LG CeilingFan Doğal Serinlik Sağlıyor





LG, güçlü motor teknolojisi ve eşsiz kanatları ile geniş alanlarda doğal hava akışı sağlayarak, kullanıcılara serin bir ormanda oturuyormuş hissi veren yeni Yüksek Kaliteli Çift Kanatlı Tavan Vantilatörü LG CeilingFan’ı kullanıcıların beğenisine sundu. Mobil cihaz uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilen LG’nin yeni ürünü, Ağustos Ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak.

Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı LG’den geliyor. Doğal, arındırılmış ve temiz hava sunan klimaları ile Hava Çözümleri konusunda uzman olan LG Electronics, yeni ürünü Çift Kanatlı Tavan Vantilatörü ile de kullanıcılara doğal serinlik sağlıyor. Mükemmel bir hava akışı kontrolü sağlayan LG’nin baş yapıt niteliğindeki yeni tavan vantilatörü, aerodinamik –DualWing teknolojisi sayesinde düşük türbülans ile mekandaki tüm ölü noktalara ulaşarak çok daha geniş ve dengeli rüzgar esintisi sağlıyor.

LG Çift Kanatlı Tavan Vantilatörü birinci sınıf malzeme ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken, bükülmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılığı ile kullanıcılara uzun yıllar kullanım imkanı da sunuyor. LG’nin biyomekanik dizaynı Çift Kanatları ve güçlü 40 kutuplu BDLC inverter motoru ile düşük türbülanslı yoğunlukla mümkün olan en iyi hava akışını sağlıyor ve yeni dünyanın getirdiği son teknolojiyi kullanıcıların rahatlığı için kullanıyor. Eve ve ofisler için doğal serinlik sağlayan LG CeilingFan, serin havayı iç mekanlara getirirken en düşük modda 26 desibel, en yüksek hızda 49 desibel ile kullanıcıları rahatsız etmeden sessizce çalışıyor.

LG patentli eşsiz kanatları balinaların yüzgeçlerinden ilham alınarak tasarlandı

Kambur balina yüzgecinden ilham alınarak tasarlanan LG patentli kanat tasarımı ile, sessiz çalışma, hız ve çeviklik, LG CeilingFan’da bir araya geliyor. Bu özel kanatlar hava kapsama alanını yüzde 109 genişleterek tüm kör noktalara hava akışının ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda düşük ve sabit türbülans yoğunluğu sayesinde rahatsız edici hava akışı yaratmadan gözleri veya etkilenecek hassas noktaları tahriş etmeyecek şekilde rüzgarın şiddetini önleyerek serinletir.

LG ThinQ teknoloji sayesinde Wi-Fi özelliği ile tıpkı LG klimalarda olduğu gibi uzaktan kumanda edilebilen LG CeilingFan, mobil cihaz uygulaması ile tek bir dokunuşla her an her yerden kontrol edilebilir. Uyku modunda da çalıştırılabilen LG CeilingFan düşük enerji tüketimi ile de kullanıcılar için tasarruflu konfor sağlıyor. Ev, ofis gibi tüm iç mekanlara konfor ve serinliğin yanı sıra kaliteli tasarımı ile şıklık getiren LG Ceilingfan Ağustos ayı itibari ile Türkiye pazarında satışa sunulacak.