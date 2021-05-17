Yeni AB Enerji Etiketi Uyumlu LG Cihazlarla Daha Sürdürülebilir Bir Yaşam





LG, Çevreye Duyarlı Ev Aletleri ile Dünyaya Bağlılığını Gösteriyor.

AB’nin 2030 yılına kadar enerji tüketimini yüzde 32,5 azaltma çabalarının bir parçası olarak Mart 2021’de Avrupa Birliği’nde (AB) yeni bir enerji etiketi piyasaya sürüldü (2007’de belirlenen öngörülen seviyelere göre). AB Enerji Etiketi veya E-etiketi, A +++ ila D enerji kullanımı sınıflandırma sistemini kullanmayı sonlandırırken, tüm sınıflar için enerji tüketimi kriterlerinin sıkılaştırıldığı, takip etmesi kolay A'dan G'ye sistemini kullanmaya başlıyor.

Tüketicilerin AB’nin yeni sistemindeki bir ürünün enerji sınıfını belirleyen ana göstergeleri görmek için cihazın E-etiketine çok dikkatli bakması gerekiyor. Bir çamaşır makinesi veya kurutucu alırken enerji tüketimi, sıkmalı kurutma verimliliği, su tüketimi ve gürültü seviyeleri dikkate alınması gereken önemli unsurlar olarak gösteriliyor. Buzdolabı satın alırken ise, tüm saklama bölmelerinin toplam hacmi ile ilgili enerji tüketimi ve gürültü seviyeleri dikkat edilmesi gereken temel faktörler. Yeni E-etiket, tüm bu temel bilgileri açıkça gösteriyor ve tüketicilerin Avrupa Komisyonu'nun veri tabanından ek ürün verilerine erişmesini sağlayan yerleşik bir QR kodu içeriyor.

Teknoloji liderliğinin yanı sıra, dünyamız için daha fazla sürdürülebilirlik ve daha iyi bir gelecek sağlamaya odaklanan LG Electronics (LG) ve yüksek verimli cihazları, yeni E-etiketinin daha katı standartlarını tam olarak karşılayabiliyor.

LG’den Dünya’ya ESG Taahhüdü

Çevre yönetimini son derece ciddiye alan LG, dünya kaynaklarını korumaya ve kirlenmesini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Programı) uyguluyor. LG 2019'da, 2030 yılına kadar Sıfır Karbon girişimini duyurmuş ve 2030 yılına kadar tüm küresel operasyonlardan net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi taahhüt etmişti. Şirket, tüm iş alanlarında tutarlı, sistematik bir yaklaşımla hedefine ulaşmayı planlıyor.

LG'nin sürdürülebilir bir gelecek arzusunu teşvik etme ve paylaşma yollarından biri olarak, kıyafet atıklarıyla ilgili çevresel sorun hakkında farkındalık yaratan #CareForWhatYouWear kampanyası gösterilebilir. Kampanya tüketicileri, dayanıklı, çevreye duyarlı giysiler satın alarak, giysileri yeniden tasarlayarak ve artık kullanılmayan eşyaları giyebilecek kişilere aktararak durumu iyileştirmek için üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyor. LG ayrıca, #CareForWhatYouWear'ın bir parçası olarak NET-A-PORTER ile işbirliği yaparak doğal, makinede yıkanabilir malzemelerden yapılmış, düzgün bir şekilde bakıldığında uzun yıllar dayanacak sürdürülebilir bir moda çizgisi yarattı.

Daha Sürdürülebilir Bir Çamaşır Odası

LG’nin çamaşır yıkama çözümleri, tüketicilerin sevdikleri giysilerin ömrünü uzatmak için yalnızca kumaş hasarını2 azaltarak değil, aynı zamanda birçok rakip üründen daha az elektrik ve su kullanarak doğayla daha fazla denge kurulmasına yardımcı oluyor.

Örneğin, AI DD™1 içeren çamaşır makinesi, kumaşların ağırlığını ve yumuşaklığını algılayıp, çamaşırları temizlemek için en uygun yıkama programını seçerken giysilerin ömrünü uzatmak için yüzde 18 daha fazla kumaş koruması da sunuyor. TurboWash™ 3603 ile makine, performanstan veya kumaş bakımından ödün vermeden enerji tüketimini yüzde 28, çevrim sürelerini ise yüzde 38 (geleneksel çamaşır makinelerine kıyasla) azaltıyor4.

Şirketin DUAL Inverter Heat Pump özellikli kurutucusu, gereksiz aşınma ve yıpranmayı önlemek için düşük sıcaklıkta kurutma kullanarak giysilerin iyi durumda tutulmasına da yardımcı oluyor. Ek olarak bu cihaz, minimum çevresel etkisinin tanınmasıyla dünyada TÜV Rheinland’dan5 Yeşil Ürün sertifikası alan ilk kurutucu oldu. LG’nin kendi Eco Hybrid™ teknolojisi6 ile donatılan kurutucu, enerji kullanımını yüzde 15 (Enerji modu) azaltıyor, sürelerini yüzde 18’e kadar kısaltıyor (Zaman modu).

