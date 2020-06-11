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LG K61 48 MP’lik Mega Lensle Geliyor

Mobil 06/11/2020
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LG Electronics (LG), K serisinin 48 MP’lik kamerasıyla öne çıkan telefonu LG K61’i Temmuz ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuyor. Gelişmiş dörtlü arka kamerası, performansı ve üstün mutimedya fonksiyonları ile kullanıcılara birinci sınıf akıllı telefon özelliklerini daha uygun fiyata sunan LG K61, fiyat performans anlamında kullanıcıları tatmin edecek satış fiyatıyla sunulacak.

 

LG Akıllı Telefonlarda Bulunan En Yüksek Çözünürlük

LG K61’de ana kameranın yanı sıra, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve makro lens olmak üzere dört arka kamera bulunuyor. Üstelik LG K61’in 48 MP’lik mega lensi, bugüne kadar LG akıllı telefonlarda bulunan en yüksek çözünürlüklü kamera olma özelliğine de sahip. Süper keskin 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision, sinematik ekran sunan LG K61, kullanıcılara etkileyici bir görüntü sağlamak amacıyla daha ince çerçevelerle donatılmış durumda.  

 

DTS: X 3D Surround Ses, Google Assistant düğmesi, Google Lens, parmak izi sensörü, 4.000mAh pil ve MIL-STD-810G standardında dayanıklılık ise, LG K61’in diğer özellikleri arasında bulunuyor.

 

Temel Özellikler:

LG K61

  • Çip: 2.3 GHz Octa-Core
  • Ekran: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision Display
  • Hafıza: 4GB RAM / 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)
  • Kamera:
    • Arka: 48MP Standart Kamera / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 5MP Derinlik Sensörü
    • Ön: 16MP Standart Kamera
  • Pil: 4,000mAh
  • Boyut: 164.5 x 77.5 x 8.4mm
  • Network: LTE / 3G / 2G
  • Bağlanabilirlik: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
  • Renk: Titanyum / Beyaz
  • Diğer: AI CAM / DTS:X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu/ MIL-STD 810G Askeri Dayanıklılık Sertifikası

 

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