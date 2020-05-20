LG ve SWEATers işbirliği ile LG NanoCell Indoor Cycle Challenge Başlıyor

LG, evde de olsa, her zaman aktif spor yapmanın mümkün olduğunu LG NanoCell Indoor Cycle Challenge ile gösteriyor. SWEATers işbirliği ile ikincisi düzenlenen LG NanoCell Indoor Cycle Challenge, katılımcıların hem eğlenmelerini, hem de spor yaparak aktif yaşamlarındaki zindeliği yeniden yakalamalarını sağlıyor. Üstelik katılımcılardan bir kişi 65 inç LG NanoCell TV sahibi olma şansı da yakalayacak.

Ağırlıklı olarak evlerde vakit geçirilen bu dönemde LG Electronics Türkiye, tüketicilerini ev yaşamının her anında destekliyor. Spor salonlarının kapalı olduğu süre içerisinde evde aktif olarak spor yapmak isteyen tüketiciler, SWEATers işbirliği ile gerçekleştirilen LG NanoCell Indoor Cycle Challenge ile spor aktivitelerini dijitale taşıyor. Tüketicilere kapalı ev ortamında dahi spor yapılabileceğini, dahası bisiklet sürebileceğini kanıtlayan ve ilk etabı yoğun ilgi ile karşılanan LG NanoCell Indoor Cycle Challenge’ın ikinci etabı 18–24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Büyük Ödül 65 İnçlik LG NanoCell TV

Tüketicilerin LG NanoCell Indoor Cycle Challenge’a katılmaları için tek gereken bir bisiklet ve home trainer’a sahip olmaları. Egzersiz yaparken sosyal mesafeyi korumayı sağlayan, dijital olarak sosyalleşmeye imkan tanıyan LG NanoCell Indoor Cycle Challenge katılımcılarından beklenen ise 18-24 Mayıs tarihleri arasında minimum 40 dakika sürecek 4 adet bisiklet antreman yapmaları. Antremanlarını @lgturkiye , @sweaterscommunity ve #lifeisgoodwhenyousweat etiketleriyle en az 2 kez Instagram’da paylaşan katılımcılar arasından şanslı bir kişi 65 inç LG SM9010 NanoCell TV sahibi olacak.

Yarışma ile ilgili tüm detaylar için @lgturkiye ve @sweaterscommunity Instagram hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.