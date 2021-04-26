Gençlerin Yeni Kariyer Hedefi Esporcu Olmak





Son yıllarda hayatımızda yer edinen Espor dünyası hızla büyümeye devam ediyor. Gençler de artık klasik sporlardan Espora yöneliyor ve kariyerlerini Esporcu olmak üzerine planlıyor.





LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear Monitörler, Esporcu olmak isteyen gençlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle Esporun hızlı yükselen grafiği, Esporcuların geleneksel sporcular kadar para kazanmaya başlaması gibi etkenler gençlerin Esporcu olma hayalleri kurmasına neden oluyor.

2019 yılında henüz 16 yaşındayken Fortnite şampiyonu olan Kyle ‘Bugha’ Giersdorf’un 3 milyon dolar kazandı. Aynı yılın Wimbledon Açık Tenis Turnuvası şampiyonu 32 yaşındaki Novak Djokoviç’in kazancı ise 2 milyon 350 bin sterlin civarında olunca akıllara kim daha çok kazanıyor sorusu geldi. Bu arada 3 milyon dolar ve 2 milyon 350 bin sterlin o günün kuruyla neredeyse birbirine eşit rakamlar.

16 yaşında ve dünyada sadece Espor camiası tarafından tanınan Giersdorf’un bu genç yaşında dünyaca ünlü Novak Djokoviç kadar turnuva geliri alması da gösteriyor ki Espor daha da büyüyen ve gelişen bir pazar olacak. Aslında 12-20 yaş arası gençler bu alandaki boşluğu çoktan gördü ve ve kariyerlerini Esporcu olmak üzerine kurgulamaya başladılar bile.

Pandemi öncesi rakamlara göre en çok kazanan Esporcular

Johann “N0tail” Sundstein

Danimarkalı Johann, katıldığı 109 turnuvadan (104 Dota ve 5 Heroes of Newerth) tam tamına 6,890.591 dolar kazandı. Üstelik Johann tüm bunları yaparken sadece 26 yaşındaydı.

En zengin kadın oyuncu: Sasha “Scarlett” Hostyn

2019 yılında 26 yaşına giren Kanadalı Sasha en zengin kadın oyuncu olma unvanını elinde tutuyor. Johann kadar olmasa da epeyce zengin sayılır: Kazancı toplam 357.238 dolar.

En zengin 18 yaş altı Esporcu: Kyle “Bugha” Giersdorf

İnanması güç ama 16 yaşındaki Kyle’ın Fortnite dünya kupasından kazandığı para 3 milyon dolar.

Oyunseverlerin tercihi LG 27GN950-B

Tabii iyi bir oyuncu olmak için de en kaliteli ekipmanlara sahip olmak gerekiyor. LG 27GN950-B monitörler de eşsiz teknolojisi, 4K UHD çözünürlüğe sahip olması, DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini ve 10 Bit rengi kapsaması ve dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) oyun monitörü unvanına sahip olmasıyla oyunseverlerin gözdesi haline gelmiş durumda.

LG ULtraGear 27GN950-B ayrıca NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğuna da sahip. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync® uyumluluğu sayesinde monitör, ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek Oyunculara daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi de sunuyor.

Oyunlarda görmek kadar duymak da önemli

Oyuncular mücadele sırasında rakiplerini görerek analiz etmelerinin dışında oynadıkları oyuna bağlı olarak rakiplerini duyarak da avantaj sağlamaları gerekebiliyor. Ses senkronizasyonu moduna sahip LG ULtraGear 27GN950-B, oyundaki dinamik seslere göre yanıp sönerek oyunseverlerin sürekli olarak oyunda kalmasını ve rakipleri karşısında üstünlük kurmasını sağlıyor. Ayrıca monitör sahip olduğu Sphere Lighting 2.0 özelliği ile göz yorgunluğunu azaltırken oyuncuyu da oyunun derinliklerine çekiyor.

Bir bakışta LG 27GN950-B:

Ekran Tipi: Nano IPS

Ekran Boyutu: 27-inch-68cm

Çözünürlük: 4K UHD (3,840 x 2,160)

Yenilenme Oranı: 144Hz

Tepki Süresi: 1ms GTG

HDR: VESA DisplayHDR 600

Adaptive Sync : NVIDIA G-SYNC Compatible

Bağlantı: HDMI x 2 / DP x 1 / USB 3.0 / H/P out (Maxx Audio)