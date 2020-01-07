LG, AI Teknolojisinin Geleceğini CES’te Çiziyor

LG’nin CTO’su “Yapay Zeka Deneyimi Düzeyleri” başlıklı konuşmasıyla yapay zeka gelişiminin gelecekteki yol haritasını çizdi.

LG Electronics (LG) Başkanı ve Teknoloji Sorumlusu Dr. I.P. Park, CES® 2020'de yapay zeka (AI) gelişiminin geleceğini “Yapay Zeka Deneyiminin Seviyeleri: Yapay Zekanın Geleceği ve İnsan Deneyimi” başlıklı konuşmasında açıkladı. Konuşma sırasında çizilen kavramsal çerçeve, LG ThinQ markasıyla uyum sağlamasının yanı sıra, LG’nin insanların yaşamlarının tüm yönlerini akıllı temas noktalarıyla birleştirerek günlük deneyimi farklılaştırmaya yönelik vizyonuyla da örtüşüyor.

Bu geniş kapsamlı plan yapay zeka için net bir yol haritası oluşturuyor. Bu haritadaki nihai hedef, ürün ve hizmetlerden oluşan uyumlu bir sistem oluşturarak, tüketicilerin nerede olurlarsa olsunlar evlerindelermiş hissini yakalamaları. Las Vegas'taki Mandalay Bay Kongre Merkezi'nde konuşan Dr. Park, yapay zeka ile ilgili fikir ve kavramlar bir dalga şeklinde ilerlerken, önemli olanın yapay zeka gelişimi için endüstri genelinde yapısal bir çerçevenin paylaşılmasının olduğunu söyledi ve sözlerine, böylelikle hizmet verilen müşterilerin yaşamları üzerinde anlamlı bir etki yaratabileceğini ekledi.

Dr.Park'a, Montreal merkezli Element AI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Jean-François Gagné da katıldı. Birlikte, çerçevenin nasıl geliştirildiğini ve geleceğin teknolojilerini geliştirirken bir endüstri olarak sorumluluklarının dönüştürücü bir rol oynayacağını tartıştılar, teknik yeterlilikte ve uygulamada önemli sıçramalarda bulunan dört AI deneyim seviyesini (AIX) - Verimlilik, Kişiselleştirme, Akıl Yürütme ve Keşif - açıkladılar.

“Verimlilik”, günümüzde piyasadaki çoğu ses tanıma ve AI özellikli ürünlerle mümkün olan, basit komutlarla belirli cihaz ve sistem işlevlerinin otomatikleştirilebildiği ilk seviye olarak kabul ediliyor. Bu seviyede, AI, önceden belirlenmiş duyusal giriş parametrelerine göre performansı otomatik olarak ayarlıyor ve kullanıcı etkileşimlerinde verimliliği en üst düzeye çıkarıyor. Dr. Park, birinci seviye AI örneği olarak, bir odada insan varlığını tespit etmek, sıcaklık ve hava akışını buna göre ayarlamak için akıllı sensöre sahip LG ThinQ klimaları gösterdi.

Gagné, “Bir sonraki seviye olan “kişiselleştirme”, cihaz işlevlerini optimize etmek ve kişiselleştirmek için kalıpları öğrenmeye odaklanıyor” şeklinde konuştu. Yapay zeka destekli cihazlar ve bu düzeydeki hizmetler, çevre ve kullanıcılarla etkileşimlerden veri biriktirebiliyor, kalıpları tanıyabiliyor ve bunları, görevleri etkili bir şekilde gerçekleştirme ve kullanıcı etkileşimlerini basitleştirme yeteneklerini geliştirmek için kullanabiliyor. Dr.Park, bu konuya örnek olarak, LG’nin yeni nesil R9 robot elektrikli süpürgesini gösterdi. Park, süpürgenin mekansal kalıpları hatırlayarak, hatalarından (boşluklara ve köşelere sıkışmak gibi) öğrendiğini söyledi.

Üçüncü seviye “akıl yürütme”, farklı cihaz ve hizmetlerden oluşan bir sistemin kolektif zekası yoluyla nedensellik öğrenimini kullanan bir yapay zeka olarak tanımlanıyor. Bu seviyedeki AI, belirli kalıp ve davranışların nedenini algılayarak, kullanıcılar için olumlu sonuçları daha iyi tahmin edebiliyor ve teşvik edebiliyor. Dr. Park akıl yürütme ile ilgili “Burada, ürün portföyümüzün çeşitliliğinden yararlanabiliriz, çünkü kullanıcıyla etkileşime giren ve "neden"i anlamak ve nedensellik oluşturmak için bilgi toplayan birçok akıllı temas noktasına ihtiyacımız olacak” şeklinde konuştu.

Dr. Park, gelecekte hala uzak olsa da, dördüncü seviye “keşif”in, “LG’nin yapay zeka için nihai varış noktası” olduğunu belirtti. Yapay zeka destekli sistemler, bilimsel yönteme dayalı deneysel öğrenme adlı bir kavram kullanarak, yeni çıkarımlar yaratmak için hipotezler oluşturarak ve test ederek yeni beceriler geliştirebilecek, öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak tanıyacak, kullanıcıların yaşamlarına daha fazla değer katabilecekler.

