LG’den Annelere Hem İndirim Hem Hediye

LG, aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayarak devrim yaratan çamaşır makinesi TwinWash’ı annelere özel 1000 TL’lik indirimle sunuyor. Üstelik, LG TwinWash’ın yanında Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesini de hediye ediyor. LG TwinWash Anneler Günü Kampanyası 4 – 17 Mayıs tarihler arasında LG Brand Shop, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak.

LG Electronics (LG), 4 – 17 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği Anneler Günü kampanyasıyla evlerdeki çamaşır yükünü hafifletiyor. LG Brand Shop, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında geçerli kampanya kapsamında, aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkaması ve “Steam” özelliği ile öne çıkan LG TwinWash 1000 TL’lik indirimle sunuluyor. Kampanya kapsamında, 550 TL değerindeki Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi de hediye ediliyor.

LG TwinWash’ın Buhar Özelliği ile Bakteri ve Alerjenler Yok Oluyor

LG TwinWash teknolojisi ile kullanıcılar üstteki ana makinede ve alt kısımdaki mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu aynı anda yıkayabiliyorlar. Böylelikle, üstteki bölmede büyük boyutlu çamaşır grubu yıkanırken, alttaki küçük bölmede ise farklı bir çamaşır grubu, üst bölmeden tamamen farklı bir programda bağımsız olarak yıkanabiliyor.

LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam (Buhar) özelliği ise, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG Steam (Buhar) özellikli çamaşır makineleri, kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. LG çamaşır makinelerinde bulunan AI DD özelliği ise, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi de sunuyor. Akıllı çamaşır makineleri, yapay zeka desteği ile, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını belirleyerek, bu çamaşırlara uygun program belirliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarlardan yüzde 18’e varan oranda koruyor.