LG InstaView Buzdolapları Geleceğin Mutfaklarına Işık Tutuyor

ThinQ teknolojisine sahip, Craft Ice buz yapma özellikli 2020 Akıllı LG Buzdolapları ile Yiyecek ve İçecekler Daha Kolay, Daha Pratik ve Eğlenceli Şekilde Hazırlanıyor.

LG Electronics (LG), CES® 2020'de iki yeni InstaView™ akıllı buzdolabıyla ziyaretçileri etkilemeye hazırlanıyor: Craft Ice özelliği ile LG InstaView ve ikinci nesil LG InstaView ThinQ™. Ev eğlencesi için ince düşünülmüş özellikleri ve rahat kullanımı ile çığır açan InstaView buzdolapları, ilk akla gelen mutfak cihazı olan buzdolabını daha da kullanışlı ve eğlenceli hale getiriyor. LG’nin InstaView teknolojisi, tarifleri aramak ve yemek pişirme videoları izlemek için ekran olarak da kullanılabilen şeffaf bir cam panel aracılığıyla kapıyı açmadan buzdolabının içine bakmayı mümkün kılıyor.

LG InstaView Yavaş Eriyen Buz Üretiyor

Arkadaşlarınızı ve ailenizi eğlendirirken son derece faydalı bir yardımcı olan, Craft Ice özelliğiyle CES 2020 Innovation Ödülü sahibi InstaView, dahili buz üretme sistemi ile çok daha yavaş eriyen buz üreten dünyadaki ilk buzdolabı. ABD'de satışa sunulan LG Craft Ice özellikli LG InstaView, 2020'de ek pazarlara sunulacak. Çapı iki inç olan özel yapım buzlar, içeceklerin tadını daha uzun süre korumak için klasik buz küplerinden daha yavaş eriyor.

Yeni InstaView ThinQ

2020 yılında LG, ikinci nesil ThinQ teknolojisiyle en üst düzey InstaView buzdolaplarını sunuyor. Door-in-Door® ve daha keskin çekmeceler de dahil olmak üzere buzdolabının içine yerleştirilen veya buzdolabından çıkarılan yiyecekler, gelişmiş görüş ve gerçek zamanlı envanter dökümü için yapay zeka ile izleniyor. Bu bilgilerle, yeni LG InstaView ThinQ buzdolabı mevcut malzemelerden oluşan yemek önerileri sunabiliyor. Akıllı teknoloji, ev sahiplerini buzdolabındaki ürünlerin azalması durumunda uyarıyor ve gelmeden çok önce, bu ürünlerin yeniden satın alması için seçenekler öneriyor.

Daha akıllı 2020 LG InstaView’in şeffaf ön paneli, kullanıcıların kapıyı açmadan ve soğuk havanın kaçmasına olanak tanımadan içeriye bakmasına izin vermekten fazlasını yapıyor. Panel, iki kat büyütülmüş 22 inç ekranıyla, ayrı bir akıllı telefon veya tablet olmadan Wi-Fi ile İnternet'e göz atmayı ve yemek pişirme videoları izlemeyi sağlıyor.

LG Tarzı Müşteri Hizmetleri

CES'te sergilenen her iki LG InstaView modeli de, LG’nin ThinQ AI ile harmanlanmış akıllı müşteri hizmeti çözümü olan Proactive Customer Care hizmeti sunuyor. Hizmet, tüketicilere cihazlarından en iyi şekilde faydalanmaları için kişiselleştirilmiş destek sağlıyor, performansı en üst düzeye çıkarmak için faydalı ipuçları sunuyor ve kullanıcıları potansiyel sorunlar hakkında proaktif olarak uyarıyor. Örneğin, bu özellik buzdolabının çalışmasını gerçek zamanlı olarak izliyor ve su filtresinin buzdolabının en iyi şekilde çalışması için değiştirilmesi gibi desteklere ihtiyaç duyması halinde ya da sıcaklıkta olağan dışı bir artış görülmesi gibi durumlarda LG ThinQ uygulaması aracılığıyla kullanıcılara bir uyarı gönderiyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Dan Song, “CES 2020'deki amacımız yarının mutfaklarında LG InstaView buzdolapları ve yapay zeka ile neler yapılabileceğini göstermek. Sıkıcı beyaz kutuları hızlı bir şekilde el yapımı buzları yaratabilen, akşam yemeği planlayabilen ve alışveriş listeleri oluşturabilen heyecan verici makinelere dönüştüren teknoloji ile ThinQ'lu gelişmiş buzdolaplarımız mutfakta alabilecekleri her türlü yardımı takdir eden müşteriler için tasarlandı” şeklinde konuştu.

7-10 Ocak tarihleri ​​arasında CES 2020 ziyaretçileri, Las Vegas Kongre Merkezi Merkez Salonu'ndaki 11100 numaralı standda LG’nin en son InstaView buzdolaplarını yakından inceleyebilirler. LG’nin tüm CES duyuruları # LGCES2020 başlığı altında sosyal medyada yayınlanacak.