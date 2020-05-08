LG’den Anneleri Özel Hissettirecek Tüyolar

LG akıllı ev aletleri, annelere unutulmaz bir gün yaşatmak için yardımcı oluyor.

Anneler Günü hızla yaklaşıyor. Annelere ne kadar sevildiklerini göstermek için yaratıcı olmanın, hediye fikirleri ve eğlenceli aktiviteler düşünmenin tam zamanı. Annelerimizi hak ettikleri şekilde kutlamak ve onlara sevgimizi göstermek için elbette tek bir gün yeterli değil ancak, hayatımızdaki en özel kişiye, özel bir şeyler planlamak için mükemmel bir fırsat.

Annelerin hayatını kolaylaştıran akıllı ev aletleri ve AI donanımlı cihazlar, anneler için mükemmel hediye opsiyonları arasında yer alıyor.

Pratik ve İnce Düşünülmüş Bir Hediye

Hediyeler, her ne kadar annelerimize olan duygularımızın göstergesi olmasa da, onlara olan sevgi ve minnetimizi ifade etmemizin hoş bir yolu. Annelerin hem kullanmaktan zevk alacakları, hem de hayatlarını kolaylaştıracak bu küçük hediyeler her zaman tatlı bir tebessümle karşılanıyor. Annelerin uzun zamandır istediği bir hobisini hayata geçirmesine yardımcı olacak ya da ona yepyeni bir uğraş sunacak hediyeler en güzel alternatiflerden biri olarak kabul ediliyor.

Müzikten hoşlanan anneler için bir seçenek de, Profesyonel ses kalitesinde müziğin evlerde, ailelerle birlikte dinlenebileceğini kanıtlayan LG XBOOM serisi. Seri, 2000 Watt’a kadar çıkan sesi ile dikkatleri çekiyor. Ses teknolojisi lideri İngiliz MERIDIAN Audio’nun eşsiz teknolojisini sunan LG XBOOM hem evde, hem bahçe, balkon gibi açık alanlarda, yüksek çözünürlüklü sesleri dinleme imkanı sunarak müzikseverlere olağanüstü ses deneyimi yaşatıyor. LG XBOOM, ritme göre değişen rengi ve yaydığı ışık şeritleriyle evleri büyülü ortamlara dönüştürüyor.

Ona Mükemmel Bir Akşamüstü Hediye Edin

Evde bir sinema gecesi ya da TV karşısında bir yoga seansı annelere yapılacak küçük sürprizlerden yalnızca birkaçı. LG’nin yapay zeka ile güçlendirilmiş NanoCell TV serisi Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu sayesinde sesli komutlarla YouTube’dan istenilen videoyu anında oynatabiliyor ya da Netflix ve Apple TV gibi uygulamalarından film önerisi verebiliyor. Bunun yanı sıra LG NanoCell TV’ler Smart Share özelliği sayesinde Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor. Böylece LG NanoCell TV ile anneler, mobil cihazları üzerinden takip ettikleri online egzersiz, yemek tarifi videosu gibi tüm favori içeriklerini LG NanoCell teknolojisinin sunduğu etkileyici görsellikle, büyük ekranda deneyimleyebiliyorlar.

Bahçede, açık havada zaman geçirmeyi seven anneler için ise, rahat bir şezlong, yumuşak bir battaniye ve yastıkla oluşturulmuş arka bahçe havası için mükemmel bir hediye. Bu ortamı şenlendirmek için tek gereken ise, hafif ve taşınabilir tasarımıyla keskin, parlak görüntüler sağlayan LG Projektörler. LG Projektörler, oturma odasından bahçeye kadar her ortamda keskin video çözünürlüğü sağlarken maksimum seyir keyfi için her ihtiyacı karşılıyor.

Hediye Olarak Evi Toplayın

Mükemmel bir anneler günü için evi toparlamak cazip hediye alternatifleri arasında yer alıyor. LG ThinQ uygulaması, evde yapılması gereken işlerde en büyük yardımcılardan biri. LG'nin akıllı cihazlarına kablosuz olarak bağlanan uygulama ile çamaşır makinesi çalıştırılabiliyor, geceden kalma bulaşıkların yıkanması için bulaşık makinesine komut verilebiliyor ve robot elektrikli süpürgenin yerleri pırıl pırıl yapması hiçbir uğraş gerektirmeden sağlanabiliyor.

AI özellikli LG Direct Drive çamaşır makinesi gibi akıllı çamaşır makineleri, giysilerin cinsini otomatik olarak tanıyor ve kumaş hasarlarını önlemek için her farklı çamaşır grubu için en uygun programı kendiliğinden seçiyor. Böylelikle kullanıcıların annelerine sürpriz yapayım derken onun en sevdiği gömleğini mahvetme riskini ortadan kaldırıyor.

Ona Akşam Yemeği Hazırlayın

Annesine mükemmel bir akşam yemeği ile sürpriz yapmak isteyen ancak yemeğin planladıkları kadar iyi olup olmayacağından endişelenenlerin imdadına LG akıllı fırın yetişiyor. LG'nin ThinQ teknolojisine sahip akıllı fırınları, akıllı özelliklerinin yanı sıra, bir çok akıllı tarif uygulaması ile uyumlu. Yemek pişirirken, ışıkların kısılması ve annelerin sevdiği parçalardan birinin çalınması ise LG XBOOM AI ThinQ hoparlörün işi.

İki Kelime, 13 Harf

Son olarak yapılabilecek en basit ama en etkili şey ise annelere olan sevgiyi iki kelime ile ifade etmek: “Seni Seviyorum”.

LG Akıllı ev aletleri ile annenizi nasıl daha özel hissettirebileceğinizi öğrenmek için: www.LGThinQ.com