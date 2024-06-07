LG, kullanıcılarına çamaşır asmaya ayıracakları vakti kendilerine ayırmalarına olanak sağlıyor.

Çamaşır asmak, ev işleri arasında en sevilmeyenler listesinde başlarda yer alıyor. Islak çamaşırları düzgün şekilde asmak bir yana, büyük şehirlerin küçük ve balkonsuz evlerinde çamaşırları asacak yer bulmak ayrı bir uğraş gerektiriyor. LG, çamaşır asmaktan yorulanları, üstün teknolojili ve tasarruflu kurutucularıyla tanıştırarak çamaşırlara ayrılan zamanı kahve molasına dönüştürüyor.





LG Kurutucular zaman ve enerji tasarrufu sağlaması, zahmetsiz kullanımı, makineyi uzaktan kontrol etmek başta olmak üzere bir çok avantajlar sağlayan SmartThinQ özellliği ve kıyafetleri ilk günkü gibi koruyan hassas kurutması ile ön plana çıkıyor.

LG Kurutucularda kullanılan DUAL Inverter Isı Pompası, yüzde 65’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Bu özellik, DUAL Inverter Isı Pompalarına 2021 yılında alanının en prestijli ödüllerinden biri olan ENERGY STAR ödülünü de getirmiş durumda. Yine LG’nin DUAL Inverter Isı Pompası sayesinde çamaşırlar nazikçe kuruyor ve en hassas giysiler bile uzun yıllar boyunca yeni alınmış görüntüsünü kaybetmiyor. Kurutucunun hassas bakım özelliği, ev işi yapanların bir diğer kabusu olan ütüyü de kolaylaştırıyor. Hassas bakım özelliği sayesinde çamaşırlar daha az kırışıkla kupkuru olarak çıkıyor.

Kurutucu kullananların yakından bildiği bir diğer zahmetli iş de, kurutucunun içine, bölmelerine dolan tozların temizlenmesidir. LG Kurutucularda bulunan otomatik temizlemeli condenser, kullanıcıları bu zahmetten de kurtarıyor. Ayrıca, bu otomatik temizleme özelliği kurutucuların kurutma performansını uzun sure koruyabilmelerini de sağlıyor. LG Kurutucuların çift filtesi ise, tüy ve tozu en aza indirerek mükemmel şekilde kurumuş çamaşırlar çıkartıyor. LG Kurutucular, nem sensörü Sensor Dry sayesinde ise, kurutma süresini otomatik olarak optimize ediyor.

LG Kurutucuların bir başka avantajı da, son yıllarda hayatımıza giren bakterilerin azaltılmasıyla ilgili. LG Kurutucular, antibakteriyel döngüleri sayesinde, yüksek sıcaklıkta kurutma ile giysilerin daha temiz ve bakımlı kalmasını sağlıyor.

LG Kurutucularla ve kampanya ile ilgili daha fazla bilgi almak için:

https://www.lg.com/tr/kampanyalar/lg-kurutucu-kampanyasi/

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