LG Showcase MEA 2024, LG Electronics’in Son Yeniliklerini Deneyimleme Fırsatı Sunuyor

Abu Dhabi'de düzenlenen LG etkinliğinde yılın en önemli ürünleri sergileniyor.

LG Showcase MEA 2024, LG’nin sunduğu en yeni ürünleri bizzat deneyimlemek üzere konuklarını ve iş ortaklarını ağırlıyor. Abu Dabi'de düzenlenen ve 2 gün boyunca devam edecek etkinliğe, LG Electronics'in bölgede uygulamaya koyacağı tüm yeniliklerine tanıklık etmek üzere 500'den fazla davetli katılım gösterdi. Geçtiğimiz yıl başarılı bir etkinliğin ardından, bu yıl yeniden düzenlenen LG Showcase, LG Electronics'in benzersiz müşteri odaklı yeniliklerini deneyimlemek için önemli bir platform oluşturuyor. Markanın müşterilerine ve onların gereksinimlerine olan bağlılığını ve tutkusunu ifade eden “Birlikte Yeniden Keşfetme” teması etrafında kurgulanan etkinlik aynı zamanda şirketin, tüketicilerin deneyimini geliştiren yenilikçi ürünleri pazara sunma vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren LG MEA Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Bay Il Hwan Lee, “Geçtiğimiz yıl, ufak bir aranın ardından, LG Showcase MEA etkinliğinde bir araya gelmiş ve büyük bir başarı elde etmiştik. Aynı başarıyı bugünkü etkinlikte de görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En son yeniliklerimizi sergilemek ve misafirlerimize hepsini ilk elden deneyimleme şansı vermek büyük bir mutluluk. Her bir ürüne gösterilen ilgi ve takdiri görmekten mutluluk duyuyoruz ve bu bölgeye genel olarak daha fazlasını getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu etkinlik sadece ürünlerimizi sergileyen değil, aynı zamanda müşterilerimize olan bağlılığımızı da yineleyen bir platformdur. Bu etkinlik aynı zamanda iş ortaklarımızla ağ oluşturmak ve işimizin bir diğer hayati unsuru olan ilişkileri geliştirmek için bir platform görevi görüyor” şeklinde konuştu.

Bu büyük ölçekli etkinlik aynı zamanda LG Electronics ürünlerinin ideal kullanım senaryosunun sergilendiği birden fazla alana da ev sahipliği yapıyor. Bu alanlar arasında, 120 Hz'de kablosuz olarak 4K video ve ses aktarımı sağlayan dünyanın ilk Zero Connect teknolojisine sahip tüketici TV'si olan 97 inç LG SIGNATURE WIRELESS OLED M’in de sergilendiği ve “kahraman bölge” olarak nitelenen alan da bulunuyor. Alanda ayrıca, LG'nin yenilikçi StanbyME Go'su, taşıma çantası tasarımıyla gelen 27 inç FHD akıllı ekranı ve en üst düzeyde taşınabilirlik sağlayan ve ürünü dış mekan kullanımı için mükemmel bir arkadaş haline getiren üç saatlik yerleşik pili ile sergileniyor. Etkinlikte, LG’nin amiral gemisi TV'lerinde kullanılacak yeni α (Alpha )11 işlemci ve en yeni WebOS ile LG Electronics'in işlemci ve yazılım alanındaki en son yenilikleri vurgulanıyor. α (Alpha )11 işlemci, izleme deneyimini geliştiren güçlü AI özellikleri için amiral gemisi TV'lerde aktif olarak kullanılacak. Yeni WebOS ise daha geniş başlık kartları ve daha düzgün döşemelerle yenilenmiş bir ana ekran getirecek. Yeni WebOS, yerel ortaklar da dahil olmak üzere 300 TV markasını ve 3.500 içerik ortağını kapsayacak ve MEA bölgesinde aktif kullanıcı büyümesinde 20 kat artış sağlayacak.

