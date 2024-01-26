LG, Yıllardır Decam Eden Onur Tarihini Dünyanın Önde Gelen Tüketici Teknolojileri Fuarında 200'den Fazla Ödül ve Övgü ile Sürdürüyor



SEOUL, 25 Ocak 2024 - LG Electronics (LG), bu yıl gerçekleşen CES®'te beyaz eşya, ev eğlencesi ve B2B kategorilerinde çok çeşitli yenilikler ve teknolojiler için 200'den fazla ödül ve övgü onurlandırıldı.

Dünyanın ilk 4K kablosuz şeffaf TV'si olan LG SIGNATURE OLED T, çok çeşitli basın kuruluşlarından En İyi TV veya Fuarın En İyisi olarak sayısız ödül alarak öncülük etti.

LG'nin OLED teknolojisinde dünya lideri olarak ün kazanmasıyla birlikte şirket, LG SIGNATURE OLED T ve LG OLED evo M4, G4 ve C4 TV'leri de içeren en yeni OLED TV serisiyle sektörün en iyi ödüllerini ve onurlarını alarak CES'teki hakimiyetini sürdürüyor. Geçen yıl M3 TV'de tanıtılan kablosuz teknolojiyi kullanan LG'nin 77 inçlik LG SIGNATURE OLED T'si, OLED TV teknolojisinin evriminde bir sonraki adım olarak kabul edilerek, CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom's Guide, Forbes, The Verge, Wirecutter, PCMag ve Mashable gibi önemli teknoloji yayınları tarafından onurlandırıldı.

Yeni 144Hz yenileme hızına ve LG'nin Alpha 11 AI yapay zeka işlemcisine sahip LG OLED evo serisi CNET, TechRadar Pro, PCGamer ve BGR tarafından da takdir gördü. Ayrıca Digital Trends, CES 2024'te görülen en iyi monitörler listesinde LG UltraGear OLED oyun monitörü 32GS95UE'yi öne çıkararak, tek bir düğme ile 240Hz'de 4K ve 480Hz'de FHD arasında geçiş yapabilme özelliğine dikkat çekti.

LG ayrıca, Heatpump™ Teknolojisine sahip yeni LG Wash Combo™ All-In-One ile USA Today ve Tom's Guide gibi önde gelen yayınlardan övgüler aldı. LG'nin daha çevreci bir dünyaya olan bağlılığını gösteren yeni Wash Combo, havalandırmalı bir modele göre yüzde 60 daha az enerji kullanıyor.1 Son teknoloji ürünü ev aleti, kompakt havalandırmasız tasarımı ve bir yıkama ve kurutma döngüsünü iki saatin altında tamamlama becerisiyle geniş çapta tanındı.

Reviewed'in CES 2024 Erişilebilirlik Ödülleri'ni kazanan LG'nin Evrensel UP Kiti - evrensel tasarımı benimseyen yenilikçi ev aletleri aksesuarları ve eklentilerinden oluşan bir koleksiyon, fiziksel zorluklarla karşılaşan bireyler için kullanılabilirliği artırmak üzere hazırlandı. Ayrıca Apartment Therapy'nin CES 2024'teki En İyi Ev Tasarımı Ürünleri listesinde de yer aldı.

LG, Tüketici Teknolojileri Derneği'nin (CTA) CES İnovasyon Ödülü programında, LG 4K Şeffaf OLED T ve 83 inç 4K OLED Zero Connect TV'ye (M4) verilen iki En İyi İnovasyon Ödülü de dahil olmak üzere 34 CES İnovasyon Ödülü kazandı.

