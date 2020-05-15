LG QuadWash Teknolojisi ile Tek Seferde Temizlik

LG QuadWash Teknolojisine sahip çamaşır makineleri aynı anda dört farklı yöne çalışan püskürtme kolları ile en zorlu bulaşığı bile ilk seferde yıkarken, buhar özelliği ile ekstra hijyen ve lekesiz, pırıl pırıl bulaşık sağlıyor. Ayrıca, LG TrueSteam (buhar) özellikli bulaşık makineleri 31 Mayıs tarihine kadar 500 TL’lik indirimle satılıyor.

LG Electronics (LG), QuadWash teknolojisi ile bulaşık yıkamada yeni bir dönemi başlatıyor. LG QuadWash teknolojisine sahip bulaşık makineleri, Multi-Motion püskürtme kolları ve yüksek basınçlı jetler sayesinde en zorlu bulaşıkları bile ilk seferde tertemiz yapıyor. İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili çamaşır makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile mükemmel şekilde temizliyor.

Inverter Direct Drive ile sesiz ve yüksek verimle çalışan çamaşır makineleri, enerji verimliliğini de artırıyor. Kullanıcılar ayrıca, Direct Drive Motor için sunulan 10 yıl sınırlı garanti ile LG bulaşık makinelerini yıllarca kullanabiliyor. Çift bölge yıkama özelliği ile, üst ve alt raflardaki püskürtme yoğunluğunun değiştirilmesine imkan veren LG çamaşır makineleri, kolaylıkla ayarlanabilen raf sistemiyle bulaşık makinesi yerleştirmeyi basitleştiriyor ve büyük hacimli bulaşıklar için alan sağlıyor.

Buhar teknolojisi ile Ekstra Hijyen

LG bulaşık makineleri, lekesiz, temiz ve hijyenik mutfak eşyaları sağlamak için TrueSteam adı verilen buhar teknolojisini kullanıyor. LG TrueSteam teknolojisi ile, kaynayan suyun yüksek sıcaklığından elde edilen buharı kullanan LG bulaşık makineleri ekstra hijyen sağlamanın yanı sıra, kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri nazikçe temizliyor, buharın gücü sayesinde su lekelerine geçit vermiyor.

LG TrueSteam (Buhar) özellikli çamaşır makineleri Mayıs ayı boyunca 500 TL indirimle satılıyor.