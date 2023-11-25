LG, CES 2024 Inovasyon Ödülleri’nde

Çok Sayıda Ödül Aldı

LG, OLED TV'lerden webOS içeriğine kadar yenilikçi ürünleriyle aldığı, aralarında İki En İyi İnovasyon Ödülü de bulunan toplam 33 ödülle tarihin en fazla ödülünü kazanmış oldu.

LG Electronics (LG), CES® 2024 İnovasyon Ödülleri’nde yaşam tarzı çözümlerinin teknolojik ve tasarım mükemmelliğiyle bir kez daha tanındı. Beyaz Eşya, Ev Eğlencesi ve B2B kategorilerinde, aralarında LG OLED TV'ler için iki imrenilen İnovasyonun En İyisi Ödülü de bulunduğu, 30'dan fazla CES® 2024 İnovasyon Ödülü kazandı.

Dünyanın en büyük yıllık tüketici elektroniği fuarı olan CES'in arkasındaki kuruluş olan Consumer Technology Association (CTA) tarafından her yıl verilen CES İnovasyon Ödülü programı, çok sayıda cihaz ve teknoloji kategorisinde yenilikçi tüketici ürün ve hizmetlerini ödüllendiriyor.

LG'nin CES 2024'te alacağı 33 CES İnovasyon Ödülü'nden 15'i LG TV'lere, 12'si LG OLED'e verildi. Bu, şirketin kendinden aydınlatmalı TV'lerinin CES İnovasyon Ödülü'nü üst üste 12. yıl alması anlamına geliyor. OLED TV'lerin lideri ve orijinal yaratıcısı olan LG, premium TV inovasyonunu her geçen yıl daha da geliştiriyor. Bugün LG, 42 ila 97 inç ekran boyutlarında en geniş OLED TV serisinin yanı sıra benzersiz ve yenilikçi OLED TV form faktörlerini sunuyor. LG OLED TV'ler, canlı, doğru renkler, derin siyahlar ve sonsuz kontrast sunan olağanüstü görüntü kalitesi nedeniyle dünya çapındaki tüketiciler tarafından ödüllendiriliyor.

Onurlandırılan LG Ev Eğlencesi yenilikleri arasında LG Soundbar'lar, LG XBOOM Taşınabilir Hoparlörler ve LG Smart TV webOS uygulamaları da yer alıyor. Bu yıl onurlandırılan LG Beyaz Eşya ürünleri arasında ise, LG SIGNATURE Yıkama ve Kurutma Makineleri yer alıyor. Ödüllendirilen LG İş Çözümleri ürünleri arasında LG UltraGear Oyun Monitörleri, LG SMART Monitör, LG gram Dizüstü Bilgisayarlar ve LG CLOi ServeBot bulunuyor.

LG'nin CES 2024 İnovasyon Ödülü sahiplerinin tam listesi ve detayları 7 Ocak'ta CES 2024'te açıklanacak.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.