Bu arada, LG Styler giysi yönetimi gardırobu, hassas bakıma ihtiyaç duyan ferahlatıcı giysiler için ideal çözüm sunuyor. Saf buhar parçacıkları kullanarak kokuları nazikçe gideriyor, kırışıklıkları7 azaltıyor ve ev tozu akarlarının, bakterilerin ve virüslerin8 yüzde 99,9'undan fazlasını gideriyor. Çevre bilincine sahip bir ürün olan benzersiz Styler, çalışma sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmadan yalnızca su kullanıyor. LG’nin Inverter Heat Pump™ özelliği sayesinde mükemmel enerji verimliliği sağlıyor ve kabin içinde üretilen sıcak, nemli havadan ısıyı geri dönüştürerek enerji tüketimini azaltıyor.

Daha Yeşil Bir Mutfak İçin Enerji Tüketimini ve Gıda İsrafı En Az Seviyede

LG ayrıca yüksek kaliteli, E-etiketli buzdolapları ile tüketicilerin mutfakta daha sürdürülebilir bir yaşam tarzının keyfini çıkarmalarına yardımcı oluyor. Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından 20 yıldır9çalıştığı doğrulanan Inverter linear Compressor™ özelliğine sahip olan LG’nin gelişmiş buzdolapları, enerji tüketimini yüzde 32'ye10 kadar düşürürken olağanüstü dayanıklılık sunuyor.

LG’nin InstaView ™ Door-in-Door™, LINEARCooling™ ve DoorCooling+™ sistemleri yiyecekleri daha uzun süre korumaya yardımcı oluyor, tazeliği artırıyor ve ailelerin evdeki gıda israfını azaltmalarına ve aynı zamanda market faturalarından tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. LINEARCooling yiyeceklerin bozulmasının ana nedeni olan sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiriyor11. Aynı zamanda DoorCooling+, stratejik olarak konumlandırılmış12 bir havalandırma deliğinden güçlü hava akışı dağıtarak buzdolabının kapı alanına hızlı soğutma sağlıyor ve kapı raflarında saklanan herhangi bir şeyin vaktinden önce bozulmasını önlüyor.

LG, iyi ESG yönetimi ve verimli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesiyle desteklenen küresel bir strateji aracılığıyla, gezegeni korumak ve gelecek nesiller için daha iyi bir yarın sağlamak için üzerine düşeni yapıyor.

1 AI Direct Drive işlevi üç programda mevcuttur (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Bakım)

2 Mart 2019'da Intertek tarafından, 2 kg iç çamaşırlı Pamuk programı ile LG geleneksel Pamuk programı karşılaştıran test edilmiştir (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, yük kompozisyonuna ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

3 TurboWash39 programında mevcut

4 IEC 60456: sürüm 5.0'a göre Intertek tarafından test edilmiştir. TurboWash ile geleneksel Pamuk programına kıyasla 5 kg IEC yüklü TurboWash39 programı (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Sonuçlar, gerçek kullanım koşullarında farklılık gösterebilir.

5 TUV Yeşil Ürün sertifikası: Yeşil Ürün Markası gereksinimleri, sosyal uygunluk, ürün güvenliği, tehlikeli maddelerin kısıtlanması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımından oluşur.

- Uygulanabilir kurutucular yalnızca R290 kullanır.

6 Eco Hybrid: Intertek tarafından test edilmiştir, 9 kg IEC standart yük, R290 soğutucu kullanan bir kurutucuda Pamuk programı, Zaman ve Enerji Modu arasındaki karşılaştırma.

7 Yenileme dprogramı kullanmadan önce ve sonra karşılaştıran Kore Giyim Test ve Araştırma Enstitüsü (KATRI) tarafından onaylanmıştır.

8 Normal hijyen programı, bakteriler (Escherichia coli ve Staphylococcus aureus) ve virüsler (H3N2, H1N1, PEV, IBRV, ICHV, PEDV, MHV ve hCoV -229E) Sıhhi Ağır Hizmet döngüsü ile ev tozu akarlarının yüzde 99,9'unu azaltmak için İngiliz Alerji Vakfı (BAF) tarafından onaylanmıştır.

9 LG invertör Lineer Kompresör FLA150NBMA ve LG pistonlu kompresör CMA121NAEM'in ortalama aşınma oranını karşılaştıran VDE testine dayanmaktadır. Test, LG’nin dahili hızlandırılmış 20 yıllık ömür testi protokolüne göre gerçekleştirildi. Aşınma oranı, her kompresör tipinin dahili bileşenlerinin boyutlarındaki ortalama aşınmanın bir sonucudur.

10 Geleneksel LG pistonlu kompresörlü buzdolabı ile karşılaştırıldığında. LG modeli GBB530NSCXE ile GBB530NSQWB arasındaki enerji tüketimini karşılaştıran VDE testine dayanmaktadır. ISO 15502 standardına dayalı enerji tüketimi testi.

11 LG'nin taze gıda bölmesinde LG modelleri Alt Dondurucu GBB72NSDFN (± 0,5C °), Fransız Kapı GF-L570PL (± 0,5C °), Yan Yana arasındaki ortalama tepeden tepeye sıcaklık dalgalanmasını ölçen LG'nin dahili test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanmaktadır. -Yan J811NS35 (± 0.5C °), Üst Dondurucu B607S (± 0.5C °) ve Üst Dondurucu B606S (± 1.0C °), yüksüz ve normal sıcaklık ayarında. Sonuçlar gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.

12 Üst sepetteki suyun sıcaklığının DoorCooling + ve Non-DoorCooling + modelleri arasında düşmesi için gereken süreyi karşılaştıran LG'nin dahili test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanmaktadır. DoorCooling + kapı açıldığında duraklar.