Kez Üst Üste CES En İyi TV Ödülünü Kazandı.

LG Electronics (LG), CES fuarından şimdiye kadar verilen en fazla sayıda ödülle eve döndü. Sektör uzmanları tarafından 150’nin üzerinde ödüle layık görülen LG , bu yıl üst üste altıncı kez CES'in En İyi TV Ödülü’nü de elde etti. “CES’in En İyileri Ödülleri” (Tüketici Teknoloji Derneği adına Engadget tarafından yürütülen resmi CES ödül programı), LG CX serisi OLED TV'leri, CES'te gösterilen binlerce yeni TV arasından en iyisi olarak seçti.

Sektör lideri LG OLED TV'leri ile, farklı sektörlerdeki uzmanlardan toplam 83 ödül kazanarak onurlandırılan LG TV kategorisindeki hakimiyetini sürdürdü. En yeni LG SIGNATURE OLED TV RX (model 65RX) “Kıvrılabilir TV”, Tüketici Teknolojisi Derneği tarafından Video Ekranları kategorisinde CES ödüllerinden CES Best of Innovation Award ile onurlandırıldı. LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV, yılın CTA Görüntüde Mükemmellik Ürünü (CTA Mark of Excellence Video Display Product of the Year) ile onurlandırılırken, LG’nin ATSC 3.0 destekli yeni nesil OLED TV'lerine ise iki düzine ödül verildi.

USA Today ve Newsweek, CES'te sergilenen LG ev aletleri arasında en çok övgüyü, AI DD'li yeni LG ThinQ önden yüklemeli çamaşır makinesine yaptı. Craft Ice™ özelliğine sahip, yavaş eriyen buz üreten LG’s InstaView™ Door-in-Door® Buzdolabı da, Women’s Health tarafından beğeni ile karşılanmasının yanı sıra, CES Inovasyon Ödülleri’nden CTA Mark of Excellence Award ödülünü alan ürün oldu.

Çift Ekranlı ve 5G özellikli LG G8X ThinQ, CES İnovasyon Ödüllerini alırken, LG’nin yeni AI destekli Proaktif Müşteri Hizmetlerine ve LG standına giden on binlerce ziyaretçiyi şaşırtan LG OLED "Wave" sergisi karşıladı.

Ev aletleri, ev eğlencesi ve mobil iletişim kategorilerinde 17 CES İnovasyon Ödülü (CTA'nın en iyilerinin en iyisi şeklinde tanımlanan resmi programı) kazanan LG; Time, Newsweek, USA Today / Reviewed.com, Engadget, Future, Good Housekeeping, The Verge, Architectural Digest’in teknoloji uzmanlarından büyük beğeni topladı.