Üstün Teknolojili LG K50s En Sağlam Kampanyayla Satışa Sunuldu

Uygun fiyatı, üstün multimedya özellikleriyle birleştiren LG K50s, bir yıl ücretsiz ekran değişim garantisi ile satışa sunuldu. Özellikle gelişmiş, süper geniş açılı kamerası ile dikkatleri çeken LG K50s, operatör mağazalarda 1799 TL’lik fiyatla satılıyor.

LG Electronics (LG), sunduğu multimedya deneyimi ile ön plana çıkan LG K50s’i tüketicilerin beğenisine sundu. 1799 TL’lik satış fiyatı ile operatör mağazalarda yerini alan LG K50s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile öne çıkıyor. LG K50s, sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme imkanı, NFC özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı (MIL-STD Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası) LG K50s’in diğer özellikleri arasında bulunuyor.

13 MP’lik Ön Kamera

LG K50s’in 13 MP’lik ön kamerası mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor. Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihaz, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.

LG K50s’e Sağlam Kampanya

Operatör mağazalarında 1799 TL’lik fiyatla satılan LG K50s satın alanları, “sağlam” bir kampanya da bekliyor. LG Türkiye resmi distribütör garantili LG K50s’ler 1 yıllık ücretsiz ekran değişim garantisi sunuyor. LG K50s sahipleri, telefon ekranlarına bir zarar gelmesi halinde, ekranlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler. Kampanya 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerlidir. tarihine kadar satın alınan LG K50s’ler için geçerli olacak.