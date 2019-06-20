LG InfoComm’da, Micro LED Ekranların Öncülük Ettiği Yeni İş Çözümleriyle Etkiliyor

LG’nin Kurumsal (B2B) Teknolojisi, OLED’den LED’e Uzanan Geniş ve Yenilikçi Çözümleriyle Etkinliğe Katılanları Hayran Bıraktı

LG Electronics (LG), Orlando’da düzenlenen InfoComm 2019’da en yeni iş çözümlerini vitrine çıkarıyor. LG, Kuzey Amerika’da düzenlenen en büyük profesyonel görsel – işitsel ticari etkinlik olan InfoComm’a, Micro LED ekranlar, Saydam OLED ekranlar, Open Frame OLED ekranlardan LED signage ürünlerine kadar geniş bir ticari ekran ürün portföyü sunuyor.

LG’nin geniş bir alana yayılan InfoComm standı ziyaretçileri göz alıcı Open Frame ticari OLED ekranlardan oluşturduğu benzersiz, üç boyutlu devasa LG OLED Şelaleleri gösterisi ile karşılıyor. Open Frame LG OLED ekranları, yenilikçi ve esnek tasarımlar için tamamen yeni bir yaklaşımı mümkün kılıyor. Ayrı bir ışık kaynağına sahip olmayan ekranlar oldukça ince ve hafif olmasının yanında bükülecek kadar da esnek.

LG’nin türünün tek örneği Micro LED ekranı da renkli ihtişamıyla InfoComm 2019’da dünya galasını gerçekleştiriyor. LG’nin Micro LED teknolojisi, digital signage geleceğinin bir işareti olarak, görüntü detaylarını vurgulamak için bağımsız çalışan tekil pikseller oluşturan mikroskopik LED dizinlerine dayanıyor. 50 mikrondan yakın olan her LED, bir toz zerresi kadar ya da bir insan saçının yarısı genişliğe sahip.

LG’nin yeni LAPE serisi, sanal olarak sınırsız tasarım esnekliği için 1000R’ye kadar gerçek içbükey ve dışbükey kavislenmeyi destekleyen, özel olarak tasarlanmış esnek LED ekranı kullanıyor. Yüksek çözünürlüklü LAPE serisi, daha geniş renk ve derin kontrast için LG’ye özel, Dinamik Kontrast Algoritma teknolojisi ile net görüntüler sağlıyor.

LG’nin yeni 130 inç LED ekranı; sipariş verilmesi, kurulması ve kullanılması bir monitör kadar kolay olacak şekilde tasarlandı. Konferans odasındaki projeksiyon cihazlarının yeri düşünülerek tasarlanan LAAF serisi ekran, iş ihtiyaçlarını karşılamak için dahili hoparlör ve AV bağlantılarına da sahip. Crestron gibi lider iş ortakları ile uyumluluğa ek olarak gerçek zamanlı cihaz görüntüleme ve tanımlama için de LG Signage 365 Care tarafından da desteklenecek.

Katılımcıların dikkatini çekecek bir diğer ürün olan LG’nin Saydam OLED ekranı, özellikle perakende ve konaklamaya yönelik ticari uygulamalarda benzersiz müşteri deneyimi sunmak için tasarlandı. 55 inç transparan ekran (55EW5F), LG OLED’in üst düzey görüntü kalitesini sunarak müşterilerin ekrandaki videoları seyrederken eş zamanlı olarak ekranın arkasındaki nesneleri görmelerine de imkan veriyor.

LG’nin 2019’daki geniş büyük boyutlu ekran portföyüne yeni katılan bir diğer ürün de gelişmiş IPS In-cell Touch Etkileşimli Dijital Tahtalar (IDB). LG TN3F serisinin 86 inç’lik modeli, kolay ve hassas dokunmatik performansıyla toplantı odaları, sınıflar ve diğer ortak alanlarda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlandı. IDB'ler, LCD panel ile koruyucu cam arasındaki boşluğu ortadan kaldırmak için yenilikçi bir doğrudan birleştirme işlemi kullanan sezgisel In-Cell Touch teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji kurumsal toplantı odaları ve dersliklere uygun gerçekçibir yazım deneyimi sunuyor.

LG Electronics İş Çözümleri Bölümü Bilgi Ekranları iş kolu yöneticisi Lee Choong-hwoan B2B teknolojilerindeki gelişmelerin digital signage pazarı için yeni fırsatlara kapı açtığını, LG’nin de InfoComm’da geniş OLED ve LED portföyüyle bunu örneklerle gösterdiğini belirtiyor. “OLED ve LED ekranlardaki bilgimiz ve uzmanlığımız, bize bilgi ekranı çözümlerinde bu kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan tek şirket olma ayrıcalığını kazandırıyor.”