LG OLED, CI Bloom’da Sokak Sanatını Dijitale Taşıdı

3.CI Bloom’un partneri LG OLED, çağdaş sokak sanatı hareketinin önemli isimlerinden Shepard Fairey ile gerçekleştirdiği işbirliğini fuar kapsamında sanatseverlerle buluşturdu. Fairey tarafından özel olarak seçilen ve günümüz toplumunun karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan bazılarına dikkat çeken çalışmaların yer aldığı sergide, sanatçının tanınmış eserleri son teknoloji LG OLED ekranlarında hayat buldu.

LG OLED partnerliği ile 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen CI Bloom’da, LG, çağdaş sokak sanatı hareketinin önemli isimlerinden sanatçı, sosyal aktivist ve OBEY sokak giyim markasının kurucusu Shepard Fairey ile gerçekleştirdiği işbirliğini sanatseverlerin beğenisine sundu.

135’in üzerinde halka açık duvar resim çalışmaları bulunan Shepard Fairey’nin kariyeri boyunca yaptığı çalışmalar, çevresel sürdürülebilirlik, diplomasi ve cinsiyet eşitliği gibi toplumu rahatsız eden küresel sorunları yansıttı. Fairey, kültürel zenginleşme ile bunun çevresel bedeli arasındaki dengeyi araştırdı; şiddete karşı barışçıl çözümleri savundu ve cinsiyet önyargılarını ele aldı. CI Bloom’da gösterilen ve “Barış ve Adalet” temasını odağına alan sergideki çalışmalar, olumlu diyaloğu teşvik etmek ve izleyicilere değişim için ilham vermek amacıyla eleştirel olarak yaratıldı.

Sokak sanatı, doğası gereği bir dış mekan sanatı olmasına rağmen, Shepard Fairey sanatsal pratiğine yeni bir boyut eklemek için fiziksel ve sanal unsurları ustaca birleştirerek dijital ortamı benimsemekten çekinmiyor. CI Bloom'daki sergi alanı, LG OLED'in desteğiyle, Fairey’in kendine özgü sanatının bir uzantısı haline geliyor ve onun benzersiz yaratıcı vizyonunu yenilikçi ve oldukça orijinal bir şekilde sunuyor.

Sergideki “Damaged Wrong Path” duvar resmi, sanatçının çok beğenilen kişisel sergisi Damaged (2017)'den birçok ikonik parçayı birleştiriyor. Esere LG OLED ekranın dahil edilmesi, büyük ve karmaşık parçaya taze bir enerji ve yeni bir dinamik getiriyor. LG OLED'in piksel düzeyindeki kontrolünün sağladığı görüntü doğruluğundan yararlanan Fairey, bu görsel açıdan çarpıcı duvar resminin etkisini güçlendirirken, çalışmaya aşina olanları şaşırtabilecek bir “yenilik” katıyor. Shepard Fairey ve LG OLED'in bu işbirliği aynı zamanda sanat ve teknolojinin uyumlu birleşimi konusunda mükemmel bir örnek teşkil ediyor.

Shepard Fairey, “Sanat, estetikten çok daha fazlasıdır; zorlu konuşmaları teşvik etmeli, anlamlı konuları gündeme getirmeli ve bizi rahatsız edici duygular hissetmeye itmelidir. LG OLED ile yaptığım işbirliğine dahil edilen çalışmalar, bunlar göz önünde bulundurularak ve izleyicilere sanat ile teknolojinin birleşiminin sanatsal pratiği ve ifadeyi yeni ve ödüllendirici bir alana taşıyabileceğini göstermek için seçildi" dedi.

LG’nin sanata olan desteği ile ilgili bilgi veren LG Electronics Türkiye TV Pazarlama Müdürü Can Kara “CI Bloom’un ilk edisyonuyla başlayan partnerliğimizi üçüncü yılında da devam ettirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yılki edisyonda çağdaş sokak sanatı hareketinin önemli isimlerinden Shepard Fairey ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğini sanatseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Birlikte, sergilerimiz ve işbirliği projelerimizde olduğu gibi, sanat ve teknolojiyi birleştirerek sanatsal sınırları yeniden tanımlamayı amaçlıyoruz. LG OLED, sanatçılara yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarmalarında destek olmaya ve dijital sanatın evrimi için ilham vererek devam edecek” dedi.

LG OLED’in Teknoloji Partneri Olduğu Living Things, CI Bloom’da Sergilendi

CI Bloom’un üçüncü edisyonu, medya sanatçısı Ahmet Said Kaplan'ın DECOL işbirliğiyle Living Things (Canlı Şeyler) sergisine de ev sahipliği yaptı ve izleyicilere "canlılar" kavramını farklı ve etkileyici bir biçimde deneyimleme fırsatı sundu. Living Things, geleneksel yaşam ve suni yapılar gibi kavramlara odaklanarak organik ve inorganik âlemler arasındaki karmaşık etkileşimi inceliyor. Her bir yerleştirme, teknolojinin doğal dünyanın unsurlarını nasıl taklit edebileceğini, geliştirebileceğini ve onlarla nasıl etkileşime girebileceğini gösteriyor. Bu alanda sergilenecek üç büyük interaktif enstalasyondan Mirora Unfold'u sanatseverler LG OLED ekranlarda deneyimleme şansı buldu.

LG’nin Son Teknoloji Ürünleri CI Bloom Ziyaretçilerini Beğenisine Sunuldu.

CI Bloom’da son teknoloji LG OLED ve kablosuz tasarımı, tekerlekleri ile benzersiz bir deneyim sunan dokumatik LG StanbyME ekranları sergileyen LG, fuarla eş zamanlı olarak 2024 serisi LG OLED modellerinin de ön siparişe açıldığını duyurdu. 6 Mayıs 2024’e kadar devam edecek ön sipariş kampanyası kapsamında 2024 Serisi 83, 77 ve 65 inç G4 ve 83 inç C4 LG OLED evo modelleri, LG Online Mağaza'ya özel LG StandbyME veya LG GX Soundbar hediye fırsatı ile satışa sunuluyor. Ön sipariş kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere https://www.lg.com/tr/ adresinden ulaşılabiliniyor.

LG OLED Sanata İlham Vermeye Devam Ediyor

LG'nin sanat ve teknolojinin gücüyle hayatı daha iyi hale getirme misyonunun bir parçası olan LG OLED ART projesi, teknolojide çığır açan başarılar ve üstün sanatsal yaratıcılığın birleşimini kutlayarak sanata ve sanatçıya ilham vermeye devam ediyor. LG OLED'in çarpıcı renk hassasiyeti ve eşsiz netliği, onu mükemmel bir dijital tuval haline getirirken, yeni sanat formları üzerinde çalışan ve farklı alanların sınırlarını aşan sanatçılara da yeni olasılıklar sağlıyor. OLED ekranlarına dayalı farklı işbirlikleri ile yaratılan benzersiz deneyimler LGOLEDART.com websitesinden incelenebiliyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.