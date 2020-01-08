LG, CES Ziyaretçilerini OLED Ekranlarla Oluşturulan Eşsiz Bir Enstalasyon İle Karşılıyor

LG, ekran teknolojisindeki liderliğini ve çığır açan inovasyonunu, OLED TV’lerinin düz, kavisli ve katlanabilir tasarımlarıyla birleştirerek muhteşem bir şova imza atıyor.

OLED ekran teknolojisinde dünya lideri olan LG Electronics (LG), CES® geleneğini bu yıl da devam ettirerek, ziyaretçilerini LG OLED Wave (LG OLED Dalga) enstalasyonu ile karşılıyor.

LG’nin esnek OLED ekranları ile gerçekleştirilen gösteri, OLED’in rakipsiz görüntü kalitesi ve benzersiz formlara girebilme yeteneğini ortaya koyuyor. LG’nin CES 2020 standını ziyaret edenler, hareketli bir yapıya sahip olan LG SIGNATURE OLED TV R (model 65RX) kıvrılabilir ekranları ve The Fountain (Çeşme) gösterisini izleyebilecekler. İlham veren OLED enstalasyonları, LG’nin teknoloji liderliğini, inovasyon öncülüğünü ve gerçekleştirdikleri ile şaşırtma gücünü kanıtlıyor.

En gelişmiş ekran teknolojisine sahip LG OLED TV, kusursuz siyah ve izleme açısı farketmeksizin sağladığı inanılmaz kontrast ile çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor. Birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilen OLED pikselleri, görüntülerin inanılmaz derecede gerçekçi olmasına yardımcı oluyor. Son derece hafif ve şaşırtıcı derecede ince olan LG OLED TV, arka aydınlatma desteğine ihtiyaç duymadan duvara mükemmel şekilde monte edilebiliyor veya bir posteri andıran esneklikle kıvrılabiliyor.

Devasa boyutlardaki büyüleyici LG OLED Wave enstalasyonu, ayna kaplamalı 200 adet 55 inç LG OLED dijital signage ekranından (128 dışbükey ve içbükey, 72 düz) oluşuyor. 6 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğindeki enstalasyon, CES katılımcılarını nefes kesici bir keşif yolculuğuna sokuyor ve doğanın görkemini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde gösteriyor. LG OLED Wave, okyanusların saf gücünden kuzey gökyüzünde Aurora Borealis'in doğuşuna kadar, duyuları çevreleyen görüntü ve sesleri ziyaretçilere aktarıyor, izleyiciyi dünyadaki en unutulmaz doğa olaylarına ve yerlere taşıyor. LG CES Standı ziyaretçileri, LG OLED Wave enstalasyonu sayesinde, okyanus dalgalarının altında yürümenin nasıl bir duygu olduğunu bile deneyimleyebiliyorlar.

The Fountain (Çeşme) ise, ziyaretçilere LG’nin çığır açan 20 OLED TV'sinden senkronize edilmiş bir performans sunuyor. Ultra ince esnek ekranlar, eğlenceli bir koreografiyle yukarı ve aşağı kıvrılırken üstün görüntü kalitesi sergiliyor. Katlanabilir LG SIGNATURE OLED TV R, kullanılmadığında, kıvrılarak şık alüminyum tabanına girerek tamamen kaybolabilen bir ekrana sahip tek TV. Bu fütüristik TV, çevresi ile mekansal ilişkiyi yeniden tanımlayarak televizyon tarihinde önemli bir başarı elde ediyor.

2016'dan bu yana LG’nin OLED enstalasyonları büyük uluslararası etkinliklerde merakla beklenen ve ziyaret edilen alanlardan biri oldu. LG’nin CES'teki ilk OLED enstalasyonu olan 2016’daki LG OLED Tüneli, kubbe şeklindeki bir yapılandırmayla gece gökyüzünün büyüleyici sahnelerini gözler önüne sererek LG'ye Red Dot Ödülü’nü (Red Dot Award for Spatial Communication) kazandırmıştı. Ertesi yıl, Milano Tasarım Haftası'nda sunulan büyük ölçekli ışık tabanlı bir sunum olan Senses of the Future, Red Dot Grand Prix Mekansal İletişim kategorisinde ödülün yanı sıra, en iyi kurulum dalında Milano Tasarım Ödülü 2017'yi kazandı (Milano Design Award 2017 For Best Installation) ve LG'yi bu ödülü alan ilk Koreli şirket haline getirdi. Geçen yılki CES'te tanıtılan LG OLED Falls, 2019 Red Dot Ödülü'nün onurunu tekrarladı.

7-10 Ocak tarihleri arasında LG’nin CES 2020 standını (# 11100, Central Hall, Las Vegas Kongre Merkezi) ziyaret edenler LG’nin en yeni OLED enstalasyonun ihtişamını yaşayabilirler. #LGCES2020 etiketi ile LG’nin CES'deki tüm etkinlik ve duyurularını sosyal medyadan takip edebilirsiniz.