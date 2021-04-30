Markalar İçin Yeni Görünürlük Alanı: Sanal Mekanlar





Evlere kapanma, sosyal mesafe kuralları ve kapalı alanlardan kaçınmayla geçen şu günler, markaları tüketicilerine ulaşmak için farklı yollar bulmaya itti. Ürünlerini müşterilerine tüm detayları ile eğlenceli bir şekilde tanıtmak isteyen firmalar, sanal dünyanın kapılarını zorlamaya başladı.





Şirketler için çevrimiçi etkinliklere katılma eğilimi salgından çok önce başlamıştı ancak sosyal mesafe kurallarının önde olduğu bu yeni dönem, fuarların ve perakende satış mağazalarının da kapanmasıyla, markaları tüketici entegrasyonunu nasıl iyileştirebileceklerine bakmaya zorladı. Sonuç olarak, ister başarı getirsin ister hayal kırıklığı yaratsın birçok şirket için daha sanal bir dünyaya giriş hızlandı.

Bu konuda başarı öykülerinden biri olarak, LG'nin dünya çapında fenomen haline gelen, Y ve Z kuşağının favori oyunlarından biri Animal Crossing: New Horizons’daki yarattığı sanal destinasyon örneği gösterilebilir. 2020'de piyasaya sürülen Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch platformundaki en popüler oyunlardan biri haline geldi ve lansmanda beş milyon satın alma ile konsol oyunları içinde, bir ayda en çok dijital birim satışı rekorunu kırdı. Oyun bugüne kadar dünya çapında 31 milyondan fazla kopya sattı.*

Oyuncular, oyunun renkli, sevimli ve yatıştırıcı akışının keyfini çıkarırken, DA-7677-3136-5978 ve DA-2218-2553-1949 kodlarını kullanarak LG’nin rüya adresleri OLED ISLAND ve LIT ISLAND’a uğrayabiliyorlar. LG, Animal Crossing: New Horizions'da kendi rüya adreslerine sahip olan ilk tüketici elektroniği şirketi olarak tanınıyor ve şirketin her iki adresi de oyuncuların tamamına açık.

OLED ISLAND’da ziyaretçiler, LG OLED TV ile sanal bir yaşam tarzı deneyimleyebiliyor, ‘Ev Sineması Bölgesi’ ve ‘Kendinden Aydınlatmalı Galeri’ gibi LG OLED ürünleriyle dolu özel bölgeleri ziyaret ederken ürünün güçlü yönlerini ve özelliklerini öğrenebiliyorlar. Ek olarak, ziyaretçiler her birinin içinde birer TV bulunan toplam 40 hediye paketini bulmak için adada gizli hazine avına katılabiliyorlar.

LIT ISLAND’da ise turistler, LG OLED TV'lerin bulunduğu bir oyun alanı, müzik stüdyosu, spor salonu, futbol sahası, beyzbol sahası ve basketbol sahası ile karşılaşıyorlar. LIT ISLAND, özel bir ödül kazanmak amacıyla, elde edilecek çeşitli araçlarla keşfedilebilecek gizli yollar gibi başka eğlenceler de sunuyor. Oyuncular ayrıca adaya yaptığı eğlence dolu ziyaretine göz atmak için LG’nin sanal influencer'ı Reah Keem'in Instagram hesabına da gidebiliyorlar.

LG’nin tüketicilere sunduğu bir diğer sanal deneyim ise LG Virtual Studio. VR ve AR teknolojilerinin kullanıldığı LG Virtual Studio, tüketicilerin LG’nin ödüllü OLED TV'lerini ve yenilikçi ses sistemleri ürünlerini evlerindeki herhangi bir odaya sanal olarak yerleştirmelerine olanak tanıyor. Her modelin 360 derece döndürülebilir ayrıntılı görselleri ile ziyaretçiler, LG’nin ürünlerinin belirli bir alanda nasıl görüneceğini ve ne kadar yer kaplayacağını açıkça görebiliyorlar. Tüketiciler, http://lgvirtualstudio-he.com/ar/tv adresinden LG Virtual Studio web sitesini ziyaret ederek, evlerine ve yaşam tarzlarına en uygun seçenekleri keşfedebiliyorlar.

LG TV ürünlerini satın almak veya bu ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüketiciler için bir başka yararlı sanal kaynak da LG TV Simulator. Tüketiciler, 2021 LG TV'lerin (OLED, QNED Mini LED, NanoCell ve UHD TV’ler dahil) ne kadar alan kapladığını ve farklı iç mekan türlerinde nasıl duracaklarını görmek için bu aracı kullanabiliyorlar. Simülatör, sanal deneyimi mümkün olduğunca özelleştiriyor ve gerçeğe en uygun hale getirmek için üç oturma odası boyutu, altı iç mekan stili, her boyutta TV ve montaj seçeneği sunuyor. Tüketiciler mobil cihazlarını yatay biçimde kullanarak LG TV simülatöre http://www.lgtvsimulator.com/ adresinden ulaşabiliyor.

İster çevrimiçi bir oyun dünyası ister alışveriş yapanlar için artırılmış gerçeklik sitesi olsun, sanal ortamlar bu benzeri görülmemiş sosyal uzaklaşma zamanlarında son derece yararlı olduklarını kanıtlıyor. Pandeminin metaverse (fiziksel ve sanalın bir arada var olduğu alternatif dijital alan) gelişini hızlandırmasıyla birlikte, potansiyel müşterilerin Animal Crossing: New Horizons gibi sanal ortamlarda etkileşime girmesi yalnızca daha yaygın hale gelecek.

* https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/software/index.html