LG’nin Yeni Modellerle Genişletilmiş PuriCare Serisi Her Ortama Temiz Hava Getiriyor





LG, farklı boylarda her durumda ve her ortamda, temiz ve taze hava sağlayan Hava Temizleyicisi Çözümlerini yeni modellerle genişletti. İç mekanların havasını temizleyen ve ferahlatan LG PuriCare serisinin her ortama uygun farklı modelleri tüketicilerin beğenisine sunuldu. LG, farklı boylarda her durumda ve her ortamda, temiz ve taze hava sağlayan Hava Temizleyicisi Çözümlerini yeni modellerle genişletti. İç mekanların havasını temizleyen ve ferahlatan LG PuriCare serisinin her ortama uygun farklı modelleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.

LG Electronics (LG), iç mekanlarda temiz ve taze hava konusunda artan tüketici ilgisine karşılık, PuriCare™ hava temizleyicisi çözümlerinden oluşan geniş ürün yelpazesini küresel pazara sundu. Serinin tüm ürünleri, endüstriyel hava kirliliği veya toz ve kum fırtınaları gibi yerel hava olaylarının neden olduğu kötü iç mekan hava koşulları için ihtiyaç duyulan ferahlığı sağlıyor. Pille çalışan taşınabilir modeller, evler için konut modelleri ve daha büyük, ticari alanlar için tasarlanmış çözümler ile LG’nin kapsamlı PuriCare serisi, her ortamda ve her zaman daha sağlıklı bir atmosfer yaratmaya yardımcı oluyor.

“LG’nin 2020 PuriCare hava temizleme serisi, tüketicilere ihtiyaç duydukları her an ve her yerde temiz ve sağlıklı hava sağlamak için tasarlandı.” diye konuşan LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Dan Song, sözlerini şöyle tamamladı: “Temiz ve taze havanın ne kadar önemli olduğunu konusunda giderek artan farkındalıkla tüketiciler aileleri için en sağlam ve en güvenilir çözümleri bulabilmek üzere LG’ye yönelecektir. LG olarak bu zorluğun üstesinden geleceğimize şüphem yok.”

LG’nin amiral gemisi tüketici modeli LG PuriCare 360°, hava temizleme cihazı, geniş alanlardaki havayı ferahlatmayı ve tazelemeyi sağlayan 360 derece fan tasarımı ile dikkat çekiyor. Hava temizleme cihazı açıldığında, filtrelenmiş havayı tüm odaya dağıtmak için yükselen ve dönen Clean Booster1 özelliği ile temiz havayı zahmetsizce 7,5 metreye kadar itebiliyor.

2020 için yeni olan LG PuriCare Air Purifier Pet ise Fotokatalitik Koku Giderme Filtresi ile evcil hayvan kokuları dahil tüm kötü kokuları, filtreden geçirerek LG PuriCare 360°'den 2 yüzde 55'e kadar daha etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Dahası, cihazın Evcil Hayvan Modu özelliği, toz ve alerjiye neden olan tüyleri daha iyi toplamak için yüzde 35'e kadar destek sağlıyor. 3 LG’nin en yeni hava arıtma cihazı, tüm bunların yanında zahmetsizce çıkarılıp değiştirilebilen Kolay Değişim Ön Filtresi ile kullanıcılara kolaylık ve rahatlık sağlıyor.

LG’nin PuriCare Serisi’nde, aynı zamanda her yerde ve her zaman temiz hava için taşınabilir bir çözüm olan kompakt ve son derece etkili PuriCare Mini de bulunuyor. Yarım litrelik plastik bir su şişesi boyutunda ve ağırlığında olan kablosuz taşınabilir hava temizleme cihazı her yere götürülebiliyor ve tek bir şarjla çevreyi sekiz saate kadar tazeleyebiliyor. 4

Ayrıca 158 metrekareye kadar olan iç mekanlar için tasarlanmış yeni ticari model de kaliteli hava bakım çözümleri serisine yeni eklenen modellerden. 5 Büyük çalışma alanları, salonlar, konferans salonları ve kafeteryalar için mükemmel olan LG’nin bu ileri teknoloji ürünü, iki adet güçlü fanı ile 12 metreye kadar hızlı ve sürekli temiz hava sağlıyor.6

LG PuriCare 360° ve PuriCare Mini, Asya, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'nun önemli pazarlarında, PuriCare Pet ve Ticari PuriCare ise Asya ve Orta Doğu'daki hedef ülkelerde piyasaya sunuldu.