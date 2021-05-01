LG’den Annelere Kolay Temizlik Hediyesi





LG, ev temizliğinin en büyük yardımcısı LG A9 CordZero’yu Anneler Gününe özel müthiş bir kampanyayla sunuyor. 31 Mayıs tarihine kadar LG BrandShop, Teknosa ve Vatan online mağazalarından LG A9 CordZero alanlara hem 1.500 TL değerindeki başlık kiti, hem de Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi hediye ediliyor. Böylelikle anneler, yorulmadan zahmetsiz temizliğin üzerine bir de kahve keyfi ekleyebiliyorlar.

Ev temizliğinin en yorucu, en gözde büyüyen kısımlarından biri de evi kıyı köşe süpürmek ve tozlardan tamamen arındırmak… Kapsamlı temizliğin en büyük yardımcısı LG CordZero, bu sevilmeyen işi bir eğlence haline dönüştürüyor ve dakikalar içerisinde evlerin pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Kademeli sapı, denge sağlayan tutma kolu, tek dokunuşla 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunması ve 5 aşamalı filtre sistemiyle en ufak toz zerresini bile yok eden LG A9 CordZero, bu özellikleriyle yorulmadan temizlik yapmak isteyenlerin favorisi oluyor. LG A9 CordZero, Anneler Günü’nde annelerine hem işlevsel hem de onları mutlu edecek bir hediye vermek isteyenler için de mükemmel bir alternatif oluşturuyor. Üstelik 31 Mayıs tarihine kadar LG BrandShop, Teknosa ve Vatan online mağazalarından LG A9 CordZero alanlara 1.500 TL değerindeki süpürge başlık kiti ve Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi hediye ediliyor.

AEROSCIENCE teknolojisi sayesinde en ufak toz zerresini bile yok ederek pırıl pırıl ortamlar sağlayan LG A9 CordZero, hava filtreleme sistemi sayesinde, 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizleyebiliyor. Çıkartılıp yıkanabilen filtreleri ise, LG A9 CordZero’nun her zaman temiz kalmasını sağlıyor.

Daha fazla bilgi için: https://www.lg.com/tr/elektrik-supurgesi/lg-A9PETNBED