LG’nin kablosuz ve dokunmatik tasarıma sahip kişisel ekran modelleri StanbyME ve StanbyME Go, kullanıcılara benzersiz deneyimler sunuyor.



LG Electronics, ev eğlencesindeki liderlik çıtasını yükselten ve günümüz tüketicilerinin içerik izleme alışkanlıklarına hitap eden en yenilikçi ürünlerinden StanbyME serisini satışa sundu. Seride şirketin yeni kişisel ekranı LG StanbyME ve taşınabilir LG StanbyME Go modelleri bulunuyor.

LG StanbyME ile Evin Her Bölümü İzleme Köşesi

Kendi kendine ayakta durabilen dokunmatik ekranıyla LG StanbyME, yeni nesil kullanıcılara benzersiz bir esneklik ve rahatlık sağlıyor ve çok işlevli evler için türünün tek örneği bir eğlence merkezi olarak hizmet veriyor. LG StanbyME, 20 cm'ye kadar yükseklik ayarına sahip şık, modüler bir standın yanı sıra, yatay olarak 180, dikey modda ise 130 dereceye kadar döndürülebilen 27 inç FHD IPS ekrana sahip.





Kablosuz ekran, tek şarjla üç saate kadar dayanabilen yerleşik bir pile sahip ve bu LG StanbyME’yi film izlemek, evde egzersiz yapmak, konferans görüşmeleri veya online toplantılar için ideal bir kişisel ekran haline getiriyor. Standın tabanında konumlandırılan beş gizli tekerleğin yanı sıra ekran, hareket kolaylığı sağlayacak şekilde ayarlanabiliyor. Bu benzersiz tasarımı sayesinde, kullanıcılar LG StanbyME’yi mutfak, bahçe, yatak odaları ve salonda kolaylıkla konumlandırabiliyor ve özgürce hareket ettirebiliyorlar. Ayrıca LG StanbyME, dokunmatik ya da uzaktan kumanda seçeneği dahil olmak üzere sezgisel kontrol seçenekleriyle kullanılabilirliği artırıyor.





LG StanbyME için özel olarak tasarlanan LG'nin webOS Smart arayüzü, keyifli ve sezgisel bir içerik keşfetme deneyimi sunuyor. Kullanıcılar bunu kendi izleme deneyiminize göre uyarlayabiliyorlar. LG StanbyME, HDR10 Pro ve AI Ses desteğiyle çok yönlü bir eğlence deneyimi sunarak, farklı görseller ve net ses kalitesiyle içeriklere hayat veriyor.





LG StanbyME, Android ve iOS cihazlarla ve Yakın Alan İletişimi (NFC) aracılığıyla sorunsuz bir şekilde eşleşerek kolayca bağlanıp kullanıcıların favori içeriklerini daha büyük bir ekranda daha sürükleyici bir şekilde keyfini çıkarmasına olanak tanıyor. AirPlay 2 destekli iOS cihazlara sahip kullanıcılar, istedikleri içeriği zahmetsizce ekrana yansıtabiliyor. Kullanıcılar cihazı HomeKit ile uzaktan kontrol etmek ve sunumlar için dizüstü bilgisayarlarını veya PC'lerini kablolu (USB, HDMI) veya kablosuz bağlantı aracılığıyla StanbyME'ye bağlamak için iOS cihazlarındaki Home uygulamasını veya Siri'yi kullanabiliyorlar.





Saf bej dokulu kumaşla kaplanmış bir arka kapağa sahip olan LG StanbyME, bulunduğu mekanın iç dekorasyonunu tamamlıyor ve mekana sıcak ama sofistike bir dokunuş getiriyor. LG StanbyME, kullanılmadığı zamanlarda sanat eserleri, resimler veya takvim ve saat gibi işlevsel bir arayüz görüntüleyerek kullanıcının ruh halini yansıtmasına yardımcı oluyor.

LG StanbyME ilgili daha fazla bilgi almak için:





https://www.lg.com/tr/lifestyle-ekranlar/stanbyme/27art10akpl

Taşınabilir Ekran: LG StanbyME Go





Şık ve sağlam bir taşıma çantasına akıllıca entegre edilmiş 27 inç dokunmatik ekrana ve 20 W dört kanallı hoparlör sistemine sahip olan LG StanbyME Go, kullanıcıların gittikleri her yerde benzersiz bir eğlence deneyimi yaşamasını sağlıyor. Film izlemek, oyun oynamak ve çok daha fazlası için mükemmel bir çözüm olan LG StanbyME Go, iç veya dış mekanda kullanılabiliyor; taşıma çantası ve dahili pili sayesinde her yere götürülebiliyor ve harici bir elektrik prizine bağlanmadan 3 saate kadar kullanım sağlıyor.





Kullanıcılar, en iyi görüntüleme açısını elde etmek için ekranı eğebiliyor, yataydan dikeye ve geriye doğru 90 derece döndürebiliyor, yüksekliğini 18 santimetreye kadar ayarlayabiliyor veya masa moduna geçirebiliyor. Masa moduna ayarlandığında, LG StanbyME Go'nun ekranı kasanın alt kısmında düz bir şekilde uzanarak kullanıcıların satranç gibi dijital masa oyunları oynamasına veya eğlenceli, nostaljik bir dinleme deneyimi için sanal plak çalar modunu açmasına olanak tanıyor.





Maksimum izleme deneyimi için LG StanbyME Go'nun yerleşik hoparlörleri ses çıkışını ekranın ön kısmına otomatik olarak optimize ediyor. Ürünün performansı, Dolby'nin gelişmiş video ve ses teknolojileri, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle en üst noktaya ulaşıyor. LG webOS işletim sistemini içeren LG StanbyME Go, kullanıcıların iOS veya Android cihazlarına zahmetsizce bağlanmasını sağlıyor. Üstelik ses tanıma özelliği, uygulama başlatmayı, sesi ayarlamayı ve içerikleri oynatmayı zahmetsiz hale getiriyor.

ABD askeri standartına (MIL-STD-810G) uygun olarak 11 testi başarıyla geçen LG StanbyME ultra dayanaklılık da sunuyor.





LG StanbyME Go ile ilgili daha fazla bilgi almak için:

https://www.lg.com/tr/lifestyle-ekranlar/stanbyme-go/27lx5qkna

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