LG, Yeni Medikal Monitörleri ile Türkrad 2023’te

LG yetkinliği ile üretilen medikal cerrahi ve klinik inceleme monitörlerinden, dijital x-ray dedektörüne kadar çeşitlilik gösteren görüntüleme cihazları, sağlık profesyonellerine teşhis süreçlerinde kusursuz görüntü kalitesi sunuyor. Ergonomik tasarımları ile LG medikal görüntüleme teknolojileri, sağlık sektörü çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırıyor.

LG, yeni nesil medikal monitörlerini Türkrad 2023’te sergiliyor.

LG Electronics (LG), ileri teknolojisini sağlık alanına da sunuyor. Hayatın her alanında tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran ve onlara konfor sunan LG; sağlık sektörü çalışanlarına sunduğu monitörleriyle, sektör çalışanlarının performanslarını artırıyor, iş süreçlerini kolaylaştırıyor ve hastaların tedavi sürecine önemli bir katkıda bulunuyor. Medikal ürünleriyle de tüm dünyada adından söz ettiren LG, üstün görüntü kalitesi ile sağlık çalışanlarının güvenilir ve doğru tanı koymasına yardımcı oluyor. LG’nin Medikal Onaylı Klinik İnceleme Monitörleri, Teşhis Monitörü, Cerrahi Monitörleri ve Dijital X-ray Dedektörleri, hastalıkların ilerlemeden önüne geçilmesindeki en büyük kriter olan erken teşhiste büyük bir fark yaratıyor. LG’nin ileri teknoloji ile üretilen teşhis monitörleri, erken teşhiste uzmanlara büyük destek sağlıyor. Özellikle görüntü kalitesi ve radyoloji için en önemli özelliklerden biri olan gri renk keskinliği ile öne çıkan, mikroskop altındaki görüntü ile aynı düzeyde detay ve renk veren monitörler radyolog ve doktorların en büyük yardımcısı konumunda.

Patoloji Odak Görünümü Modu ile Doğru Teşhis

LG’nin Medikal Monitörlerinde bulunan “Patoloji Odak Görünümü Modu”; mikroskop altındaki görüntü ile eşit düzeyde detay ve renk doğruluğu üreterek sağlık uzmanlarının daha kolay teşhis yapmasına yardımcı oluyor. IPS ekrana sahip monitörler, çoklu çözünürlük modu sayesinde her cihaza uyum sağlıyor. Ayrıca ön sensör, ek ölçüm ekipmanına ihtiyaç duymadan kendi kendine otomatik kalibrasyona izin veriyor. Bu da, doğru değerleri koruyarak gösterilen tıbbi görüntülerin kalitesini ve tutarlılığını artırıyor. Bu özelliklere sahip monitörlere en güzel örnek olarak, Türkrad 2023’te de sergilenen 31HN713 D modeli gösteriliyor. 32HQ713 D ise, 8 MP IPS ekranlı siyah tanılama monitörü olarak öne çıkıyor. Bu ürün, IPS siyah paneli ile kritik değerlendirmeler için güvenilir görüntüleme sağlıyor. 32HL512 D ise, çift kumandası, 178 derece geniş izleme açısı ve ergonomik tasarımı ile ön plana çıkıyor.

21,3 inç 3MP IPS Ekranı ile tanılama incelemesi için net görüntü kalitesi sunan 21HQ513 D, 8MP (3840x2160) IPS Ekranı, %99 üzeri sRGB ile 350 nit, DICOM Bölüm 14 ile Uyum, Dinamik Senkronizasyon Modu, Parlaklık Dengeleme, Titreşim Önleme ve Okuyucu Modu özellikleri ile 27HJ712C, teşhis için tasarlanan, güvenilir görüntü kalitesi sunan, kablosuz 2, kablolu 1,5 saniyede ham görüntü sağlayan Dijital Röntgen Dedektörü (DXD) 17HQ901G, 14HQ901G Türkrad 2023’te sağlık profesyonellerinin ilgisine sunulan diğer LG ürünleri arasında yer alıyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.