LG’ye Bahar İndirimlerle Geldi

LG Türkiye, bahar aylarını 500 litre üzeri buzdolapları ve kurutmalı çamaşır makinelerinde uyguladığı indirimlerle karşılıyor. LG indirimleri, Mayıs ayı boyunca tüm LG satış noktalarında tüketicileri bekliyor.

LG Electronics (LG), Mayıs ayına indirimlerle girdi. Hijyene maksimum derecede dikkat edilen ve daha fazla evde kalmak için yiyecek alışverişinde bulunulan pandemi günlerinde, tüketicilere bakterileri yüzde 99.9 yok eden çamaşır makineleri ve yiyecekleri 7 güne kadar ilk günkü tazeliğinde koruyan buzdolapları sunan LG , tüm satış noktalarında 500 litre üzeri buzdolapları ve çamaşır makinelerinde Mayıs indirimlerini başlattı.

Bakterileri Yok Eden, Yapay Zeka Destekli Çamaşır Makinesi

LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam (Buhar) özelliği özel bir sterilizasyon döngüsüyle, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG Steam (Buhar) özellikli çamaşır makineleri, kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. LG çamaşır makinelerinde bulunan AI DD özelliği ise, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi de sunuyor. Akıllı çamaşır makineleri, yapay zeka desteği ile, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını belirleyerek, bu çamaşırlara uygun programı kendiliğinden belirliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarlardan yüzde 18’e varan oranda koruyor.

LG Buzdolapları ile Yiyecekler 7 Güne Kadar Taptaze

LG Buzdolapları, LINEARCooling™ teknolojisi ile sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek ±0,5℃ aralığında tutarak gıdaların klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığını korumasını sağlıyor. LINEAR kompresörleri sayesinde enerji tasarrufu da sağlayan LG Buzdolapları, kullanıcılara bir yıl içerisinde iki adet elektrik faturası kadar tasarruf sağlıyor.