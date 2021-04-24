Tarifini Ver, Mutfağını LG Ürünleriyle Donat

LG, Hem Mutfağını LG Markalı Ürünlerle Donatmak Hem de Bengi Kurtcebe’nin Hazırladığı Muhteşem Lezzetleri Tatmak İsteyenler İçin “Life’s Good Restaurant” Yarışmasını Başlatıyor





LG muhteşem bir yarışma ile hem mutfakları donatıyor hem de mideleri şenlendiriyor.

LG InstaView Buzdaolabı, LG Bulaşık Makinesi ve LG Mikrodalga fırın kazanmanın yanı sıra, Bengi Kurtcebe’nin hazırladığı leziz yemeklerden tatmak isteyenlerin 07 Mayıs 2021 tarihine kadar yapabildikleri en nostaljik yemeği ve bu yemeğin hikayesini “Life’s Good Restaurant” portalına yüklemeleri gerekiyor.

Dünyanın en önemli mutfaklarından biri sayılan Türk mutfağı, geçmişin izlerini taşıması, Balkan ve Orta Doğu mutfağının kendine özgü bir karışımını sunması ve dünyaya nam salmış tatlarıyla kendine hayran bırakıyor. Modern yaşam her ne kadar bizleri mutfaklardan uzaklaştırsa, muhteşem sofralar yerlerini hızlı ve basit yemeklere, aile yemekleri yerlerini restoranlarda yenilenlere bıraksa da, son bir yılda yaşanan görülmemiş durum herkesi yeniden evde pişen lezzetlere yöneltti.

LG Electronics (LG), mutfakta yemek pişirmeyi ve yaratıcılığı daha keyifli hale getirme misyonunun bir parçası olarak ünlü aşçı Bengi Kurtcebe ile Türkiye’ye özel bir işbirliği yaptı. LG ve Bengi Kurtcebe yemek meraklılarını, en sevdikleri yemekleri, resimleri ve bunların arkasındaki hikayeleri paylaşabilecekleri özel bir çevrimiçi portal olan LG’nin "Life’s Good Restaurant" ta "Lezzet Noktası"nı ziyaret etmeye davet ediyor. “Life’s Good Restaurant” ziyaretçileri, karantina boyunca yaptıkları ekşi mayalı ekmeklerin, ev yapımı pide ve lahmacunların ya da muhteşem geleneksel yemeklerin görsellerini burada paylaşabiliyor, tüm bu lezzetleri hazırlarken aile ya da arkadaşlarıyla geçirdikleri eğlenceli anların hikayesini anlatabiliyorlar.

“Life’s Good Restaurant”a yüklenen tüm görsel ve hikayeler portalda yüklenme sırasıyla gösterilecek, ünlü aşçı Bengi Kurtcebe tarafından seçilen en iyi üç yemeği kendi yorumuyla pişirerek kazananlara ikram edecek. LG’nin yemek tutkunlarına sürprizi bununla da kalmayacak. Seçilen yemeklerin sahipleri LG’den InstaView Buzdolabı, bulaşık makinesi ve mikrodalga fırın da kazanarak mutfak yeteneklerini LG’nin son teknolojiye sahip ürünleri ile bir üst boyuta taşıyacak.

Katılımcılar ayrıca, Instagram, TikTok veya Facebook'ta da gönderi yapabiliyor, yemek görselleri ve hikayelerini bu mecralardan da paylaşabiliyor. Yarışmacıların dikkat etmesi gereken en önemli noktalar arasında hesaplarının açık hesap olması ve gönderilerinde @LGTürkiye hesabının etiketlenerek ve #FoodThatSlaps hashtagini içermesi bulunuyor. Benzer şekilde, YouTube ve Vimeo'da, başlıkta aynı hashtag #FoodThatSlaps kullanılarak yemek pişirme veya yemekle ilgili bir video yayınlayarak katılım da sağlanabiliyor.

Yarışma hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yarışmaya katılmak için www.lg.com adresi ziyaret edilebilir.