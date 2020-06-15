Yorumunu Yap, LG InstaView Buzdolabı Kazan





LG’nin ikonik buzdolabı LG InstaView, kazandırmaya devam ediyor. LG Türkiye’nin Facebook, Youtube ve Instagram hesaplarını takip edip Zach King’in videosuna yorum yapan kullanıcılar LG InstaView buzdolabı kazanma şansına sahip olacaklar. 15 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında devam edecek kampanyaya katılanlar, LG InstaView

Buzdolabı’nın yanı sıra onlarca farklı hediye kazanma şansı da elde edecekler.

LG Electronics (LG), “Sosyal Medya Kampanyası” ile kazandırmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü fenomen Zach King ile işbirliği yapan LG, Zach King tarafından çekilen ve LG InstaView Buzdolabı’nın özelliklerini anlatan videoları 15 Haziran tarihinde, LG Türkiye’nin Facebook, Instagram ve Youtube hesaplarına yükleyecek. 5 Temmuz 2020 tarihine kadar, bu hesapları takip ederek, yüklenen videoları beğenen, LG InstaView Buzdolabı’nın videolarda gösterilen özelliklerinden en beğendikleri hakkında yorum yapan ve “Videoda en sevdiğin InstaView özelliği nedir?” sorusuna yanıt veren katılımcılar LG InstaView Buzdolabı kazanma fırsatı elde edecek.

Katılımcıların LG Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarında (Youtube, Facebook, Instagram) yorum yapmaları ya da birden fazla yorumda bulunmaları kazanma şanslarını artıracak. 17 Temmuz’da açıklanacak kazanan ise, jüri tarafından, yaptığı yoruma gelen beğeni ve yorum sayısına göre seçilecek. Yarışma katılımcıları, LG InstaView Buzdolabı’nın yanı sıra, birbirinden farklı onlarca hediye kazanma şansına da sahip olacaklar.

Ayrıca, LG Beyaz Eşya Kampanyası kapsamında, 06 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında, LG BrandShop, Teknosa ya da MediaMarkt’tan LG InstaView alanlar, LG markalı diğer beyaz eşya alışverişlerinde kullanabilecekleri, 3.000 TL’ye varan indirim çeki kazanıyorlar.

LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor

LG IntaView Door-in-Door™ Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile, daha fazla yiyecek depolarken, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.