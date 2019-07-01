lg-hvac-zmleri-ile-akll-enerji-sektrne-liderlik-ediyor

LG, HVAC Çözümleri ile Akıllı Enerji Sektörüne Liderlik Ediyor

LG Electronics, yüksek verimlilik sunan benzersiz akıllı enerji çözümleri ile Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgelerini hedefliyor.

HVAC endüstrisinin lideri LG Electronics (LG), Orta Doğu ve Afrika (MEA) pazarında akıllı enerji çözümlerinin öncüsü olarak yerini sağlamlaştırıyor.

Küresel bir pazar araştırması şirketi olan Mordor Intelligence'e göre, MEA bölgesindeki enerji yönetim sistemi pazarının, 2021[i] yılına kadar yıllık yüzde 11.87 oranında artarak 3.76 milyar USD'ye ulaşması bekleniyor. Tam da bu nedenle, MEA bölgesinde, etkin enerji yönetimi politikası ve bu politikanın devamlı olarak araştırılarak geliştirilmesi, hükümet ve uluslararası organizasyonlar ölçeğinde yürütülüyor.

Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri, akıllı şebeke başta olmak üzere, enerji altyapısına yatırımlarını artırıyor. Dubai, Abu Dabi ve Suudi Arabistan enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için 2030 yılına kadar enerji politikaları açıklamış durumda. Afrika da bir istisna olarak görülmüyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na göre, Afrika'daki enerji talebinin 2030[ii] yılına kadar 2 kat artması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ise, enerji erişiminin kısıtlandığı Afrika gibi bölgelerde, talebin yüksek olduğu zamanlarda verimli enerji yönetiminin taşıdığı hayati önemi analiz etti.

Havalandırma ve Klima Çözümleri

Sıcaklığın 50°C'ye yükseldiği MEA gibi tropikal iklimlerde, akıllı enerji yönetiminin anahtarı ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) çözümlerinde. Örneğin Suudi Arabistan’da, enerji tüketiminin yüzde 70’i[iii] soğutma için kullanılırken, bu oran Avrupa’da yüzde 48. Rakamlar, bölgede akıllı enerji yönetiminin sağlayacağı önemi açıkça ortaya koyuyor.

LG’den Enerji Verimliliği Sağlayan HVAC Çözümleri

LG Air Solution, bu ihtiyaçları karşılamak için, yüksek verimli HVAC çözümleri sunuyor. LG’nin HVAC çözümleri için örnek ürün hattı VRF sistemli MULTI V, VRF'nin verimliliği için hayati öneme sahip olan LG'nin en güçlü invertör kompresörleri ile güçlü ve güvenilir bir çözüm sunuyor. LG invertör teknolojisi, her koşulda maksimum verim, geniş frekans aralığında çalışma imkanı ve gelişmiş bir kompresör güvenilirliği sunuyor. Çok sayıda MULTI V, MEA bölgesindeki çeşitli bölgelerde başarıyla kullanılıyor.

Örnek olarak; Diamond Developers tarafından oluşturulan MEA’nın ilk sıfır enerji şehri, Sürdürülebilir Şehir gösterilebilir (Sustainable City by Diamond Developers). Yüksek verimli bir HVAC çözümünün yanı sıra, ayarlanabilir kapasite miktarı ve klima ünitelerini akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol ve takip etme ihtiyacı olan Sürdürülebilir Şehir’in tüm ihtiyaçları LG tarafından karşılandı ve şu anda şehirde maksimum enerji verimliliği sağlanıyor.

LG ayrıca IoT tabanlı bir platform olan BECON (Bina Enerji Kontrolü) Cloud Solution ile akıllı enerji yönetimi sağlıyor. BECON Cloud'daki sayısız sensör, uzaktan gerçek zamanlı izleme, enerji verimliliği yönetimi ve enerji tasarrufunu mümkün kılıyor. Başta Dubai olmak üzere, MEA bölgesinde güçlü temeli olan bakım servis ekipleri de kuruluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki birçok site BECON Cloud'u uyarlayarak uzaktan bakım hizmeti alıyor.

Yeni Nesil HVAC Teknolojileri LG Science Park’ta

LG’nin HVAC teknolojileriyle, akıllı enerji sektöründeki genişleyen ürün ve hizmet yelpazesi, Kore’de 175.207m2’lik bir alana sahip dünya standartlarında bir Ar-Ge kompleksi olan LG Science Park’ta da gösteriliyor. Burada en güncel HVAC sistemlerinin yanı sıra, enerji yönetimi ve yenilenebilir enerji tesisleri için yenilikçi enerji çözümleri de görülebiliyor. Buna en iyi örnek olarak; BECON çözümleri ile enerji talebini tahmin etmek, enerji arz ve talebini yönetmek için hava durumuna, bina tesis verilerine, işletme geçmişine vb. dayanarak enerji kullanımını modelleyen simülasyon verilebilir. Enerji üretimi, tasarrufu ve yükünün gözden geçirilmesi ve analizi de akıllı enerji yönetimi için yenilenebilir enerji tesislerinden geçiriliyor. LG Science Park'ta gerçekleştirilen bu gelişmiş teknik yeteneklerle, LG, akıllı enerji yönetimindeki teknolojik liderliğini global olarak genişletmeye devam edecek.

LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı James Lee “MEA bölgesi, çok sayıda uluslararası etkinlik ve enerji çözümlerinde yüksek talebe yol açabilecek hükümet önderliğindeki inşaat projeleriyle 2020'den başlayarak kilit role sahip olacak. LG olarak biz de, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarabilen akıllı enerji çözümlerimizle, MEA şehirlerinin akıllı hale gelmesine katkıda bulunacağız” dedi.