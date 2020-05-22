LG InstaView Door-in-Door Ailesinin Yeni Üyesi

Yiyecekleri daha uzun süre ilk günkü tazeliğinde koruyan LG InstaView Door-in-Door’un yeni model buzdolabı Haziran ayında satışa sunuluyor.

Geniş ve ince tasarımı, mat siyah rengi, SmartThinQ™ özelliği, Inverter Lineer kompresörü ile dikkatleri çeken LG InstaView Door-in-Door’un en önemli özellikleri, sadece kapağa tıklayarak dolabın içerisindekilerinin görünmesi ile 24 saat eşit soğutma sağlayarak sebze ve meyveleri 7 güne kadar daha uzun süre taze olarak saklaması.

LG Electronics (LG), mutlu bir yemek deneyimi için LG InstaView Door-in-Door buzdolabını sunuyor. Tüketicilerin buzdolabının üzerinde bulunan ekrana tıklayarak dolabın içerisindekileri kapağı açmadan görebilecekleri Door-in-Door™ özelliğine ve 10 yıllık Lineer Kompresör garantisine sahip LG InstaView Door-in-Door , yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, çok daha uzun süre, canlı, sağlam, taze ve tadında tutuyor, kullanıcıların taptaze ürünlerin tadını çıkartmasına olanak tanıyor. Üstelik ince yapısıyla her mutfağa mükemmel uyum sağlıyor.

Tek Tıkla İçindekiler Görülebiliyor

LG InstaView Door-in-Doorbuzdolabı, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG buzdolabı sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebilmekte. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava kaybının yüzde 41’e varan oranla önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.

10 Yıl Garantili

Daha sessiz ve daha dayanıklı olan LG Inverter Lineer Kompresör, standart bir kompresör sisteminden daha az titreşim sağlayarak gürültüyü en aza indiriyor. LG, buzdolabının kalbi olarak nitelenen Inverter Lineer Kompresör için 10 yıl parça garantisi veriyor.

7 Güne Kadar Uzayan Süre Tazelik

LG InstaView Door-in-Door buzdolabı, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında tutuyor. LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃ aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling⁺™ teknolojisiyle de, kapı bölmesindeki ürünlerin daha hızlı soğumasını sağlıyor. Buzdolabının ön tarafında bulunan hava kanallarının iç soğukluğu korumaya yardımcı olduğu LG InstaView Door-in-Door standart buzdolaplarına göre yüzde 19 daha hızlı soğutma sağlıyor.

Dar Alanlara Uygun İncelik

LG InstaView Door-in-Door™ sahipleri, mutfaklarını yenilemek zorunda kalmadan Pratik Kapılı dolaplarını kolayca yerleştirebiliyorlar. Yeni 835 mm genişliğindeki İnce Pratik Kapılı LG InstaView Door-in-Door™ 850mm genişliğindeki alanlara uyacak şekilde tasarlandı.

Nem Dengesi Uzun Süre Tazelik Sağlıyor

Fresh Zone adı verilen yeni “Nem Dengeleme Özellikli Sebzelik” nemi güvenli bir şekilde içeride tutarken, hareketli kontrol birimleri ise ayarladığınız moda bağlı olarak meyve ve sebzeler için ideal bir nem düzeyi sağlıyor. Buzdolabının ayarlanabilir rafı ise, uzun ve büyük şişeleri veya kapları saklarken, rafın geriye doğru kaydırılmasına olanak tanıyor. LG InstaView Door-in-Door buzdolabında bulunan Hygiene FRESH+™ teknolojisinin sunduğu beş aşamalı akıllı filtre sisteminin yanı sıra, harici fan ve ince tasarım avantajı kötü kokuları gideriyor. Kullanıcıların yiyeceklerini daha temiz koşullarda daha taze tutabilmesini sağlıyor.

LG InstaView Door-in-Door™ Buzdolabının bir başka özelliği ise, tüketicilerin akıllı telefonlarındaki SmartThinQ™ uygulaması ile buzdolaplarını uzaktan kontrol edilebilmesi. Üstelik LG, InstaView Buzdolabı alan tüketicilere yönelik olarak sunduğu 1000 TL’lik indirimin yanı sıra, 3 adet 5’li saklama kabı ile LG PK3 Bluetooth Speaker hediye kampanyasına devam ediyor.

Ürünü incelemek için: https://www.lg.com/tr/buzdolabi/lg-GC-Q22FTQKL