Element AI’den Gagné “Yapay zeka alanında öncü olarak, yapay zeka araştırma ve geliştirme sınırlarını zorlarken insan deneyiminin önemini dikkate almak bizim sorumluluğumuzdur. LG Electronics ile birlikte, bu çalışmanın AI uygulayıcılarına, geleceği inşa ederken insan merkezli bir yaklaşım düşünmeleri için rehberlik eden standartlar ve ilkeler ortaya koymaya yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.

AIX seviyelerinin açıklandığı konuşmaya, akademi dünyasının yanı sıra çeşitli endüstrilerde alanında önde gelen isimler katıldı. Université de Montréal ve McGill Üniversitesi ile Polytechnique Montréal ve HEC Montréal ortaklığı ile kurulan araştırma enstitüsü Mila'nın kurucusu ve bilim direktörü, Turing Ödülü sahibi, Yoshua Bengio, “Yapay zeka alanının gelişimini, teknolojinin hem bireyler, hem de bir bütün olarak toplum için fayda sağlayacağı şekilde birlik oluşturacağı bir geleceğe yönlendirmek bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

AI Yaşamın Her Alanında

Dr. Park ayrıca 7 Ocak'ta açılacak olan LG'nin CES 2020'deki muazzam sergi alanında yer alacak ilgi çekici AI yeniliklerinin ön gösterimini gerçekleştirecek. LG’nin “her yer eviniz” konseptini bünyesinde barındıran LG ThinQ Zone, benzersiz bir müşteri değeri sunmak için şirketin AI ürünlerinin ve hizmetlerinin günlük yaşamın farklı yönleriyle nasıl uyum sağladığını gözler önüne seriyor, gerçek anlamda bağlantılı bir yaşam tarzını hayata geçiriyor.

CES’te Akıllı Ev Deneyimi

LG ThinQ Home deneyimi, kilidi açmadan önce ziyaretçileri hem yüz tanıma, hem de damar kimlik doğrulaması ile tanıyan Smart Door ile başlıyor. Teslim edilen yiyecekler için güvenli bir alan olan taze gıda depolama tesisine erişmek için de biyometri gerekiyor. ThinQ Home’u deneyimleyenler, evden çıkarken, kapının içinde hava ve trafik koşulları gibi yararlı bilgileri görüntüleyen bir ekran buluyorlar. Akıllı Kapı, çıkış moduna ayarlandığında ve tüm sakinler evi terk ettiğinde ise, LG ThinQ cihazlarına düşük güce geçmelerini bildiriyor.

Araçta Ev Konforu

LG, Bağlantılı Araç Alanı’nda, sürücülere ve yolculara yoldayken ev hissi uyandıran daha kişiselleştirilmiş bir araç içi deneyimi sunuyor. LG’nin bağlantılı araç çözümü, webOS Auto platformuna dayanıyor ve lider oto koltuk üreticisi Adient ile ortaklaşa geliştirildi. Aracın içinde, kullanıcıların evde izlemeye başladıkları TV programlarının ve filmlerinin tadını çıkarmaya devam edebilecekleri OLED ekranlar bile bulunuyor. Kişisel Ses Bölgesi, her bir sürücü için benzersiz bir multimedya deneyimi sunarken, sesle etkinleştirilen Sanal Kişisel Asistan, yüksek sesli müzik ve konuşmalarda bile sesli komutları algılıyor ve tanıyor.

Soyunma Kabinsiz Alışveriş

ThinQ Fit Koleksiyon Bölgesi, ziyaretçilerin soyunma kabinine adım atmadan sanal modayı deneyimlemelerini sağlıyor. LG’nin orijinal Akıllı Ayna konseptinin bir evrimi olan LG ThinQ Fit, tüketicilerin gerçekçi avatarlarını oluşturmak için 3D kameralar kullanarak seçilen kıyafetlerin tüketicilerin bedenlerine uyup uymayacağını, üzerlerinde nasıl duracağını gösteriyor. Bu teknoloji, stil önerileri ve doğrudan kıyafet alımına izin veren platformlara bağlantı sunmak için büyük verileri de kullanabiliyor.

Robotsuz CES Olmaz

LG’nin robotik çözümleri, yemek pişirmekten servis yapmaya, temizliğe kadar tüm operasyonu LG CLOi robotlarının yönettiği fütüristik bir restoran olan CLOi’nin Table Zone'da sergileniyor. LG CLOi robotların mutfak becerileri, verimliliği ve birinci sınıf misafirperverliği katılımcıları oldukça etkiliyor. Restoran ziyaretçileri, ThinQ uygulaması aracılığıyla uzaktan rezervasyon yapabiliyor, akıllı hoparlör, akıllı TV veya akıllı telefon aracılığıyla menüye göz atabiliyor.

Tüm bunlar ve daha fazlası 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas Kongre Merkezi'nin Central Hall'daki LG’nin 11100 numaralı standında deneyimlenebiliyor. LG’nin heyecan verici CES duyurularını # LGCES2020 etiketini kullanarak sosyal medyada takip edebilirsiniz.