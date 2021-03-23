LG Monitörler Cerrahi Operasyonlarda Doktorlara Destek Oluyor





LG'nin yenilikçi teknolojisine sahip LG 4K cerrahi yüksek çözünürlüklü monitörleri, hassas cerrahi operasyonlar için doğruluk, kullanıcı rahatlığı ve güvenilirlik sağlıyor.

LG Electronics'in (LG) 4K cerrahi monitörleri, doktorların sihirli parmaklarıyla buluşarak hastaların sağlıklarını kazanmaları için destek oluyor. 31,5 inç 4K IPS ekrana sahip olan LG cerrahi monitör, görüntülerin her açıdan doğru izlenebilmesi için görsel rahatlık sağlıyor. Böylece cihazlar, yanlış teşhis riskini azaltarak daha iyi ve doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor.

Yüzde 115 sRGB, yüzde 99'un üzerinde alan kapsama ve standart DICOM Part 14 desteği sunan 32HL714S cerrahi monitör, invaziv cerrahi sırasında doğru renk tanıma ve derinlik algısı için tasarlanmış bir yapıya sahip. Cihaz, bu yapısı sayesinde cerrahların doğru ve gerçekçi görüntüler görmesini ve hassas ameliyatları kolayca gerçekleştirmelerini de sağlıyor.

Parlaklık sabitleme ile bırakın ışığı o ayarlasın

Parlaklık Sabitleme özelliğine sahip LG cerrahi monitör, bu sayede parlaklığı sabit tutabiliyor. Cihazın sensörü, arka ışığı ve yerel aydınlatma koşullarını dikkatlice ölçer. Ardından cerrahi süreç için doğru parlaklığı optimize ederek cerrahların en iyi ortamda çalışmasına yardımcı olur.

LG 4K cerrahi monitör, endoskop kameraları gibi HDR destekli tıbbi cihazlarla da uyumlu çalışacak şekilde üretiliyor. Cihaz bu sayede ortam karanlık dahi olsa siyahları ezmeden, diğer cihazlardan gelen görüntüleri canlı bir şekilde sunabiliyor.

Tek ekranda birden fazla sinyal

32HL714S, 4PBP'ye kadar, PIP ve genişletilmiş bağlantı noktalarını destekliyor ve tek bir ekranda birkaç cihazdan birden fazla sinyalin görülmesine olanak tanıyor. Endoskopik kamera, yaşamsal belirti görüntüsü ve floroskopik görüntüden endoskopik videonun kombinasyon ekranını ayarlamak da mümkün.

Aynalama ve rotasyonla mükemmel çalışma görünümü

Ayna ve Döndürme işlevlerine sahip olan LG 32HL714S, cerrahların ameliyathanedeki rahatlığını artırmak için mükemmel şekilde optimize edilmiş çalışma görünümünü ayarlanmasına da yardımcı oluyor. Cerrahlar, operasyon sırasında 180 derece döndürülmüş görüntüyü veya görmek istedikleri ayna görüntüsünü seçerek gerekli müdahaleleri kolayca yapabiliyor.

Son olarak kan veya vücut sıvıları gibi nesnelerle temasa karşı koruma sağlamak için LG cerrahi monitörleri temizlenebilir ve dayanık olarak üretilmiş. Ürün, sahip olduğu ekranda IP35 ve kasada IP32 özellikleriyle toza ve sıvıya karşı geçirmezlik de sağlıyor.

Bir bakışta LG 32HL714S-W

- LG 31.5'' 4K IPS Cerrahi Monitor

- 31.5" 4K (3840x2160) IPS

- HDR10 Desteği

- Aynalama ve rotasyon modu

- Yük Devretme Giriş Anahtarı

- 12G-SDI desteği