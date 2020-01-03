LG, Yeni Nesil AI İşlemcili 2020 Model Gerçek 8K TV Serisini CES 2020’de Tanıtacak

Gelişmiş 3.Nesil Alpha 9 AI İşlemci ile Optimize Edilmiş Görüntü ve Ses,LG’nin Şaşırtıcı 8K TV Serisinde.

Gerçek 8K deneyimini sunan LG Electronics (LG), genişletilmiş 8K TV ürün gamını önümüzdeki hafta CES® 2020'de tanıtacak. Toplamda sekiz modelden oluşan LG 8K TV serisinde, mevcut 88 ve 75 inç ekran seçeneklerine ek olarak yeni tanıtılacak 77 ve 65 inç modelleri de bulunuyor.

Yeni 2020 8K TV serisi, 88 ve 77 inçlik LG SIGNATURE OLED 8K TV'leri (88/77 OLED ZX modelleri) ve LG NanoCell TV'leri (75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95) içeriyor. LG SIGNATURE OLED 8K ve LG 8K NanoCell TV'nin CTA (Consumer Technology Association) tarafından belirlenen 8K Ultra HD görüntü standartlarının çok üstünde bir performans sergilediği TÜV Rheinland gibi güvenilir bağımsız belgelendirme kuruluşlarınca doğrulanmıştı.

LG 8K TV'ler sadece Gerçek 8K deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerine Gerçek 8K deneyiminin keyfini çıkarmanın kolay yollarını da gösteriyor. Yeni modeller HEVC, VP9 ve YouTube’un da desteklediği AV1 gibi codec bileşenlerini destekleyerek HDMI ve USB dijital girişlerinden özgün 8K içeriği oynatma desteği sunuyor. LG'nin 8K TV'leri, 60FPS kalitesinde 8K içerik akışını destekleyecek ve HDMI bağlantısı ile 8K 60P kalitesinde görüntü sunmaya hazır olacak.

LG’nin en yeni 8K TV'leri üçüncü nesil α (Alpha) 9 AI İşlemci ile yüksek performans sunuyor. Derin öğrenme algoritması sayesinde, milyonlarca içeriği analiz ederek görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor. AI 8K Upscaling özelliği içeriği analiz ediyor, daha düşük çözünürlüklü içeriği 8K'ya yakın kaliteye yükseltmek için Dört Adımlı Gürültü Azaltma ve frekans tabanlı Keskinlik Arttırıcı uygulayarak canlı ve doğru görüntüler sunuyor.

Üçüncü nesil Αlpha 9 işlemcinin gelişmiş AI Görüntü özelliği, ekrandaki yüzleri ve metinleri tanıyabiliyor, daha doğal cilt tonları ve daha net yüz detayları ile daha okunabilir yazı karakterleri sağlamak için görüntüyü otomatik olarak ayarlıyor. Otomatik Tür Seçimi özelliği ise izlenen içerik türünü tanıyor ve Film, Spor, Animasyon ve Standart olmak üzere dört tür arasında en iyi görüntü kalitesini garanti ederek ideal görüntü ayarlarını otomatik olarak uyguluyor.

Gelişmiş AI Ses özelliği, daha net sesler ve daha zengin, daha dokulu arka plan sesi için içerik sesini beş kategoride (Müzik, Film, Spor, Drama veya Haber) analiz ediyor ve sınıflandırıyor. Konuşulan kelimeler izole edilerek ses seviyeleri artırılıyor, böylece arka plan sesleri arasında izleyicilerin konuşmaları anlaması kolaylaşıyor. Ayrıca, izleyicinin ekrandaki görüntü ve konuşmaya daha rahat hakim olabilmesi için ses, sanal 5.1 surround kalitesine yükseltiliyor.

Üstün görüntüleme deneyiminin yanı sıra, LG 8K TV'ler yapay zeka teknolojisi ile mümkün olan yeni bir kullanıcı kolaylığı sağlıyor. Hands Free Ses Kontrolü, görüntüleyenlerin birden fazla bağlı cihazı odanın her yerinden bile kendi sesleriyle kolayca kontrol etmelerini sağlarken, kullanıcılar uyumlu IoT cihazlarını doğrudan TV'nin ana menüsünden takip edebiliyor ve kontrol edebiliyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 144 ülkede aktif olan ve Türkçe destekli ThinQ AI ses tanıma özelliği, LG 8K TV'lerde yerleşik olarak bulunuyor. Yeni TV’ler, LG’nin kullanıcı dostu akıllı TV platformu webOS ile Apple AirPlay 2 ve HomeKit’in yanı sıra, Google Assistant ve Amazon Alexa’yı da desteklerken, Amazon Alexa Premium Uzak Alan Ses uyumluluğu da bulunuyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, “LG, tüketicilere olağanüstü bir izleme deneyimi sunmaya büyük önem veriyor. LG 8K OLED ve NanoCell TV'lerle müşteriler, formata bakılmaksızın büyüleyici görüntü kalitesi sağlayacak geleceğe yönelik ürünler aldıklarına emin olabilirler” dedi.

LG’nin kapsamlı 8K TV serisi, 7-10 Ocak tarihleri arasında CES 2020’de şirketin standında (#11100, Central Hall, Las Vegas Kongre Merkezi) sergilenecek. #LGCES2020 etiketini kullanarak LG’nin tüm CES etkinliklerini ve duyurularını sosyal medyada takip edebilirsiniz.