Güçlü baslarla birlikte cesur ve yüksek sesler sunan en yeni XBOOM hoparlörleri de dahil olmak üzere görsel-işitsel ürünler için özel bir bölge de bulunuyor. Bunlar arasında sınıfının en güçlü parti hoparlörü olan LG XBOOM XL9T ve onun daha küçük versiyonu olan 200W çıkışlı LG XBOOM XL5S yer alıyor. Ürün animasyon desenleri, görsel EQ ve hatta karakterler sunan dinamik piksel aydınlatma efektiyle tamamlanıyor.

LG'nin çok beklenen, şık ve en küçük 4K taşınabilir projektörü LG CineBeam Q, büyük ilgi görüyor. Bu güçlü 4K lazer projektör yalnızca çarpıcı görüntü kalitesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli akış özellikleri sunuyor ve minimalist tasarımı her türlü ev dekorasyon anlayışına uyum sağlıyor.

BT alanında ise, dünyanın ilk VESA sertifikalı Çift Modlu oyun monitörü olan yeni 32GS95UE'nin yanı sıra üretkenlik ve eğlence için olmazsa olmaz LG MyView Akıllı Monitör de dahil olmak üzere en yeni LG UltraGear OLED oyun monitörleri serisi sergileniyor. Üstüne üstlük LG Electronics, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için ideal olan, Mikro LED teknolojisinin parlaklığıyla benzersiz görüntü kalitesi sunan, büyüleyici 4K (3840 x 2160) çözünürlüklü Mikro LED ekran olan LG MAGNIT'i (model LSAL006) tanıtıyor. LG, perakende kullanım için LG kafe deneyim alanında OLED şeffaf ekranları da sergiliyor.

Sergi alanında ayrıca çamaşır makineleri ve iklimlendirme çözümlerinin yanı sıra markanın birinci sınıf ankastre çözümlerinin de aralarında bulunduğu ev aletlerine yönelik bir alan da yer alıyor. Bu bölgede, kullanıcıların üst kapı paneli için 22 renk ve alt panel için 19 renk arasından seçim yapmasına olanak tanıyarak, en üst düzey kişiselleştirmeyle her ev mutfağına benzersiz bir kişilik katan MoodUP™ buzdolabı öne çıkıyor. Yeni LG MoodUP™ Buzdolabı, görsel estetiğinin yanı sıra üç LED panel kapı ve şeffaf bir dördüncü kapıyla birlikte geliyor. Ayrıca, InstaView™ fırın, QuadWash™ bulaşık makinesi, derin donduruculu buzdolabı ve mikrodalga fırından oluşan benzersiz bir seri olan LG ankastre mutfak paketi de sergide yer alıyor ve katılımcıların her şey dahil bir deneyim oluşturmasını kolaylaştırıyor.

Alanda ayrıca verimliliği etkilemeden güçlü soğutma sağlayan kritik bir unsur olan LG DUAL Inverter Compressor™ özelliğine sahip ARTCOOL serisi gibi Konut Klima üniteleri de yer alıyor. Ayrıca LG'nin hem çamaşır makinesini hem de kurutucuyu hepsi bir arada kontrol paneliyle birleştirerek verimlilik ve alana odaklanan yeni WashTower™ Kompakt çamaşırhane çözümü de sergileniyor. Ürün, çamaşır makinesi için 13 kilogram, kurutucu için ise 10 kilogram kapasiteli tek bir ünitede gelişmiş yapay zeka sunuyor.

LG Electronics, etkinlikte Yaşam Tarzı alanları da oluşturuyor. Bu alanlarda, ThinQ destekli ev kurulumu, şık bir kafe kurulumu ve kamp kurulumu da örnek olarak sergileniyor.

LG Electronics'in ürün yelpazesi hakkında daha fazla ayrıntı için ziyaret edebilirsiniz: www.lg.com

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2023 yılında dünya çapındaki satış rakamı 84 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.