LG PuriCare ile Temiz ve Sağlıklı Hava





Bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlaması, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar iletmesi, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90’ınından fazlasını ortadan kaldırmasıyla astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare, Türkiye’de satışa sunuluyor.





Büyük şehirlerde ve metropollerde yaşayan tüketiciler uzun yıllardır hava temizleme cihazlarına ilgi ve ihtiyaç duyuyorlar. 2020 yılı itibariyle, tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi şartları, bu ihtiyacı sadece büyük şehirde yaşayanların değil, tüm tüketicilerin ihtiyacı haline getirdi. Yasaklar nedeniyle evlerde bol bol zaman geçirmeye başladığımız ve dışarı çıkıp temiz hava alamadığımız bu dönemde, hava temizleme cihazları tıpkı evdeki beyaz eşya ya da TV’lerimiz gibi günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hava temizleme cihazlarına artan ihtiyacı gören LG Electronics’in (LG), devrim yaratan hava temizleme cihazı LG PuriCare’i Türkiye’de satışa sunuyor. Çift filtreli LG PuriCare™ 360 Dual Filter ve tek filtreye sahip LG PuriCare™ 360 Single Filter Haziran ayı itibariyle tüketicileri bekliyor.

LG ile Sağlıklı Hava

Endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizleyen, ferahlık ve tazelik veren LG PuriCare, sağlıklı bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor. Türkiye’de de iki farklı modeli ile satışa sunulacak LG PuriCare 360​​, geniş alanlardaki havayı ferahlatmayı ve tazelemeyi sağlayan 360 derece fan tasarımı ile dikkat çekiyor. Cihaz açıldığında, filtrelenmiş havayı tüm odaya dağıtmak için yükselen ve dönen Clean Booster özelliği ile temiz havayı 7,5 metreye kadar itebiliyor, 70 derecelik dönüşle daha eşit dağılım sağlıyor.

Astım ve Alerji Dostu Hava Temizleyici

Son derece sessiz çalışan ve ThinQ uygulamasıyla uzaktan da yönetilebilen LG PuriCare 360, benzersiz arıtma yöntemi ve olağanüstü çoklu filtre sistemi ile daha saf, daha temiz hava sağlamak için altı farklı tipte partikülü yakalıyor. True HEPA filtre sistemine sahip olan LG PuriCare 360, çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97’sini yakalayabiliyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok ediyor. Çift filtreye sahip LG PuriCare™ 360 Dual Filter astım ve alerji dostu olmasıyla da öne çıkıyor.