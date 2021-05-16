LG Çamaşır Çözümlerine UL Onayı







LG Çamaşır Yıkama Çözümleri ile Sektörün İlk UL AI Algoritması Doğrulaması Alan Firması Oldu





LG Electronics (LG), yükseltilebilir cihazlarından çamaşır yıkama çözümlerine uygulanan AI teknolojisinin, küresel güvenlik bilimi lideri olan UL'den AI Algoritması Tekrarlanabilirlik Prosesi Doğrulaması aldığını duyurdu. Beyaz eşya sektörü için bir ilk olan doğrulama, LG'nin, yıkanan veya kurutulan kumaş türlerini tespit etmek için derin öğrenmeyi kullanan ve farklı çamaşır türleri için en uygun döngü ve ayarları seçen Yapay Zeka Doğrudan Sürücü (AI DD™) teknolojisinin gelişmiş yeteneklerini doğruluyor.

Vaad ettiği performansı gösterdiği kanıtlanan LG'nin AI DD'si, çamaşır yıkama çözümlerinde kullanılan ilk UL onaylı AI çözümü olarak gösteriliyor. LG’nin AI DD teknolojisi, kullanılan "öğrenme" verilerinin uygunluğu ve algoritmasının gerçek kullanımdaki performansı gibi çeşitli kriterleri ölçen kapsamlı bir UL değerlendirmesinden geçti.

LG'nin AI DD donanımlı çamaşır yıkama çözümleri, tüketicilere daha fazla rahatlık ve kumaşlara hassas bakım sağlıyor. Devrim niteliğindeki AI DD, her kumaş türü için en uygun yıkama modelini otomatik olarak belirlemek üzere bilgisayarların kendi kendilerine düşünmelerine ve öğrenmelerine olanak tanıyan bir teknoloji olan derin öğrenmeden yararlanıyor. Her döngüde çamaşırların ağırlığını ve yumuşaklığını algılayan LG'nin akıllı çamaşır ve kurutma makineleri, her seferinde mükemmel sonuçlar vererek çamaşırları ve çamaşırları tertemiz hale getirirken kumaş hasarını da azaltıyor.

LG'nin farklılaştırılmış AI teknolojisi, Kore Test Laboratuvarı (AI güvenlik sertifikası) ve Kore Standartlar Birliği (AI+ sertifikası) dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından da tanınmış durumda.

Bu yıl LG, yükseltilebilir cihaz konseptini tanıtarak ev aletleri inovasyonunu daha da ileriye taşıdı. Kullanıcı rahatlığını ve değerini artıran LG yükseltilebilir cihazlar, ThinQ uygulaması aracılığıyla sağlanan yazılım ve donanım yükseltmeleri aracılığıyla yeni özellikler ve işlevler ekleyebiliyor.