LG'nin CES 2024'te kazandığı 200'den fazla ödül ve övgüden öne çıkanlar arasında şunlar yer alıyor:

LG SIGNATURE OLED T (77-inç)

• CNET: CES 2024'ün En İyi Televizyonları



• Digital Trends: CES 2024'ün En İyi Teknolojileri Ödülleri

• PCMag: CES 2024'teki En Büyük (ve En Havalı) TV'ler

• Engadget: CES 2024'ün En İyileri

• Reviewed: The Reviewed Awards: CES 2024 - Ev Sineması

• TechRadar: CES 2024'ün En İyi Cihazları - En İyi TV

• The New York Times: Wirecutter: CES 2024'ün En İyileri

• Tom’s Guide: CES 2024'ün En İyileri Ödülleri - En İyi Tasarım

• The Verge: CES 2024'te The Verge Ödülleri - Gösterinin En İyisi

• CNN Underscored: CES 2024'ün En İyileri - En İyi TV

• NBC News: CES 2024'ün En İyileri

• Fox News: CES 2024'ün En İyi 10 Teknolojisi

• The Hollywood Reporter: CES 2024'ün En İyileri - En İyi OLED TV

• Variety: CES 2024'ün En İyileri - En İyi 4K TV

• Popular Science: CES 2024'ten En İyi Yeni Aletler ve Teknolojiler

• Rolling Stone: CES 2024'ün En İyileri

LG OLED TV (M4, G4, C4 and B4)

• Tom’s Guide: CES 2024'ün En İyi TV'leri - LG OLED evo G4

• Reviewed: The Reviewed Ödülleri: CES 2024 - LG OLED evo G4

• TechRadar Pro: 2024 Seçim Ödülleri - LG OLED evo M4

• Tech Advisor: CES 2024'ün En İyileri - LG OLED B4

• Gear Patrol: CES 2024'te Açıklanan En Havalı TV ve Monitörler LG OLED TV'ler (M4, G4, C4 ve B4)

LG QNED TV

• Tom’s Guide: CES 2024'ün En İyi TV'leri - LG 98 inç QNED TV

• Residential tech today : CES 2024 Yansımalar ve Üstünlükler - LG 98 inç QNED TV

LG gram Pro Dizüstü Bilgisayarı

• Digital Trends: CES 2024'teki En İyi ve En Heyecan Verici Dizüstü Bilgisayarlar - LG gram Pro

• Inverse: CES 2024'te Açıklanan En İyi Dizüstü Bilgisayarlar - LG gram Pro 2'si 1 Arada

• Laptop Mag: CES 2024'ün En İyileri - En İyi 2'si 1 Arada: LG gram Pro 2'si 1 Arada

• Live Science: CES 2024: Kodlama ve Programcılar için En İyi Dizüstü Bilgisayarlar - LG gram Pro 2'si 1 arada

LG CineBeam Qube Projektör

• PCMag: CES 2024'ün En İyileri - En İyi Projektör

• WIRED: CES 2024'ün En İyileri - En İyi Ev Sineması

• Gizmodo: CES 2024'teki En İyi, En Havalı ve En Tuhaf Aletler

• Yanko Design: CES 2024'ün En İyileri

LG UltraGear OLED Oyun Monitörü

• Digital Trends: CES 2024'ün En İyi Monitörleri

• Inverse: CES 2024'ten En Göz Alıcı Oyun Monitörleri

• The Shortcut: The Shortcut CES 2024 Ödülleri

• Windows Central: CES 2024'ün En İyileri - En İyi Oyun

Heatpump™ Teknolojili LG Wash Combo™ All-In-One

• Reviewed: The Reviewed Ödülleri: CES 2024

• Tom’s Guide: CES 2024'ün En İyi Akıllı Ev Aletleri - En İyi Akıllı Cihaz

• Tom’s Guide: CES 2024'ün En İyileri - En İyi Ev Aletleri

• Good Housekeeping: CES 2024'teki En Havalı Aletler

LG Akıllı Ev Yapay Zeka Aracısı

• Reviewed: CES 2024 - Görmeniz Gereken En İyi 9 Yeni Cihaz

• Mashable: CES 2024'ün En İyileri

• The Washington Post: CES 2024'te Bulduğumuz En İyi (ve En Farklı) Teknoloji

• T3: CES 2024'ün En İyileri Ödülleri - T3'ün Bu Yılki Fuarın En İyi Teknolojileri

LG'nin CES 2024 ödülleri ve onurları hakkında daha fazla bilgi almak ve LG'nin CES'te duyurulan ürünleri hakkında ek bilgi için lütfen www.lgnewsroom.com ’u ziyaret edin.

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