LG Beyaz Eşya Tüketicilerini Vadi İstanbul’da Bekliyor

LG Beyaz Eşyalar Bu Kez Vadi İstanbul’da

LG tarafından, LG markalı yeni nesil beyaz eşyaları tanıtmak amacıyla düzenlenen RoadShow’un ikinci ayağı 6-7 Temmuz tarihlerinde Vadi İstanbul’da düzenlenecek.

Vadi İstanbul ziyaretçileri iki gün boyunca LG Beyaz Eşyalarla ilgili bilgi almanın yanı sıra, LG TwinWash çamaşır makinesinin yıkama hareketlerinden ilham alınarak kurgulanan dans gösterisini izleyebilecek, dilerlerse TwinWash dans yarışmasına katılarak sürpriz hediyeler kazanacaklar.

LG Electronics (LG), LG TwinWash™ çamaşır makinesi ile InstaView buzdolabını tanıtmak üzere, İstanbul’da düzenlediği etkinliklerin ikincisini Vadi İstanbul’da gerçekleştiriyor. 6-7 Temmuz tarihlerinde Vadi İstanbul’da bulunan LG etkinlik alanını ziyaret eden tüketiciler, TwinWash™ çamaşır makinesi ve InstaView buzdolabını yakından inceleme, üstün özelliklerini görme fırsatı bulacaklar.

TwinWash Dans Yarışmasıyla Sürpriz Hediyeler

LG, Vadi İstanbul’da bulunan etkinlik alanında iki gün boyunca ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Her iki gün de, 14:00-18:00 saatleri arasında, LG TwinWash çamaşır makinelerinde bulunan Inverter Direct Drive motoru sayesinde mümkün olan 6 hareket sistemini (6 motion) anlatan özel dans gösterileri düzenlenecek. Alana gelerek ön kayıt yaptıran ziyaretçiler ise, hem Cumartesi, hem de Pazar günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek TwinWash Dans Yarışması’na katılarak sürpriz hediyelere sahip olma şansı elde edecekler.

TwinWash ile Dans Et Yarışması Sosyal Medyada da Devam Ediyor

LG, dans yarışmasına sosyal medya yoluyla katılmak isteyenleri de unutmadı. 14 Temmuz 2019 tarihine kadar LG Türkiye’nin Facebook hesabına (https://www.facebook.com/LGTurkiye/) girerek Facebook AR filtresi ile dans şovlarını sergileyen kullanıcılar, #TWINWashiledanset yarışması kapsamında, LG TWINWash çamaşır makinesi kazanma imkanına sahip olacaklar.

LG Vadi İstanbul Etkinlik Alanında 2.000 TL’ye Varan Çamaşır Makinesi İndirimi

LG, Vadi İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinliğe özel indirim de sunuyor. Kampanya kapsamında, markası ne olursa olsun, eski çamaşır makinesini verip, yerine LG TwinWash™ çamaşır makinesi alan tüketicilere 2.000 TL’ye varan indirim sağlanacak.

Vadi İstanbul’da tüketicilerin ilgisine sunulacak LG ürünleri şöyle:

Aynı Anda İki Farklı Yıkama

LG, farklı türde çamaşırın eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkanabiliyor. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, mini bölüm ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

Tıklanan Buzdolabı LG InstaView

Ön yüzündeki cam paneliyle dikkatleri çeken LG InstaView buzdolabı, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisindekileri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanmasına gerek kalmıyor ve soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor. LG InstaView buzdolabı, çizilmeye karşı dayanıklı hale getirilmiş paslanmaz çelik kaplama kapısından premium LED aydınlatmasına, platinyum iç kaplamalarından Eclipse Ekranına uzanan zarif detaylarıyla mutfaklara şıklık getiriyor.