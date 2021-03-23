LG CeilingFan ile Doğal Serinlik Rahat Uyku





LG CeilingFan, eşsiz kanatlarıyla doğal hava akışı sağlayarak ormanlardan gelen serin havayı evlere taşıyor. Özellikle uyudukları ortamın her zaman serin olmasını tercih edenler, bebeklerinin vakit geçirdiği odanın doğal bir şekilde serinlemesini isteyenler LG CeilingFan’ı seçiyor. Güçlü motoru sayesinde doğal serin havayı geniş bir alana yayabilen LG CeilingFan, ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan da yönetilebiliyor.

Yaz ayları yaklaşmaya, sıcak havalar kendini hissettirmeye başladıkça, serinlemek için en uygun yöntemi arayanların sayısı da artıyor. Birlikte kullanıldığında, serinlemek için mükemmel çözüm olan LG Klimaların verdiği havayı tüm eve yaymanın yanı sıra, tek başına kullanıldığında daha doğal bir serinlik sağlayan LG CeilingFan, bu arayışın en uygun yanıtı haline geliyor. Özellikle uyudukları odanın tüm gece boyunca doğal bir şekilde serinletilmesini isteyenler dünyanın uyku moduna sahip ilk tavan vantilatörü olan LG Ceiling Fan’ı tercih ediyor. LG CeilingFan, “Uyku Modu”ndayken hızı otomatik olarak ayarlayarak kullanıcının üşümesine olanak vermeden, serin bir odada, iyi bir uykuya yardımcı oluyor. Mükemmel bir hava akışı kontrolü sağlayan CeilingFan, aerodinamik–DualWing teknolojisi sayesinde düşük türbülans ile mekandaki tüm ölü noktalara ulaşarak çok daha geniş ve dengeli rüzgar esintisi sağlıyor.

Bebekli Evler İçin İdeal Çözüm

Yumuşak ve ormanlardan gelircesine bir his bırakan serinliği sağlayan LG CeilingFan bebekli evlerin ihtiyacını tam olarak karşılıyor. Bebeğin bulunduğu odayı doğal bir şekilde serinletmek isteyenler, sıcak yaz aylarında bebeklerinin daha serin bir ortamda uyumasını isteyenler LG CeilinFan’ı tercih ediyor.

Sağladığı doğal serinlikle kullanıcılara ekstra konfor sunan LG CeilingFan, şık görüntüsü, sağlamlığı ve son derece sessiz çalışmasıyla da dikkatleri çekiyor. LG CeilingFan, en düşük modda 26 desibel, en yüksek hızda 49 desibel ile kullanıcıları rahatsız etmeden sessizce çalışıyor.

Uzaktan Kontrol Edilebiliyor

LG ThinQ sayesinde uzaktan kumanda edilebilen LG CeilingFan, mobil cihaz uygulaması ile tek bir dokunuşla her an her yerden kontrol edilebiliyor. Sağladığı konfor ve serinliğin yanı sıra kaliteli tasarımı ile mekanlara şıklık getiriyor.

LG CeilingFan’ı incelemek için: https://www.lg.com/tr/ceilingfan